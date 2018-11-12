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Стань Голосом бокса на «Матч ТВ»!

18:40
Стань Голосом бокса на «Матч ТВ»!
«Матч ТВ» объявляет конкурс комментаторов бокса. Победитель получит возможность присоединиться к команде «Матча» и комментировать самые крутые бои в прямом эфире!

Мы хотим услышать твой голос.

Но сначала нужно, чтобы ты прислушался к самому себе:

— разбираешься в современном боксе, знаешь его историю и следишь за всеми новостями с ринга?

— готов посоперничать с судьями в оценке поединка?

— не пропускаешь ни одного удара и замечаешь тонкости, не видимые неподготовленным глазом?

— способен говорить о боксе часами и тебе есть что сказать, даже когда в ринге затишье?

— не теряешься, когда эмоции бьют через край?

— у тебя всегда есть план на бой еще до первого удара?

— а может, ты и сам прошел боксерскую школу?

Тогда попробуй выстоять три раунда в испытании, которое мы подготовили!

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

1. Включи диктофон на своем телефоне или любое другое устройство для записи аудиофайлов.

2. Запускай видеофрагмент и комментируй.

Открыть видео

3. Заполни вот эту анкету*

4. Звуковой файл либо ссылку на файлообменный сервис вместе с анкетой отошли нам на почту: golosboksa@matchtv.ru

* Отправляя анкету участника конкурса, вы подтверждаете согласие на обработку своих персональных данных для участия в конкурсе.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс начинается: 12.11.2018.

Последний день приема заявок: 31.12.2018.

Победитель будет объявлен после Нового года.

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