Фигурное катание. Произвольная программа. Будет ли на Олимпиаде русский пьедестал? Онлайн!

Валиевой и Щербаковой нужно сохранить позиции, Трусовой – обогнать соперницу.

Валиевой и Щербаковой нужно сохранить позиции, Трусовой – обогнать соперницу.

Сегодня состоится произвольная программа в женском одиночном фигурном катании, по итогам которой станут известны обладательницы медалей;

По итогам короткой программы россиянка Камила Валиева набрала 82,16 балла и лидирует. В активе Анны Щербаковой , занимающей второе место, 80,20 балла. Александра Трусова располагается на четвертой строчке, набрав 74,60 балла;

набрала 82,16 балла и лидирует. В активе , занимающей второе место, 80,20 балла. располагается на четвертой строчке, набрав 74,60 балла; Ориентироваться сегодня стоит на следующее время (мск). 16:25 — Трусова, 16:41 — Щербакова, 16:49 — Валиева.

16:05 Вышла на лед сильнейшая группа — последняя раскатка. Кореянка Ю Ён, две девушки из Японии — Хигути и Сакамото, а также наше ударное трио.

16:00 Менее получаса до проката Саши Трусовой…

15:55 У нас тут событие! Алиса Лю приземлила, казалось бы, тройной аксель, но с недокрутом. Судьи опустили до двойного, однако это все равно позволяет американке набрать 208,95 балла и занять промежуточное первое место.

15:45 Пожалуй, стоит напомнить, что если Камила Валиева займет сегодня призовое место (вероятность этого стремится к 100%), то церемонии награждения не будет.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную пробу А, но чье нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, еще не установлено», — говорится в заявлении МОК.

15:35 Еще ни разу в истории женского катания на Олимпийских играх не было пьедестала из представителей одной страны. Дважды такое случалось в мужском одиночном (1908 — Швеция, 1956 — США). На прошлой Олимпиаде, напомним, Алина Загитова выиграла золото, Евгения Медведева — серебро, а бронза ушла в Канаду.

15:30 На трибунах российские триколоры. Напомним, болельщикам не запрещено использовать национальную символику.

Фото: © Матч ТВ

Фото: © Матч ТВ

15:20 Пока выступают другие спортсменки, можете почитать разбор программ наших звезд от композитора Александра Гольдштейна.

15:15 Сегодня утром российские фигуристки провели заключительную тренировочную сессию перед произвольной программой Олимпиады в Пекине.

Валиева в прогоне произвольной программы выполнила четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп (падение), четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, тройной флип-тройной тулуп и тройной лутц-тройной тулуп.

Щербакова выполнила четверной флип-тройной тулуп, тройной флип, дважды двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной флип-ойлер-тройной сальхов и тройной лутц.

Трусова сделала тройной флип, двойной сальхов (бабочка), четверной тулуп-тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, четверной лутц-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц.

Вечернюю тренировку вчера девушки пропустили, чтобы сэкономить силы перед решающим днем соревнований.

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