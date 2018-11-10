Карлсен vs Каруана. Прямая трансляция второй партии матча за мировую шахматную корону
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Переносимся в Лондон, где продолжается противостояние двух гроссмейстеров.
2018-11-10T17:57:20+03:00
Переносимся в Лондон, где продолжается противостояние двух гроссмейстеров.
- 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен владеет титулом с 2013 года
- Американский гроссмейстер Фабиано Каруана впервые играет в матче за звание чемпиона мира
- Подробнее о регламенте – здесь
- Первая партия завершилась вничью. Соперники провели за шахматной доской чуть более семи часов
- В субботу норвежец будет играть белыми
Подробнее об оппонентах:
• Магнус впервые играет чемпионский матч с соперником, который младше его. Карлсену – 27 лет, Каруана – 26.
• Карлсен стал гроссмейстером в возрасте 13 лет 4 месяцев и 27 дней, Каруана – в 14 лет 11 месяцев и 20 дней.
• Магнус возглавляет рейтинг ФИДЕ, Фабиано – на втором месте.
Освежите в памяти события дебютной партии:Открыть видео
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который два года назад противостоял Магнусу, подвел итоги первой партии матча.
— Партия была очень интересной, захватывающей. Честно говоря, ее итогами могут быть недовольны оба соперника, потому что Каруана очень плохо разыграл дебют. По-хорошему, Карлсен должен был завершать партию, можно сказать, нокаутом, но, видимо, сказалось нервное напряжение. Часто бывает, что в матчах такого уровня шахматисты чаще допускают ошибки. В итоге, после семичасовой упорной борьбы Каруана смог спасти ничью.
Можно также сказать, что для Каруаны будет важно вернуться в игру. Действовал он довольно плохо. Если он не сможет найти свою игру, то Карлсен его добьет в следующий раз. Если он сможет усилиться, то все может быть. Достаточно вспомнить мой матч с Карлсеном, когда у него по началу был большой перевес, а потом он стал проигрывать. У Карлсена тоже есть психологическая проблема. Мой прогноз – обоим нужно найти свою игру, но, в первую очередь, это нужно сделать Каруане.Открыть видео
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