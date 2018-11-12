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Третья партия матча за шахматную корону. Карлсен против Каруаны. Live!

17:53
Третья партия матча за шахматную корону. Карлсен против Каруаны. Live!
Фото: © globallookpress.com
В Лондоне стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Пришло время третьей партии.
  • После двух партий счет равный – 1:1
  • Для Карлсена это четвертый матч за шахматную корону, для Каруаны – первый
  • Карлсен – 16-й чемпион мира. Он удерживает титул с 2013 года
  • Подробнее о регламенте – здесь

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