Трусова хочет прыгать, а не выигрывать. У Саши был шанс победить на Олимпиаде, но она им, похоже, не воспользовалась

Попытка тройного акселя стоит слишком дорого.

Попытка тройного акселя стоит слишком дорого.

Говорят, догонять легче, чем лидировать. Если речь о том, чтобы догонять детей вопросами про допинг — тогда вообще без вариантов. Сегодня в микст-зоне короткой программы женщин на Олимпиаде геополитическое противостояние ощущалось острее, чем на каком-нибудь саммите десяток, двадцаток, тридцаток и далее по списку. Прибыли британцы — даже тот самый легендарный журналист Daily Mail, который задаёт «настоящие вопросы», но почему-то строго в спину и строго детям. Сегодня, кстати, каталась британка Наташа Маккей — и что-то я не заметил, чтобы он взял у неё интервью.

У остальных — о, безусловно. Разговоры о русском допинге легли на плечи даже австрийке украинского происхождения Ольге Микутиной. Разумеется, украинке Анастасии Шаботовой тоже. У Насти, кстати, очень классно получался тройной аксель всю Олимпиаду — ровно до того момента, когда настала пора показать его в короткой программе. Услышав очередной вопрос на английском про Камилу Валиеву и её неоднозначную ситуацию, она сквозь смех сказала: «Плиз, ноу», но кто ж так просто упускает спикера?

Держалась Настя очень достойно. Когда она уже засобиралась в раздевалку, мы — российские журналисты — пожелали ей непременно пробиться в произволку, на что она заулыбалась и ответила: «Ой, да я уже так устала…».

Зато иностранные усталости, похоже, не знают. Пришла даже Кристин Бреннан из USA Today, которая так гордится своей активной, пусть и странной и немного нелогичной, позицией по Валиевой. В какой-то момент она зачем-то сфотографировала российских журналистов и начала показывать на нас пальцем, а затем, проходя мимо, сказала: «Как вы, парни? Выглядите потрясающе».

Что ж, это правда.

Направлялась Кристин и ее коллеги к зоне для общения с американскими фигуристами. Несколько вопросов о прокате и самочувствии — и погнали реальные темы — по такому сценарию проходила вся сегодняшняя микст-зона. Стоит, впрочем, признать, что даже в контексте ситуации Камилы западная пресса была резковата, но вопросы все ж таки звучали резонные. По крайней мере мы услышали позицию многих соперниц Валиевой по этому кейсу, и далеко не у всех из них она оказалась отрицательной.

Все вокруг ожидали, что это продолжится на наших девушках. В какой-то момент даже пошла информация, что если российские фигуристки займут весь подиум, пресс-конференции по итогам короткой программы вообще не будет. Дескать, нет нужды устраивать сборище ради того, чтобы все трое отвечали на одни и те же вопросы, контекст которых ясен заранее. Это отчасти подтвердил тот факт, что вместо дежурных слов для российской прессы Валиева в сопровождении пресс-атташе Олимпийского комитета России (ОКР) пробежала в раздевалку, не остановившись ни у телевизионщиков, ни у пишущей прессы. Наверное, это решение логично, учитывая то, как измотана Камила. В том числе — и усилиями журналистов, некоторые из которых в тот момент присутствовали.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Поразительно, но именно на прокатах наших фигуристок запал западных журналистов резко иссяк. По крайней мере их основных активистов в микст-зоне в тот момент уже не было. Хотя, казалось бы, хайп — вот он, только руку протяни. Вместо этого Валиева, получив довольно низкие для себя нормальной, но такие важные и ценные в нынешних реалиях 82,16 балла, покидала пространство для общения с прессой в тишине.

А дальше была Александра Трусова. Говорят, догонять легче, чем лидировать, и в контексте Саши это чистейшая правда. Еще за день до короткой программы мне говорили, что она гарантированно пойдет на тройной аксель — прыжок, который ей еще ни разу не удавалось приземлить чисто во время соревнований. Попыток было масса, суммарный процесс обкатки элемента занимает уже более двух сезонов, но результат один, и он отрицательный.

После проката Камилы я был убежден, что вот сейчас — в момент, когда это логичнее всего — она от него откажется. Прокатает с двойным акселем, покажет чистую короткую и встанет вплотную к лидерам. Короткая — вообще не ее зона боевых действий. Для нее это лишь предварительные стрельбы перед массовой бомбардировкой в произвольной, где ей не будет равных, если сойдутся все звезды.

Она снова упала. И кого уже волнует, что вся дальнейшая программа прошла шикарно. Я бы даже сказал, что тут, на Олимпиаде, она впервые показала свою «Фриду» такой, какой ее хотели бы видеть ее тренеры. Программы Саши этого сезона — вообще отдельный вид искусства, и это начинаешь осознавать, когда понимаешь, что едва ли не каждый стопкадр ее выступления можно превратить в отличную фотографию с эффектной позой. Сегодня во время первого акта своей позировки она еще и кайфовала от происходящего, и это было хорошо заметно.

Но затем она пришла в Kiss&Cry, и ей показали 74,60 балла. «Нормальные оценки, когда падаю с акселя», — сказала Саша в миксте с типичной для нее кокетливой улыбкой. Слово «аксель» вообще звучало довольно часто. Впервые за долгое время в фокусе были не Сашины собаки, а ее прыжки. Причем те, которые у нее решительным образом не идут.

«Ну я же объясняла…», — начала отвечать Трусова на вопрос о тройном акселе, слегка недовольно закатывая глаза. «Я буду делать его, чего бы это ни стоило», — продолжила она.

— Даже ценой олимпийского золота?

— Ну, если я сделаю аксель, то и шанс на золото будет.

Проблема лишь в том, что это неправда. Падение на трикселе дало ей штраф в один балл — вычитаем его и получаем, что с чистым двойным акселем Саша набрала бы уже минимум 75,60. За тройной аксель с недокрутом и падением ей поставили всего 3,20 балла, хотя, согласно статистике, за лучшую попытку двойного она набирала 4,62. Плюсуем разницу к итоговому результату и получаем, что с чистым прокатом она получила бы не менее 77 баллов.

К тому же мы имеем все основания говорить о том, что падение могло сказаться в худшую сторону и на ее компонентах. Условно, лишний балл она могла бы получить и здесь. То есть глобально мы ведем беседу о том, что отказ от тройного акселя мог бы принести ей порядка 78 баллов и помочь сократить отставание от Валиевой до крошечных четырех. В условиях пяти четверных в произвольной (я своими глазами видел, как Саша их чисто делала в Пекине) это слезы. Впервые за очень долгое время борьба с Валиевой была бы не номинальной, а осязаемой.

Когда я спросил у Саши, какая у нее вообще ключевая цель на этой Олимпиаде, она в первую очередь назвала тройной аксель. Еще перед стартом Игр олимпийский чемпион Алексей Ягудин сказал, что ей пора определиться, чего она все-таки хочет — побед или прыгать? Полагаю, сегодня она дала официальный ответ на этот вопрос.

И в этом ей, в отличие от Камилы, не мешает вообще никто. Даже иностранные журналисты с «русским допингом».

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