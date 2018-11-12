Третья партия матча за шахматную корону. Карлсен против Каруаны. Live!
Фото: © globallookpress.com
В Лондоне стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Пришло время третьей партии.
2018-11-12T17:53:11+03:00
В Лондоне стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Пришло время третьей партии.
- После двух партий счет равный – 1:1
- Для Карлсена это четвертый матч за шахматную корону, для Каруаны – первый
- Карлсен – 16-й чемпион мира. Он удерживает титул с 2013 года
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