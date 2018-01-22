Игроки сборной Саудовской Аравии массово едут в Испанию. Что происходит?

Странные новости из стана соперника российской команды на ЧМ-2018.

С чего все началось

Вчера на официальном сайте испанской футбольной лиги появилось сообщение о заключении трехстороннего сотрудничества. Этими тремя сторонами являются Главный спортивный орган (GSA) Саудовский Аравии, федерация футбола Саудовской Аравии и испанская лига. Впервые об органах и их партнерских отношениях стало известно еще в октябре, когда было подписано долгосрочное соглашение, где в числе прочего планировалось уделить большое внимание скаутингу пусть и юных, но очень талантливых саудитов, а также развитию академий в обеих странах.

Вчера от пактов о намерениях стороны перешли к делам. На мероприятии в Рияде объявили, что семь испанских клубов из первого и второго дивизионов возьмут в аренду девять игроков из Саудовской Аравии. Аренда рассчитана на полгода, то есть как раз до конца клубного сезона, и призвана «развивать игровые качества во время матчей и тренировок в Испании». Думается, слово «тренировок» здесь определяющее.

От высшего дивизиона счастливчиками стали борющийся за еврокубки «Вильярреал», борющийся за выживание «Леванте» и борющийся в принципе за то, чтобы о нем узнали, «Леганес». От второго дивизиона – хихонский «Спортинг», «Нумансия», «Вальядолид» и «Райо Вальекано». В каждой из этих команд будет теперь ровно по одному саудиту. Еще двое ребят временно зачислены в молодежки «Леганеса» и «Вильярреала».

Как отбирались игроки

Все в том же заявлении лиги говорится, что процесс отбора достойнейших шел «несколько месяцев». Таковыми, по идее, должны были стать все саудовские сборники или по крайней мере кандидаты в национальную команду. Но нет – повышать свой скилл на Пиренеи едут лишь трое футболистов, игравших в отборе на ЧМ-2018. Это Салем Аль Давсари («Вильярреал»), Фахад Моваллад («Леванте») и Яхиа Сахари («Леганес»). Им улыбнется присоединиться к клубам примеры. Остальные шестеро отправятся в клубы сегунды (второй дивизион) и молодежные составы.

Важный момент. Договор подписан именно с испанской лигой, а не ее клубами. Та уже, в свою очередь, в результате переговоров назвала – интересно, в принудительном или добровольном порядке – команды.

Большую роль во всем этом проекте сыграли два персонажа. Это главный тренер сборной Саудовский Аравии Хуан Антонио Пицци, испанец по паспорту. И принц Саудовской Аравии Мохамед Бин Салман, большой фанат футбола и испанской примеры, в частности, телеправа на которую не так давно он прикупил на всю страну.

Что это даст Саудовской Аравии

Сборная впервые с 2006 года пробилась на чемпионат мира, и благодаря жеребьевке у нее даже есть шанс прилично там выступить. Оставим за скобками, что так же считают и представители трех других стран из группы А.

Так вот, лишь один саудовский сборник из расширенного состава на ЧМ-2018 выступает за границей. Это Мухтар Али из «Витесса», обучавшийся, кстати, ранее в академии «Челси». Остальным новый опыт явно не помешает. Впереди далекий путь, знакомство с иной культурой и, наверное, даже борьба за плей-офф. Последнего на предыдущих турнирах в исполнении Саудовской Аравии не наблюдалось. Тот же Аль Давсари, который достался «Вильярреалу», отыграл 161 матче за «Аль-Хиляль» и забил 28 голов, но насколько это вообще показатель, будет немного понятнее после европейской командировки.

Что это даст Испании

Очевидно, что ла лига воспринимает всю эту историю исключительно как коммерческую. Об этом прямым текстом говорится в официальном заявлении. Перспектива закрепиться и отвоевать у конкурентов (прежде всего АПЛ) азиатский рынок не впервые оборачивается конкретными действиями. Из последнего – назначение времени начала класико на беспрецедентные 13:00 по местному времени. Все ради многочисленной аудитории Дальнего Востока. Саудиты – это Восток, куда более Ближний и в плане маркетинговой составляющей менее изученный.

О том, что в Испании умеют считать выгоду, говорит и тот факт, что за аренду не будет заплачено ни евро, а зарплату игрокам продолжат начислять азиатские клубы.

Что это даст России

Возможность все-таки увидеть на поле во всамделишнем матче хотя бы разок пару-тройку людей, с которыми нашей команде открывать чемпионат мира. Напомним, что телеканал «Матч ТВ» показывает игры второго круга чемпионата Испании. Затем про саудовских игроков с чистой совестью можно будет и забыть. В отличие от испанцев, зацепившихся за принципиальное для себя направление всерьез и надолго.