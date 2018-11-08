Усик, Белью и две победы. Александр Беленький - о боях уик-энда

Александр Усик будет в субботу в Манчестере защищать все свои титулы против Энтони Белью.

2018-11-08T14:04:56+03:00 Александр Усик будет в субботу в Манчестере защищать все свои титулы против Энтони Белью.

Александр Усик будет в субботу в Манчестере защищать все свои титулы против Энтони Белью. В этот день проведут бои также два других мастера в весовой категории до 90,7 кг, Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки. Причем последний – с Максимом Власовым.

Александр Усик (Украина) – Энтони Белью (Великобритания)

Об Усике мы уже говорили пару недель назад. Надеюсь, что не будем говорить снова, потому что, если будем, это значит, что Усик проиграл. Потому что если выиграет, то все это воспримут как должное. Как он может проиграть? Вообще-то не представляю себе, но, допустим, каким-то чудом проиграл. Нарвался, но шальной удар или что-то в этом роде.

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Не понимаю, как можно на такое «чудо» рассчитывать, но есть те, кто всерьез надеется на такой расклад. Например, Карл Фроч, предсказавший победу Белью. Да-да, тот самый Фроч, чью отчаянно матерившуюся красавицу-жену… я хотел сказать, чье мастерство вы, конечно, не забыли. И жену, кстати, тоже. Я видел ее на матче Кличко – Хэй. Она оказалась в два раза стройнее, чем я думал. И в два раза красивее. Такая натянутая струна. Мужики стояли вокруг нее и млели. Так что Фрочу повезло даже больше, чем вы можете себе представить.

Что же до того, что Фроч сказал, то он имел на то полное право. И не дай Бог, Белью выиграет, мы его еще вспомним, но я все же надеюсь, что скорее забудем. Если же проиграет – Фроч просто поддерживал своих. За это не казнят.

Белью совершенно не похож на Гассиева. Белью – большой и сильный. К тому же он умнее, чем кажется, что, глядя на его высокоинтеллектуальный перекос лица, свойственный ливерпульским докерам, довольно трудно вообразить. Он не лаптем щи хлебает, вы уж поверьте. Но всего его ума хватит на то, чтобы, пропустив один удар, тут же ринуться в атаку и пропустить еще два. А потом еще и еще. И только тогда он напряжет извилины и начнет думать, став по-настоящему опасным. Но это его, скорее всего, не спасет. Он проиграет, если не шальной удар или… да, если Усик ему не поможет.

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Чем поможет? Да Бог его знает. Самоуверенностью, например. Или открытой бравадой. Или чем-то еще таким, без чего очень можно обойтись в ринге.

Понятно, что все это лишь досужие домыслы. Очевидные бои потому и очевидные, что прогнозы на них вернее всего сбываются, и не стоит вспоминать набившие оскомину случаи поражений Майка Тайсона или Джуниора Джонса. Бастер Даглас сделал свое дело в 1990 году, а Джон Майкл Джексон – в 1994-м. И оба с треском проиграли свои следующие бои тогда же. И с тех пор таких случаев было немного.

Но все же, но все же, все же… Эти поражения были.

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Ну, а теперь о двух других боях в весовой категории до 90,7 кг. Там ситуация несколько иная.

Кшиштоф Гловацкий (Польша) – Максим Власов (Россия)

Прежде всего это касается боя Кшиштоф Гловацкий – Максим Власов. Здесь вообще неизвестно, кто победит. Ставки букмекеров почти равны. Так во всяком случае дело обстоит сейчас.

Обоим тридцать два года. Разница в возрасте всего полтора месяца. Но опыт совершенно разный. Гловацкий почти все десять лет своей карьеры провел в первом тяжелом весе и в своем активе имеет поражение от Александра Усика. В активе, потому что более или менее равный бой, который он дал Усику, говорит, что он серьезный боксер, раз не дал Александру себе сопли вытирать.

Максим Власов провел в первом тяжелом весе три года. До этого выступал во втором среднем (72,6 кг), суперсреднем (76,2 кг) и полутяжелом (79,4 кг) весах. Все это вроде бы говорит о том, что он не настоящий тяж, однако большинство его побед нокаутом – именно в первом тяжелом весе.

Из 11 боев только один завершился победой по очкам, и это было два года назад. Правда, имена соперников оставляют желать лучшего. Но среди прочих он побил Оланреваджу Дурадолу: не Бог весть кто, но все-таки имеет в послужном списке победу над Дмитрием Кудряшовым (за которую, впрочем, тот позже рассчитался).

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И все-таки я думаю, Власов победит. Похоже, он набрал оптимальный для себя вес и хорошо в нем себя чувствует. Гловацкий приличный боксер, но Власов представляет собой быстрого и техничного бойца, который владеет собственным стилем, способным создать проблемы конкретно Гловацкому. Вероятно, он уйдет от атак Гловацкого и закончит бой близкой победой по очкам. Нокаутировать Гловацкого, скорее всего, ему не удастся, хотя надежда остается.

Марис Бриедис (Латвия) – Ноэль Гевор (Армения)

Из всех боев этот кажется наиболее ясным. Победить должен Бриедис. Правда, травма руки вряд ли позволит ему нокаутировать противника, но в четырех последних боях он показал, что может обойтись и без такой яркой концовки. Усику он проиграл, но совсем немного, и на небьющего Гевора его должно хватить. Гевор хороший боксер. Два боя назад проиграл Кшиштофу Влодарчику, но проиграл, скажем прямо, немного, и проходи бой не в Польше, результат мог бы быть иным. Он может стать проблемой для Бриедиса. Но не неразрешимой.