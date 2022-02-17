Тутберидзе оставила учениц без тренировки. Валиева, Трусова и Щербакова идут за олимпийским золотом

Предел напряжения за несколько часов до произвольной программы.

Предел напряжения за несколько часов до произвольной программы.

Хотелось бы знать, с какими мыслями засыпали в ночь перед произвольной программой Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Тренерский штаб решил не выводить их на вечернюю тренировку — финальную возможность попробовать лед перед главным стартом в жизни. Поэтому последние впечатления, на которые мы можем опираться в попытке сделать прогноз на итоговые расклады, — это утренняя тренировочная сессия. А она получилась, мягко говоря, противоречивой — как и весь этот олимпийский фигурнокатательный турнир. Нам объективно нет тут равных, но даже просто за право присутствовать в Пекине приходится бороться буквально в суде — Спортивном арбитражном, как мы помним по истории с отстранением от тренировок Валиевой.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Утром на тренировке Трусова вне прогона выбивала четверные пять из пяти. По очереди получались флип, сальхов, лутц, тулуп, тулуп в каскаде. Казалось, вот оно, то самое ощущение всемогущества, которое Саша уже однажды поймала на открытых прокатах в Челябинске и на одной из прошлых тренировок в Пекине. Всемогущество дает ей произвольную программу с пятью чистыми квадами, и это максимум того, на что она способна в борьбе за золото.

Но в прогоне отдельные прекрасно натренированные прыжки превратились в многократную причину для ошибки. Дело, кажется, в голове, а не в теле. Лучше готовой физически в этом сезоне Саша еще не выглядела, но это все может оказаться таким же бесполезным, как полученная канадская виза накануне отмененного чемпионата мира в Монреале. Пять чистых четверных прежде всего должны быть в ее голове. А может, там, наоборот, должна быть звенящая пустота на четыре минуты проката и только тогда все получится? Хочется верить, что кто-то в команде знает рецепт и сможет напомнить его Саше. Не ради медали любого достоинства — ради того, чтобы спустя 10 лет первый олимпийский опыт Трусова вспоминала с чувством удовлетворения.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Раскачать эмоциональные качели до всеобщего головокружения, кроме допинг-скандала Валиевой, могла и ситуация с «командником». Пережить разочарование от того, что твоя команда предпочла обойтись без твоей помощи, наверняка было тяжело и Трусовой, и Щербаковой, хотя это разочарование ими нигде не озвучивалось. Остаться за бортом — больно, особенно тогда, когда силы всех игроков плюс-минус равны.

Но Щербакова, похоже, пришла в себя после эмоционального и физического спада на фоне неучастия в командном турнире. Именно тогда, в даты «командника», у Ани был как будто пик формы — она катала произвольную программу с тремя чистыми четверными, чего не случалось уже несколько лет. Сейчас с четверными все не слишком оптимистично — на тренировках много «бабочек» и падений, но тройные при этом выглядят надежно. По-хорошему, Анна может прокататься вообще без квадов — на одних только каскадах с риттбергером и тройных флипе и лутце она гарантированно будет третьей. А при ошибках соперниц может претендовать даже на серебро или золото. Но гораздо более вероятен сценарий, при котором Щербакова в очередной раз покажет феноменальный плюс-старт, и тогда мало кто способен ее остановить.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Впрочем, золото все же пока негласно закреплено за Валиевой. Ее тренировки с любым проявлением эмоций — улыбка, слезы, капюшон или зажатая в кулак рука — собирают сейчас столько же журналистов и фотографов, сколько встречи лидеров государств «Большой восьмерки». Камила, кроме одного интервью со стоящими в горле слезами о всем пережитом, сохраняет дистанцию и молчание: что ей сказать миру, одна половина которого последнюю неделю была готова ее растерзать, а другая оберегает порой до крайностей? Лучше молчать, тем более что терпеть осталось совсем недолго.

Математика и статистика играют на стороне Валиевой: у нее крайне мало шансов ошибиться на всех прыжках сразу — только это бы могло отбросить ее за пределы пьедестала. При этом ошибка на одном или даже двух прыжках (например, падение и степаут) все равно могут оставить ей небольшой задел в баллах перед соперницами.

Жаль, что золото только одно. Счастье, что у нас есть три достойных его фигуристки. Увы, кому-то придется проиграть.

Произвольная программа женщин на Олимпиаде пройдет 17 февраля.

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