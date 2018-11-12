Стань Голосом бокса на «Матч ТВ»!
Мы хотим услышать твой голос.
Но сначала нужно, чтобы ты прислушался к самому себе:
— разбираешься в современном боксе, знаешь его историю и следишь за всеми новостями с ринга?
— готов посоперничать с судьями в оценке поединка?
— не пропускаешь ни одного удара и замечаешь тонкости, не видимые неподготовленным глазом?
— способен говорить о боксе часами и тебе есть что сказать, даже когда в ринге затишье?
— не теряешься, когда эмоции бьют через край?
— у тебя всегда есть план на бой еще до первого удара?
— а может, ты и сам прошел боксерскую школу?
Тогда попробуй выстоять три раунда в испытании, которое мы подготовили!
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1. Включи диктофон на своем телефоне или любое другое устройство для записи аудиофайлов.
2. Запускай видеофрагмент и комментируй.Открыть видео
3. Заполни вот эту анкету*
4. Звуковой файл либо ссылку на файлообменный сервис вместе с анкетой отошли нам на почту: golosboksa@matchtv.ru
* Отправляя анкету участника конкурса, вы подтверждаете согласие на обработку своих персональных данных для участия в конкурсе.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс начинается: 12.11.2018.
Последний день приема заявок: 31.12.2018.
Победитель будет объявлен после Нового года.
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