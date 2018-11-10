Первая партия матча Карлсена и Каруаны завершилась вничью после 7 часов игры. Как это было
Фото: © globallookpress.com
В Лондоне стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.
2018-11-10T01:12:11+03:00
В Лондоне стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.
- Для Карлсена это четвертый матч за шахматную корону, для Каруаны – первый
- Карлсен – 16-й чемпион мира. Он удерживает титул с 2013 года
Подробнее о регламенте – здесь
Партия завершилась вничью после 7 часов и 1 минуты игры. Карлсен играл черными фигурами
- Вторую партию наш сайт покажет 10 ноября. Начало – в 18:00 по Москве
Видео первой партии:Открыть видео
Подробнее о шахматистах:
Сергей Карякин рассказывает о Карлсене:Открыть видео
Еще больше шахмат на «Матч ТВ»:
Почти все считают Карлсена фаворитом. Как и сам Магнус
Карлсен снова защищает чемпионский титул, но соперник уже не Карякин
«В 7 лет выиграл 20 долларов. Шикарные деньги по тем временам». Карякин в гостях у Ягудина
«Девушки действуют более агрессивно». Чем отличаются мужчины и женщины в шахматах