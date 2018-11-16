«Атмосфера, как в священном храме. В зале можно находиться полчаса». Матч за шахматную корону глазами зрителя

Болельщица Магнуса Карлсена Елена Божкова съездила в Лондон и увидела главный шахматный матч года. Она рассказала «Матч ТВ» об атмосфере в зале, где играют гроссмейстеры, правилах для болельщиков и о том, в чем разница между тем, чтобы смотреть матч по телевизору и вживую.

2018-11-16T10:15:09+03:00 Болельщица Магнуса Карлсена Елена Божкова съездила в Лондон и увидела главный шахматный матч года. Она рассказала «Матч ТВ» об атмосфере в зале, где играют гроссмейстеры, правилах для болельщиков и о том, в чем разница между тем, чтобы смотреть матч по телевизору и вживую.

«Начала смотреть шахматы, чтобы побороть бессонницу»

В шахматы играла давно, в детстве. Даже ходила в секцию. Но единственное, что оттуда помню, как сидела и думала не о ходе, а о том, как незаметно стащить у соперника фигуру.

Однажды ночью я не могла уснуть. Увидела новость, что появился сайт, где собраны скучные видео, которые помогают бороться с бессонницей. Я ткнула на него. Там были лекции по квантовой физике и видео, где какой-то норвежец играет в шахматы с каким-то индусом. И я увлеклась. В итоге смотрела несколько часов, так и не уснув. Норвежец играл очень эмоционально. Потом он сделал какой-то ход и выиграл. Оказалось, что это была та самая партия, когда он стал чемпионом мира в 2013 году.

Я начала гуглить про этого норвежца. Выяснилось, что он через несколько дней начинает играть против Карякина на чемпионате мира в Нью-Йорке. Из-за разницы во времени я снова потеряла сон. Смотрела все партии до конца каждую ночь. Когда Магнус в итоге выиграл, это было мое самое яркое спортивное переживание в жизни. Такой накал страстей не испытывала ни на каком футболе.

Да, я болела против Карякина. Ничего личного. Мне просто нравится стиль Карлсена. Если Карякин играет более рационально, то Магнус это делает эмоционально, не занудно.

После матча скачала его приложение. Начала играть в шахматы. Вспомнила все эти забытые правила. Несколько месяцев занималась, а потом забыла. В этом году опять вспомнила.

«Больше двух раз в зал, где играют Карлсен и Каруана, не зайдешь»

Я часто езжу в Лондон. Месяца два назад увидела, что там играет Карлсен. Подумала, что не могу упустить этот шанс. Примерно за месяц купила билет на сайте. Уже тогда их почти не было. Взяла на 13 ноября, потому что это единственный день, на который билеты еще были.

Билет стоил 45 фунтов. Это не очень дешево. Цена хорошего концерта в Лондоне. Но если что-то любишь, то не нужно откладывать и искать оправдания. Надо просто брать и ехать.

В Лондоне не чувствуется, что идет матч за шахматную корону. Оказалось, что это очень маленькое и несущественное событие для такого большого города.

Колледж, в котором проходит матч, — это старое здание. Внутри достаточно темно. Я, конечно, не была в Нью-Йорке и могу ошибаться, но когда смотрела трансляции в 2016 году, мне показалось, что там было все светлее и масштабнее. В лондонском колледже — темные коридоры, полумрак во всех кабинетах.

Я приехала за полчаса до открытия. Отстояла в очереди на вход. Большинство зрителей было зрелого возраста. Затем прошла досмотр. Он не был супертщательным. Просто проверили сумку со специальным фонариком, и все.

Чтобы попасть в комнату, где играют Магнус и Фабиано, нужно взять билетики в медиазале. По этому билету ты можешь попасть в игровую комнату в указанный на билете слот. Таких слотов у тебя за партию — два. Каждый — по полчаса. Больше ты к Карлсену и Каруане зайти не можешь. Мне достался первый слот — самое начало партии. Чтобы взять билет, тебе нужно отстоять еще одну небольшую очередь. Она прошла быстро. Вместе с билетом дают купон на бесплатный напиток в баре.

Выбирать временной слот нельзя. Его назначают. Сначала ты берешь один билет. Затем, когда использовал первый, ты снова идешь в медиазону и получаешь номерок на следующий доступный слот. Возможно, у зрителей с VIP-билетами другой уровень доступа.

«Стекло, за которым играют шахматисты, — звуконепроницаемое. Но болельщики боятся дышать»

Перед входом в зал просят убрать телефоны в пластиковые пакетики. Ими пользоваться нельзя. Как мне объяснили, можно снимать на камеру. Но у меня ее с собой не было. Поэтому фотографий из зала я не сделала. Не знаю, почему такие правила.

Когда заходила в зал, было легкое волнение, потому что видишь, что вот они — прямо перед тобой. Я человек эмоциональный, поэтому был легкий трепет.

Зашла. Стекло, за которым играют шахматисты, было закрыто спинами фотожурналистов. Я пыталась что-то посмотреть. Но в итоге ждала, когда они снимут первый ход и все разойдутся.

Ты садишься на свободные места. Я боялась, что опоздаю, мне не хватит места и я пропущу свою первую возможность зайти. Потому что перед открытием моего слота была очередь. В итоге все нормально, все зашли.

Насколько я поняла, стекло, которое разделяет зал и гроссмейстеров, звуконепроницаемое. Но все сидят тихо, как в священном храме, боятся дышать, только шепотом переговариваются. Даже дети. Темнота, тишина, за стеклом — двое. Больше ничего. Мне понравилась эта атмосфера.

Полчаса пролетели, как одна секунда. Хотя казалось, что ничего не происходит. Просто тишина. Но за эти полчаса слишком много всего хочется: посмотреть на лица игроков, на то, что они делают, подумать над их ходами.

«Взрослые английские дядечки пьют чай, смотрят в экран и размышляют над партией»

Я не знаю, как сообщают, что пора выходить. Покинула зал за пять минут до окончания моего слота. Почему вышла раньше? Мне хотелось послушать комментаторов, которые были в другом зале, узнать, что происходит в партии, понять, что я только что увидела, кто и какую стратегию выбрал.

В перерыве между первым и вторым слотом я погуляла, заглянула в сувенирный магазин, использовала купон на бесплатный напиток. Там не так много всего, чем можно заняться. Большую часть времени я сидела и слушала трансляцию.

Там был президент ассоциации шахмат Ямайки, еще какие-то важные и, наверное, известные шахматисты. Но я не настолько глубоко погружена в шахматный мир, чтобы их знать. Везде экраны с трансляцией. Взрослые английские дядечки сидели где-нибудь в баре и смотрели в эти экраны с чашкой чая, думали, размышляли. В коридоре стояли группами, обсуждали партию.

Пообщалась с парой английских джентльменов. С одним я познакомилась еще в очереди на вход. Делала фотографию, и он попал в кадр. Подошел сказал, что, возможно, вы не хотели, чтобы я был в кадре. Я ответила, что ничего страшного. Оказалось, у него на шахматах была встреча с другом, которого он не видел несколько лет. Рассказывал, что преподавал в университетах. Такие обычные британские разговоры ни о чем — small talk.

«На пресс-конференции болельщики тоже могут задавать вопросы»

На второй слот мы пошли с другом. Он пришел на соревнования позже, поэтому на первый слот мы ходили по отдельности. Нам дали время с 17:30 до 18:00. В результате именно в эти полчаса закончилась партия. Тут же стекло закрылось экраном. За минуту вытащили стол с микрофонами, организовали в этом же зале пресс-конференцию.

Они сидели в нескольких метрах от меня. Не ожидала, что когда-нибудь увижу игроков по ту сторону стекла. Все совпало удачно. На пресс-конференции были журналисты и болельщики из предыдущего слота, которые не вышли из зала. Была неформальная обстановка.

Все могут задавать вопросы, болельщики в том числе. Мой друг хотел спросить: «Друзья ли Магнус и Фабиано в обычной жизни?» Он поднимал руку, но его не выбрали ведущие пресс-конференции.

Отличие просмотра шахмат по телевизору и шахмат в одном зале с гроссмейстерами? Лично я больше наблюдала за шахматистами. Саму партию могу и дома потом посмотреть. А тут у тебя есть возможность видеть, как они ведут себя здесь и сейчас. Это уникальный шанс. Когда я была в игровой комнате свои полчаса, то меньше концентрировалась на игре, а больше смотрела на лица шахматистов.

Мне не жалко 45 фунтов за билет. Я вышла очень счастливой. С удовольствием сходила бы еще на несколько партий.

Шестая партия матча Каруана — Карлсен состоится 16 ноября. Начало — в 18:00. Прямую трансляцию смотрите на сайте «Матч ТВ».

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Фото: Елена Божкова