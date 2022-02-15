Валиева разрыдалась, Трусова рискнула с трикселем. Лучшие фото с короткой программы наших фигуристок

Долгожданные, но пока не решающие прокаты.

Долгожданные, но пока не решающие прокаты.

На Олимпийских играх в Пекине начались соревнования среди одиночниц;

15 февраля прошла короткая программа. В четверг, 17 февраля — произвольная;

Россию на турнире представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова;

Лучшие баллы от судей в короткой программе получила Валиева (82,16 балла). Прокат Щербаковой судьи оценили в 80,20 балла (2-е место). Трусова — 4-я (74,60). Промежуточное третье место заняла японка Каори Сакамото (79,84);

На заключительную разминку вышли три российские фигуристки, японка Сакамото и американка Карен Чен, но все внимание было приковано к Камиле Валиевой. Невозможно даже представить, под каким давлением находилась наша звезда.

Камила Валиева / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Камила выступала второй в своей группе. В самом начале у нее не совсем получился тройной аксель, но дальше…

Камила Валиева / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Дальше был прокат, на который способна только Валиева. Оценка 82,16 — это сильно меньше личного рекорда, но безусловное лидерство в Пекине.

Камила Валиева / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Лед Камила покидала в слезах, позволив дать волю эмоциям тогда, когда уже было можно.

Камила Валиева / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Александра Трусова прекрасно передала характер музыки в короткой программе…

Александра Трусова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Но упала с того же трикселя, что и Валиева.

Александра Трусова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В остальном это был шикарный перфоманс. Оценка 74,6 на момент выставления позволила стать второй, но по итогам дня россиянка оказалась четвертой. Верим, что произвольная расставит все точки над i.

Александра Трусова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Александра Щербакова была элегантна и безупречна, обойдясь без сложнейших прыжков.

Анна Щербакова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Тройной флип ей удался, и это было здорово!

Анна Щербакова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Аня была максимально заряжена, это чувствовалось буквально в каждом ее движении, а обжигающий взгляд снимал все вопросы.

Ждем произвольную программу и верим, что весь пьедестал достанется, как и полагается, России!

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