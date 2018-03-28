Александр Панов: «Навязали сопернику российский футбол пешком, но все 90 минут французы стоять не привыкли»

Автор дубля в лучшем матче в истории сборной России спустя 19 лет после легендарной победы над Францией констатировал, что теперь между командами пропасть.

– Моментами выглядели неплохо, но не более. Ничего особого французы не показали, а победили заслуженно. Класс соперника заметно выше, хотя в отсутствии желания и старания нашим игрокам не откажешь, – констатирует Александр Панов. – Забили красивый гол, и в целом какая-то надежда осталась. Пусть и проиграли два матча, но времени для выводов еще достаточно. Главное, с ними не ошибиться.

– Надо было вообще играть с топовыми сборными, чтобы получать по три мяча в каждом матче и терять веру в себя?

– Вот с топами нам и нужно было себя проверить. Против Бразилии и Франции с Испанией ты поймешь, насколько тянешь на этом уровне.

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– Судя по счету, не очень тянем?

– Какой-то потенциал можно разглядеть, но класса, увы, нет. Насколько сейчас слаб наш чемпионат, отчетливо замечаешь на фоне таких соперников. Французы по сравнению с недавней игрой с Колумбией не напрягались. Там они потели, а тут не слишком устали. Играли спокойно, уверенно и без сверхусилий.

– А наш всплеск во втором тайме не связан с тем, что при 2:0 соперники расслабились?

– Они с Колумбией повели 2:0 и успокоились. Колумбийцы наказали, а мы забили только один. Хотя, казалось, вот-вот сравняем, но никак не получается. Вроде вот она черта, а не переступить ее. Думаю, дело именно в нехватке класса. У нас просто нет игроков высокого уровня, есть только среднего. И требовать от них что-то, ждать результата в таких матчах, считаю, неправильно. Ну на что мы можем рассчитывать, если у нас в чемпионате ходят пешком?

– В чем же тогда видите потенциал?

– Гол очень понравился. Смольников выдал классную передачу, и Федор, конечно, молодец. Можем, но фрагментами. Вот в этом и есть позитивный момент. Хотя немного смешно радоваться тому, что сумели забить Франции. Но все равно надо отметить, что в нападении мы способны играть неплохо. Правда, все равно не хватает атакующих игроков. При всем уважении к Самедову и Жиркову им пора бы уступать дорогу молодым, только последних, к сожалению, нет.

– Как думаете, о чем шел разговор в раздевалке после матча? О потенциале? О том, что на чемпионате мира играть с саудами, а не против Мбаппе с Погба?

– Трудно предположить. У меня вообще такое впечатление, что особо разговоров в раздевалке не ведется. Покричат, может, друг на друга на эмоциях и разъедутся. Тем более все равно какого-то разочарования игра не вызвала. Старались, что-то даже получалось, но как быть, когда соперник сильнее. С более классными командами всегда так: ты можешь пыжиться, стараться, пытаться, а в итоге все равно – бам-бам! – и гол получаешь. Выше головы не прыгнуть. Команда второго дивизиона не победит высшую лигу – ну, никак.

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– Прямо такая разница?

– Против нас были игроки суперклубов, они не понимают, как играть в футбол пешком, хотя у нашей сборной такой футбол навязать получилось. Им нужен темп, они к нему привыкли, а тут – бац, и вообще никто не бежит. За спины не открывается. Свою медленную игру мы французам навязали, они с ней согласились, тоже по большому счету ходили пешком, разве что в свободные зоны в контратаки бегали. Позиционно толком не атаковали, и все равно: Погба отдал Мбаппе – бах! – гол. Вот вам и 140 миллионов – ничего не сделал, два забил. Так же и Бразилия: в первом тайме почти не играли, а потом надоело, и за 15 минут – бам-бам – и 3:0. Вот что такое класс. Мы пыжимся, а они даже в российском футболе стоя нас обыграли. У них просто мастерство игроков не позволяет все 90 минут стоять, вот и взрывались иногда.

– Но в 99-м же мы как-то выиграли на «Сен-Дени», причем в важном матче, хотя соперник являлся действующим чемпионом мира.

– Тогда у нас в команде были очень сильные игроки. Таких мастеров теперь нет. Ни Титова, ни Аленичева, ни Тихонова, ни Цымбаларя. А защита… Хлестов, Онопко – нынешние ни в какое сравнение не идут.

– То есть никто вообще в ту сборную не попал бы?

– Акинфеев. Это футболист высокого уровня, у меня даже часто возникает ощущение, что он бьется один против всех. По нему видно, что помощи ни от кого не ждет. Но все мячи не взять. Ворота же семь с лишним на два с половиной.

– Лунев как конкурент Акинфееву уже не рассматривается?

– Мне жалко, что с французами не поставили Селихова. Интересно было бы на него посмотреть в сборной. Может, во мне и говорит спартаковский болельщик, но Селихов сильнее Лунева, на мой взгляд. И тем печальнее, что бразильцы и французы не напрягались впереди. Возьмем Мбаппе. Ничего сверхъестественно он не сделал: раскачал, ударил – гол. Поразительно, как легко молодой француз разбирался с нашей обороной. Вот ругали Кутепова после Бразилии. Не было его – и что?

– Нойштедтер после истории с ночным клубом два раза не сумел помешать Мбаппе забить. Думаете, не позовут больше?

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– Свой шанс он прогулял в клубе. Допускаю, в Германии, где он играл, спокойнее относятся к таким моментам, но у нас-то все по-другому. На базах, как еще в наше время, команду не морозят: потренировались да разъехались по домам. Никакого карантина. Вот, видимо, и раскрепостились все. Не удивлюсь, если и после сегодняшней игры какие-то подобные новости всплывут. Сам знаю, сколько в Петербурге хороших ночных заведений, куда можно заглянуть.

– Надеемся, до этого не дойдет.

– И хорошо, что опустились с небес на грешную землю, поняли свой уровень. Теперь надо работать, пахать. Правда, не могу не сказать о переходе на систему «осень-весна». Непонятно, зачем его придумали. Какие кондиции после трех туров?

– То есть в другой временной отрезок могли сыграть лучше?

– Вряд ли. Но футболисты соперника на ходу, а мы, пропустив два месяца, будем набирать ход в минусовую температуру. Это не определяющая деталь, однако важная. В любом случае чемпионат у нас очень слабый. Скоростей как таковых нет, но есть Хабаровск, который на выезде ставит автобус, обороняется всей командой. Как перестроится? Вот играл «Зенит» с «Лейпцигом» и «Селтиком», это далеко не законодатели мод, а в России таких клубов по уровню игры не сыщешь. Бильбао, Лион – все равно сильнее нашей пятерки претендентов на Лигу чемпионов. И лучше футболистов нам взять негде.

– Тема избита, но Денисов бы точно не дал такой вольницы Погба.

– Согласен. Такой объем работы в этой зоне никто у нас выполнять не может. Тот же Головин, который вышел с Францией в центре, не разрушитель. Два раза после угловых от него убегали в контратаку. Видимо, больше некому было играть на подборе, но это не позиция Головина. В ЦСКА он лидер, ведет игру, а разрушать игру, как Денисов, конечно, не в состоянии. Как ему сдерживать Погба или противостоять Каземиру – это настоящие «собаки».

– Что делать? Надеяться, что у Саудовской Аравии нет цепных псов и с ней условный Головин добудет результат в атаке?

– Хорошо, что мы проиграли, и теперь все задумаются. Ну, победили бы сейчас какую-нибудь непонятную сборную – и какое бы было настроение? Сто процентов: мы в порядке, всех разорвем на чемпионате мира. А так, все поняли свое место. Что вся звездность на уровне премьер-лиги ничего не стоит. В футболе всегда видно, когда ты на голову ниже соперника, и ничем другим эти поражения не объяснить.

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– В общем, все будет зависеть от сбора перед ЧМ? Смог же Хиддинк в 2008-м за месяц сделать шикарную команду.

– Хиддинк, пользуясь терминологией нашего старого друга Дзюбы, – это тренерище. Трудно сказать, как ему это удалось. В этом и есть мастерство тренера – понять, как добиться от команды взаимной любви, чтобы игроки делали то, что ты хочешь. Подобное получается далеко не у всех.

– Выйти из группы – предел мечтаний?

– Дальше Испания или Португалия, и пройти их можно лишь с помощью Копперфильда. Если не круче. Выйти из группы – уже достижение. На текущем этапе нашего футбола, с такими игроками – это будет большая победа. А дальше – вдруг судья поможет (смеется). Или до пенальти как-то доведем, и Акинфеев затянет. И это еще надо дождаться концовки чемпионата России. Посмотрите, сколько травм. А у нас такая погода и поля. Если еще пару игроков потеряем – вообще катастрофа. Египет смотрел с Португалией – мощная команда. У Уругвая – Суарес с Кавани. Саудовская Аравия разве не может упереться? Да даже, если ее победим. Вспомните, Евро-2012, когда все радовались разгрому чехов, а в итоге четырех очков оказалось недостаточно. Нужны две победы, иначе рискуешь не выйти из группы. А добыть их будет очень тяжело. Никакие мы не фавориты. Говорят же, в футбол научились играть все, а мы пока только пытаемся. Но надежда умирает последней.

Фото: Gettyimages.ru, РИА Новости/Григорий Сысоев