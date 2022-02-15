Валиева разрыдалась, Трусова рискнула с трикселем. Лучшие фото с короткой программы наших фигуристок

- На Олимпийских играх в Пекине начались соревнования среди одиночниц;
- 15 февраля прошла короткая программа. В четверг, 17 февраля — произвольная;
- Россию на турнире представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова;
- Лучшие баллы от судей в короткой программе получила Валиева (82,16 балла). Прокат Щербаковой судьи оценили в 80,20 балла (2-е место). Трусова — 4-я (74,60). Промежуточное третье место заняла японка Каори Сакамото (79,84);
На заключительную разминку вышли три российские фигуристки, японка Сакамото и американка Карен Чен, но все внимание было приковано к Камиле Валиевой. Невозможно даже представить, под каким давлением находилась наша звезда.
Камила выступала второй в своей группе. В самом начале у нее не совсем получился тройной аксель, но дальше…
Дальше был прокат, на который способна только Валиева. Оценка 82,16 — это сильно меньше личного рекорда, но безусловное лидерство в Пекине.
Лед Камила покидала в слезах, позволив дать волю эмоциям тогда, когда уже было можно.
Александра Трусова прекрасно передала характер музыки в короткой программе…
Но упала с того же трикселя, что и Валиева.
В остальном это был шикарный перфоманс. Оценка 74,6 на момент выставления позволила стать второй, но по итогам дня россиянка оказалась четвертой. Верим, что произвольная расставит все точки над i.
Александра Щербакова была элегантна и безупречна, обойдясь без сложнейших прыжков.
Тройной флип ей удался, и это было здорово!
Аня была максимально заряжена, это чувствовалось буквально в каждом ее движении, а обжигающий взгляд снимал все вопросы.
Ждем произвольную программу и верим, что весь пьедестал достанется, как и полагается, России!