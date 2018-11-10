Карлсен vs Каруана. Прямая трансляция второй партии матча за мировую шахматную корону

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Ростов" - "Динамо" (Москва)
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Ростов" - "Динамо" (Москва)
20:55
Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария"
22:25
Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" [0+]
00:25
Все на Матч!.
00:50
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. [0+]
02:00
Регби. Международный матч. Трансляция из Краснодара. Россия - Намибия [0+]
04:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из США. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки
06:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из США. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки
08:15
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри
10:15
Новости.
10:25
Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
12:15
Ген победы. [12+]
12:45
Новости.
12:50
Все на Матч!.
13:35
"Спартак" - "Рейнджерс". Live. [12+]
13:55
Все на хоккей!.
14:25
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Чехия
16:55
Новости.
17:00
Все на Матч!.
17:25
Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА
19:25
Кибератлетика. [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Карлсен vs Каруана. Прямая трансляция второй партии матча за мировую шахматную корону

17:57
Карлсен vs Каруана. Прямая трансляция второй партии матча за мировую шахматную корону
Фото: © globallookprees.com
Переносимся в Лондон, где продолжается противостояние двух гроссмейстеров.
  • 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен владеет титулом с 2013 года
  • Американский гроссмейстер Фабиано Каруана впервые играет в матче за звание чемпиона мира
  • Подробнее о регламенте – здесь
  • Первая партия завершилась вничью. Соперники провели за шахматной доской чуть более семи часов
  • В субботу норвежец будет играть белыми
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 2-я партия

Подробнее об оппонентах:

• Магнус впервые играет чемпионский матч с соперником, который младше его. Карлсену – 27 лет, Каруана – 26.

• Карлсен стал гроссмейстером в возрасте 13 лет 4 месяцев и 27 дней, Каруана – в 14 лет 11 месяцев и 20 дней.

• Магнус возглавляет рейтинг ФИДЕ, Фабиано – на втором месте.

Освежите в памяти события дебютной партии:

Открыть видео

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который два года назад противостоял Магнусу, подвел итоги первой партии матча.

— Партия была очень интересной, захватывающей. Честно говоря, ее итогами могут быть недовольны оба соперника, потому что Каруана очень плохо разыграл дебют. По-хорошему, Карлсен должен был завершать партию, можно сказать, нокаутом, но, видимо, сказалось нервное напряжение. Часто бывает, что в матчах такого уровня шахматисты чаще допускают ошибки. В итоге, после семичасовой упорной борьбы Каруана смог спасти ничью.
Можно также сказать, что для Каруаны будет важно вернуться в игру. Действовал он довольно плохо. Если он не сможет найти свою игру, то Карлсен его добьет в следующий раз. Если он сможет усилиться, то все может быть. Достаточно вспомнить мой матч с Карлсеном, когда у него по началу был большой перевес, а потом он стал проигрывать. У Карлсена тоже есть психологическая проблема. Мой прогноз – обоим нужно найти свою игру, но, в первую очередь, это нужно сделать Каруане.
Открыть видео

Читайте также:

Почти все считают Карлсена фаворитом. Как и сам Магнус

Карлсен снова защищает чемпионский титул, но соперник уже не Карякин

Галицкий, Мадонна, Виталий Кличко и другие знаменитые фанаты шахмат

«Девушки действуют более агрессивно». Чем отличаются мужчины и женщины в шахматах

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+