Карлсен vs Каруана. Прямая трансляция второй партии матча за мировую шахматную корону

Переносимся в Лондон, где продолжается противостояние двух гроссмейстеров.

2018-11-10T17:57:20+03:00 Переносимся в Лондон, где продолжается противостояние двух гроссмейстеров.

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен владеет титулом с 2013 года

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана впервые играет в матче за звание чемпиона мира

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Первая партия завершилась вничью . Соперники провели за шахматной доской чуть более семи часов

. Соперники провели за шахматной доской чуть более семи часов В субботу норвежец будет играть белыми

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 2-я партия

Подробнее об оппонентах:

• Магнус впервые играет чемпионский матч с соперником, который младше его. Карлсену – 27 лет, Каруана – 26.

• Карлсен стал гроссмейстером в возрасте 13 лет 4 месяцев и 27 дней, Каруана – в 14 лет 11 месяцев и 20 дней.

• Магнус возглавляет рейтинг ФИДЕ, Фабиано – на втором месте.

Освежите в памяти события дебютной партии:

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который два года назад противостоял Магнусу, подвел итоги первой партии матча.

— Партия была очень интересной, захватывающей. Честно говоря, ее итогами могут быть недовольны оба соперника, потому что Каруана очень плохо разыграл дебют. По-хорошему, Карлсен должен был завершать партию, можно сказать, нокаутом, но, видимо, сказалось нервное напряжение. Часто бывает, что в матчах такого уровня шахматисты чаще допускают ошибки. В итоге, после семичасовой упорной борьбы Каруана смог спасти ничью.

Можно также сказать, что для Каруаны будет важно вернуться в игру. Действовал он довольно плохо. Если он не сможет найти свою игру, то Карлсен его добьет в следующий раз. Если он сможет усилиться, то все может быть. Достаточно вспомнить мой матч с Карлсеном, когда у него по началу был большой перевес, а потом он стал проигрывать. У Карлсена тоже есть психологическая проблема. Мой прогноз – обоим нужно найти свою игру, но, в первую очередь, это нужно сделать Каруане.

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