Новые факты о соперниках сборной России на ЧМ-2018. После них вам станет страшно

Кажется, 1/8 финала для сборной России на домашнем ЧМ под большим вопросом.

Россия - Франция - 1:3. Голы и лучшие моменты

Уругвай: расцвет Кавани и восходящая звезда в центре поля

Товарищеские матчи в марте: Чехия (2:0), Уэльс (1:0)

До 2014 года Кавани был в тени Суареса: тот больше забивал, был ярче и заметнее. Но теперь в Уругвае – два полноправных лидера. И дело не в том, что на мартовском товарищеском турнире «Кубок Китая» именно Кавани стал главной ударной силой в обоих матчах, забив два гола Чехии и Уэльсу, нет. Форвард «ПСЖ» вообще здорово проводит четырехлетний цикл после ЧМ-2014. Он лучший бомбардир Уругвая в товарищеских играх и в отборочном раунде. А против Уэльса провел свой 100-й матч и забил 42 гол.

Важно и то, что у Уругвая появляются новые люди в полузащите. Один из них: 20-летний Родриго Бентанкур. На его счету только два матча в отборе на ЧМ-2018, но теперь он стал игроком основы. И, скорее всего, именно этот юноша выйдет против сборной России. Все, что о нем надо знать: он уже двукратный чемпион Аргентины, а прошедшим летом его подписал «Ювентус». С ходу стать игроком стартового состава не получилось, но Бентанкур – железный игрок обоймы.

При этом у Уругвая по-прежнему в строю топ-защитники Годин и Хименес, а тренер – Оскар Табарес, выигравший со сборной Кубок Америки в 2011-м и ставший четвертым на ЧМ-2010.

Саудовская Аравия: ничья со сборной Украины

Товарищеские матчи в марте: Украина (1:1), Бельгия (0:4)

Главный тренер сборной Саудовской Аравии – Хуан Антонио Пицци. Если вам ничего не говорит это имя, значит, вы невнимательно следили за Кубком конфедераций. Именно его сборная Чили зажигала на стадионах России летом 2017-го, а годом ранее выиграла Кубок Америки. Правда, в самом жестком отборе на ЧМ-2018 команда Пицци провалилась, поэтому тренер ушел.

Саудовскую Аравию на турнир в Россию вывел другой специалист – бравший с Голландией серебро ЧМ-2010 Берт ван Марвейк. Но в начале 2018-го он возглавил другого участника ЧМ – Австралию.

Глядя на сухую статистику матчей Саудовской Аравии, непонятно, почему сборная России должна быть по определению сильнее этой команды. Вы уверены, что мы не проиграем Украине? Саудиты вот не уступили – 1:1. Или вы считаете, что влететь 0:4 в Брюсселе для подопечных Черчесова – это нереальная ситуация? Мы вообще-то в России по три гола стабильно получаем. А еще у саудитов за прошедший год нулевая ничья со словенцами (помните таких?), поражения от Болгарии (0:1) и Португалии (0:3), победа над Молдавией (3:0).

Почему-то не хочется бежать и ставить квартиру на победу сборной России.

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Египет: теперь четверо в АПЛ. И это без учета Салаха

Товарищеские матчи в марте: Португалия (1:2), Греция (0:1)

Главная причина, почему сборной России рано примериваться к соперникам по 1/8 финала ЧМ: у всех наших конкурентов по группе крутые тренеры. Про Табареса и Пицци уже сказали, а египтян тренирует легендарный Эктор Купер. Его «Валенсия» в начале 2000-х дважды выходила в финал Лиги чемпионов (правда, оба раза проиграла), его «Интер» добирался до полуфинала ЛЧ несколькими годами позже. Со сборной Египта Купер уже доходил до финала Кубка африканских наций в 2017 году.

И, кстати, вот почему это круто: Кот-д'Ивуар, уверенно обыгравший сборную России в Краснодаре (2:0), не вышел на том турнире из группы, в которой не было даже будущих полуфиналистов.

Про Салаха уже сказано много всего, но проблема в том, что он там не единственный, кто умеет попадать по мячу. Полузащитник Эль-Ненни играет в лондонском «Арсенале» (в нынешнем сезоне провел 9 матчей, плюс вчера клуб продлил с ним контракт), форвард Ахмед Хассан - в португальской «Браге» (19 матчей, 5 голов). Далее – защитники: Рамадан Собхи – в «Сток Сити» (19, 2), Али Габр зимой 2018-го перешел в АПЛ - в «Вест Бромвич», Ахмед Хегази уже год в «Вест Бромвиче» (31, 2), Ахмед аль-Мухаммади в прошлом сезоне играл в «Халле», а в нынешнем вместе с Джоном Терри пытается вернуть «Астон Виллу» в АПЛ, Омар Габер становился чемпионом Швейцарии в «Базеле», сейчас – в аренде в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ну, и? Кого тут будем пугать Смоловым и Глушаковым?

Те же португальцы очень помучались со сборной Египта недавно, проигрывая почти до самого конца матча. Поэтому важно трезво оценивать свои шансы, чтобы не получилось, как с Алжиром на ЧМ-2014. Когда вся страна была уверена в превосходстве над соперникам, но полузащитники Бенталеб (на тот момент - «Тоттенхэма»), Фегули («Валенсия») и нападающий Слимани («Спортинг») были против.

Никто не говорит, что все пропало. Просто надо понимать, кто есть наши соперники. И что, наверное, если у них четыре человека, не считая Салаха, играют в АПЛ, они как минимум нам ровня.

Фото: globallookpress.com

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