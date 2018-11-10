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Первая партия матча Карлсена и Каруаны завершилась вничью после 7 часов игры. Как это было

01:12
Первая партия матча Карлсена и Каруаны завершилась вничью после 7 часов игры. Как это было
Фото: © globallookpress.com
В Лондоне стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.
  • Для Карлсена это четвертый матч за шахматную корону, для Каруаны – первый
  • Карлсен – 16-й чемпион мира. Он удерживает титул с 2013 года

  • Подробнее о регламенте – здесь

  • Партия  завершилась вничью после 7 часов и 1 минуты игры. Карлсен играл черными фигурами

  • Вторую партию наш сайт покажет 10 ноября. Начало – в 18:00 по Москве

Видео первой партии:

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Сергей Карякин рассказывает о Карлсене: 

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