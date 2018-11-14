Человек, которому хочется подражать. В чем феномен Усика?

Как стать УСИКом? Ответить на этот вопрос так же сложно, как и на тот, как стать звездой.

2018-11-14T09:23:05+03:00 Как стать УСИКом? Ответить на этот вопрос так же сложно, как и на тот, как стать звездой.

Первая встреча

Я не помню, когда мы впервые встретились с Усиком. Кажется, это было, когда он провел пять или шесть профессиональных боев. Но очень хорошо помню два момента той встречи. Первый – этот человек очень хорошо знал, КАКОЕ впечатление производит на людей, причем знал инстинктивно. Думаю, он очень удивился бы, если бы ему сказали. А второй момент – САМО это впечатление. Я его почувствовал.

С тех пор я видел Усика много раз, и всегда это впечатление оставалось прежним. Я его много раз описывал и, думаю, справился. Тем более, что это несложно.

Я сидел в полной народа большой комнате в киевском телецентре и вдруг почувствовал, что кто-то пришел и – трудно сказать, что конкретно изменилось, — кто-то будто наполнил собой все помещение. Я обернулся – и увидел улыбающегося Усика. Походка у него была совершенно бесшумная, он не произнес ни слова, но все знали, что он здесь. И он действительно был там.

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Я знаю это чувство. Среди моих знакомых есть люди как с повышенной, так и с пониженной заметностью. Среди последних, например, известный тяжеловес Джон Руис. Вроде большой, вроде всем видный, но человек пробудет в не самой пустой комнате минут двадцать, прежде чем вы его заметите. Да и то, если натолкнетесь на него. Он сам это знает и пытается как-то компенсировать. Например, однажды оделся в комический костюм сутенера, благодаря яркости которого стал так же заметен, как и все. Но не более того.

Среди людей с повышенной заметностью тот же Тайсон. Причем он может ее варьировать в зависимости от того, что у него на душе, но если он хочет – вы его заметите в самом сером костюме в плохо освещенной комнате на фоне серой же стены.

Сразу скажу, что само это явление – звездная стать – не такая уж редкость, но это не всегда гарантия побед. На моей памяти есть по крайней мере один боксер, наделенный им в высшей степени, в свое время он научился прекрасно играть на этой своей особенности. Сейчас это забыли, но тогда помнили хорошо. Человек был звездой и при этом знал это. Я сам тогда попал под его влияние. Я был уверен, что он станет звездой, и при случае сказал об этом Виталию Кличко. Виталий – умнейший человек, в свое время куча телеумников пыталась острить на его страхе перед микрофоном, но на самом деле он умеет говорить. Как-то он описал мне парой слов ведущих украинских политиков, и ничего вернее об этих политиках я с тех пор не слышал. А по поводу того малого он сказал: «Этому парню, для того чтобы стать третьим Кличко, надо научиться немного боксировать».

Боксировать тот парень не стал.

Усик – другое дело. Усик был олимпийским чемпионом, то есть уже засветился, но тогда уровень его оппозиции оставлял желать лучшего, и я решил подождать.

Вторая встреча

А вот нашу с ним вторую встречу я помню хорошо, она состоялась 18 апреля 2015 года. Усику предстоял седьмой бой – с россиянином Андреем Князевым в Киеве, и я гадал, как он его проведет.

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В Киеве к россиянам относились неплохо. Во всяком случае я ничего не чувствовал, но выйти на ринг против украинца – это было совсем другое дело. Турнир проходил совершенно спокойно, пока дело не дошло до Князева. Зал закипел от возмущения, когда его объявили.

Требовать от украинцев, чтобы они относились к Крыму спокойно, нелепо, они относятся так, как относятся. В общем, дело запахло жареным. Все зависело от организаторов. Чувствовалась какая-то общая растерянность. И тут слово взял Усик, который вышел следом за Князевым.

Я не помню точно его речь, но за содержание ручаюсь. Усик сказал, что тот, кто будет плевать в Князева, будет плевать в него. Зал замер, а потом разразился аплодисментами. Благородство не чуждо людям. Они сообразили, что настроение переменилось, и переменись сами. «А что? А мы ничего», — как бы сказали они. И принялись смотреть бокс, на минуту забыв о том, что их так волновало.

Силы были неравны. В конце восьмого раунда бой закончился. Князев честно сопротивлялся, но был нокаутирован.

Таким образом, Александр выиграл бой дважды. Один раз на ринге и еще один – за его пределами.

Так Александр показал, что не только обладает притягательностью, но и знает, как ее использовать себе во благо. И никакие разговоры на тему Крыма не могут здесь ничего изменить. Он не становится ни вашим, ни нашим. Он остается собой. Патриотом своей страны, не занимающим крайних позиций.

Что же касается наших отношений, то мы как-то схлестнулись с ним в эфире. Произошло это тогда, когда он готовился к встрече за свой первый титул – по версии WBO. Я тогда заметил в эфире канала «Интер», что он еще не готов к титульному бою. К слову, бой состоялся, и Александр его выиграл.

Поясню свою мысль. Чемпионом был поляк Кшиштоф Гловацкий. Тот самый, что в тот же день, что Усик одолел Белью, сумел победить Максима Власова. Усик мог с ним справиться и в тот день, когда справился, но шанс был не стопроцентный. Восьмидесятипроцентный – да. Стопроцентных шансов в боксе не бывает. Но не девяностопятипроцентный. Я был за него. Да-да, победителей не судят. Он и так победил Гловацкого по очкам с солидным преимуществом, но все же шанс у Гловацкого имелся. Возможно, я заблуждаюсь, но так мне во всяком случае кажется.

Третья встреча

С тех пор мы встречались с Усиком множество раз, так что, в принципе, любая наша встреча может сойти за третью. Но на самом деле я имею в виду наш последний по времени разговор.

Произошел он в Сочи, на матче Гассиев – Дортикос. Все, наверное, помнят, что Гассиев тогда блестяще выиграл этот бой и таким образом вышел на финальный поединок с Усиком в Суперсерии восьми боксеров. Я сидел недалеко от Усика, но после боя мы разошлись, и я думал, что уже не найдем друг друга в толпе. Но выйдя в коридор, неожиданно увидел его. Мы тепло поприветствовали друг друга, и разговор, естественно, пошел о Гассиеве. Я не знаю, может быть, это звучит самонадеянно, но абсолютно все мои статьи это подтверждают: именно тогда я почувствовал, что Усик выиграет Суперсерию. В частности, потому, что он совершенно не боялся Гассиева и был заведен увиденным.

Трудно объяснить, что я имею в виду. Технически он должен был победить, так как ему не было равных в скорости. Многие, наверное, помнят мои тогдашние материалы и то, как я на это напирал. Но все-таки, и я недооценил самую сильную сторону Усика. Я думал, что он выиграет с разницей где-то в четыре очка, а он выиграл почти все раунды. А в конце его преимущество было просто подавляющим.

21 июля я собирался сидеть на бое Усик – Гассиев, но человек предполагает, а Бог располагает, и я нежданно-негаданно оказался в больнице. Бой смотрела моя жена, которая на следующее утро принесла мне новость о победе Усика. А через несколько дней друг принес мне видеозапись боя.

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Все было так, как я ожидал, только еще лучше. Усик вырос в последних боях. Было искренне жаль Гассиева, которого я немного знаю и который в этом бою сражался до конца. Но мастерство Усика оказалось выше. В сущности, это был первый бой из тех, что я видел, который Усик провел оптимально, что он подтвердил в своем последнем интервью со мной несколько дней назад. Он вышел на новый качественный уровень.

В сущности, Усик являет собой редкий пример человека, которому хочется подражать. Сначала болеть так, чтобы все болело, а потом радоваться так, чтобы все радовалось. Редкий для современного бокса пример хорошего парня, которого искренне любят.

Эпилог

Остался еще его последний бой. Собственно, я уже писал о нем и не вижу необходимости в подробном пересказе. В восьмом раунде Усик нокаутировал Тони Белью. На момент остановки боя на двух картах из трех вел Белью. Не знаю, может быть, и так, хотя я бы посчитал иначе. Что точно, что Белью измотал себя, а Александр просто ждал своего часа. Он пришел в восьмом раунде, Усик вцепился и не упустил момент. У Белью не было шансов.

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На протяжении всего этого боя он был абсолютно, по-чемпионски расслаблен, как был до боя. Я помню один момент, который врезался в память: Белью давал интервью и рассказывал, как он победит, а Усик стоял за высокой ширмой, над которой были видны только его шутовски выпученные глаза, сверлившие Белью. Белью давал интервью, периодически встречаясь с этим взглядом, и тут не выдержал и начал смеяться. Усик развеселил и его.

После боя Белью заплакал. Он быстро овладел собой и повел себя в высшей степени достойно, отдав должное победителю. Он сказал, что покидает ринг. Может быть, действительно покинет. Может, и вернется. Это не изменит главного. В первом тяжелом весе осталась одна вершина, и на ней стоит Александр Усик.

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