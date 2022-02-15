Щербакова не согласна быть в тени Валиевой. Чемпионка мира рвется к олимпийскому золоту

Лучший прокат короткой программы среди одиночниц сборной России.

Лучший прокат короткой программы среди одиночниц сборной России.

Если бы нужно было одним словом описать впечатления от предстартовых тренировок Анны Щербаковой, можно было подобрать слово «слезы».

Аня, которая накануне командного турнира, где ей не дали выступить, легко собирала в произвольной три четверных прыжка, последние несколько дней выглядела совершенно потерянной и неготовой. Слухи были то про травму ноги, то про проблемы с шеей — кто-то заметил на ней пластырь.

Вчера «Матч ТВ» стало известно про новые коньки Щербаковой — прежняя пара сломалась прямо на Олимпиаде. Пришлось раскатывать новые, а это всегда чревато потерей стабильности на прыжках и мозолями на ногах.

Но главное — Аня сама очень болезненно воспринимала «бабочки» на четверных и падения на тренировках. Ни одной сессии не прошло без ее слез — вопрос был только в том, как быстро они появятся. Но на старте короткой программы никакого намека на желание плакать не было.

Смотря на нее, было понятно, чем вдохновлялся Даниил Глейхенгауз, выбирая для произвольной программы Щербаковой образ булгаковской Маргариты. Аня сверкала глазами как самая могущественная ведьма на балу Сатаны, а каталась при этом как первая отличница школы, которая пишет диктант — ни помарки, ни выхода за поля, ни одной неаккуратной буквы.

У Анны нет тройного акселя в арсенале, поэтому рисковать ей было нечем, но из своего технического набора он выжала теоретически возможный максимум в оценке — более 80 баллов и лучший результат сезона. Всего два балла отставания от Камилы Валиевой — та как раз рисковала с тройным акселем и ошиблась на выезде. Почти шесть баллов преимущества перед Трусовой — она тоже рисковала и упала с акселя.

После проката Щербакова была спокойна и даже, можно сказать, хладнокровна. Эмоции попусту не растрачивала — фантастика, конечно, как в неполные 18 лет Анна умеет себя держать.

Где она берет силы? Мы никогда этого не узнаем, потому что конфиденциальность — главное условие любой магии. Возможно, обида от того, что ее не включили в командный турнир, дает Щербаковой заряд мотивации преодолевать любые трудности, будь то травмы, новые коньки или ажиотаж мировой прессы вокруг российских фигуристок из-за допингового скандала Валиевой.

И если бы нужно было одним словом описать прокат короткой программы Щербаковой, сюда хорошо подошло бы слово «вера». Еще никогда, пожалуй, Анна не выглядела настолько верящей в себя. А это — мощное подспорье в борьбе за личное олимпийское золото. Прямо сейчас шансы Щербаковой на главную в жизни награду предельно высоки.

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