Фигурное катание. Короткая программа. Валиева, Трусова и Щербакова против остального мира. Онлайн!

Главное событие всей Олимпиады в Пекине.

Главное событие всей Олимпиады в Пекине.

В фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине начались соревнования среди одиночниц;

Сегодня, 15 февраля проходит короткая программа. В четверг, 17 февраля — произвольная;

Россия представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова;

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (СAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой, в допинг-пробе которой было обнаружено запрещенное вещество.

16:35 Совсем скоро на разминку выйдут наши звездочки, то и дело показывают их в подтрибунных помещениях. Волнительно…

Пока же лидирует японка Вакаба Хигути с результатом 73,51. Далее расположились бельгийка Луна Хендрикс (70,09) и американка Алиса Лю (69,50). Понятно, что это лишь временное явление, но зафиксировать надо.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

16:30 Напомним, сегодня в последней тренировке перед короткой программой Камила Валиева упала с тройного акселя и повторила попытку на последних секундах звучания музыки, но снова упала. Чисто были исполнены тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп.

Александра Трусова исполнила тройной аксель в прогоне с помаркой на выезде. Прыжок выглядел докрученным. Кроме акселя были чистые тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп.

Анна Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

16:25 Всем привет! Начинаем онлайн выступления фигуристок в Пекине. В свете известных событий турнир одиночниц представляет повышенный интерес. Хотя, казалось бы, куда уж выше.