Галицкий, Мадонна, Виталий Кличко и другие знаменитые фанаты шахмат

Они смотрят матч за звание чемпиона мира по шахматам и все понимают.

2018-11-10T09:15:10+03:00 Они смотрят матч за звание чемпиона мира по шахматам и все понимают.

Сергей Галицкий

Президент футбольного клуба «Краснодар» увлекся шахматами в восьмом классе и за два года стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом Сочи. Галицкий уверен, что игра помогла ему научиться мыслить логично, а в бизнесе это крайне важно. Ежегодно он проводит сеансы одновременной игры с воспитанниками академии «Краснодара». На традиционном мероприятии в 2018 году победу с общим счетом 14:1 праздновал Галицкий.

Уилл Смит

Уилла научил играть в шахматы его отец, когда мальчику было семь лет. Он считает, что игра хорошо иллюстрирует нашу жизнь: все мы ежедневно делаем ходы, которые нельзя отменить. Однажды жена актера Джада Пинкетт-Смит решила устроить ему сюрприз на День Святого Валентина, пригласив домой гроссмейстера Мориса Эшли. Уилл так увлекся, что они проиграл около трех часов. Морису даже пришлось напомнить актеру, что в День Святого Валентина надо проводить время с женой.

Билл Гейтс

Именно компания Microsoft, которой руководил бизнесмен, поверила в потенциал Магнуса Карлсена и стала для него одним из первых крупных спонсоров. На тот момент норвежцу было всего 13 лет. Карлсен и Гейтс встретились за шахматной доской в эфире скандинавского телеканала NRK в 2014 году. Для победы действующему чемпиону мира хватило всего 9 ходов.

Александр Жуков

Александр Жуков занимается шахматами с семи лет и до сегодняшнего дня. В годы обучения в МГУ он получил звание кандидата в мастера спорта и выступал за сборную университета. В период с 2003 по 2009 год Жуков являлся президентом Российской шахматной федерации. В декабре 2015-го он вместе с Сергеем Карякиным стал победителем первого Кубка президента ОКР по парным шахматам, а весной 2016-го сыграл с ним в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон является большим специалистом и поклонником шахмат. В 1999-м ему даже удалось выиграть у россиянина Гари Каспарова. Правда, в той встрече актеру помогал американский гроссмейстер Яссер Сейраван. Матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Карякиным в 2016 году начинался именно с символического первого хода Вуди. Актер открывал и нынешний чемпионский поединок, который проходит в эти дни в Лондоне.

Виталий Кличко

В октябре этого года на конгрессе WBC в Киеве Виталий Кличко должен был сыграть в шахматы против Леннокса Льюиса. Оба в свободное время любят подвигать фигуры. У Кличко даже есть разряд по шахматам. Но вместо обещанной партии два боксера решили устроить словесную дуэль.

Киевский градоначальник запомнился двумя шахматными поединками. В одном из них он встречался с 8-летней Вероникой Вереньюк и уступил. Правда, девочка играла с политиком в статусе чемпионки Европы по шахматам. Также в 2012-м Кличко играл против Владимира Крамника. Перед тем как поставить Виталию шах, российский гроссмейстер предложил ничью. Кличко согласился на такой исход.

Арнольд Шварценеггер

Во время съемок в «Терминаторе 3» у актера был специальный шахматный стол с двумя стульями: на одном написано Loser, а на втором Winner. Арни, конечно же, садился за стул победителя. В перерывах между ночными дублями он любил играть в шахматы с каскадером. По словам актера, игра делает его собранным и не дает заснуть. Шварценеггер регулярно проводит шахматные соревнования Arnold Classic.

Гай Ричи

Режиссер постоянно играет в шахматы с актерами своих фильмов. В своем инстаграме он хвастается победами над Джейсоном Стэйтемом, Робертом Дауни-младшим и Чарли Ханнэмом. Однако, Ричи считает себя плохим шахматистом. Это подтверждает тот факт, что в фильме «Шерлок Холмс: Игра теней» режиссер допустил ляп: Холмс ставит профессору шах слоном, на что тот отвечает рокировкой, и продолжает партию, хотя по правилам такая рокировка запрещена.

Рафаэль Бенитес

Испанский тренер называет шахматы своей слабостью. Игра, по словам Бенитеса, научила его анализировать футбольный матч на несколько шагов вперед. Главное для него не красивая игра, а положительный результат – победа или ничья. Однажды английский журналист попросил его немного поиграть в шахматы на камеру, для сюжета. Когда оператор набрал достаточно планов и съемочная бригада собиралась уезжать, Бенитес остановил журналиста: «Сядь обратно. Нам нужно закончить партию».

Мадонна

В клипе «The power of Goodbye» Мадонна играет в шахматы. И в этом виде спорта она не новичок. На ее счету более 19 тысяч партий в Internet Chess Club. Тренером певицы был чемпион Шотландии Алан Норрис. Шахматы в ее доме не пылятся на полке. Сейчас в них регулярно (и очень эмоционально) играют приемные дочери Мадонны.

Первая партия матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной завершилась вничью.

Вторая партия матча состоится 10 ноября. Начало - в 18:00 по московскому времени.

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Фото: Getty Images, globallookpress.com, ФК «Краснодар», РИА Новости/Евгений Биятов