2018-11-05T17:23:52+03:00 «Я не почувствовал силы его ударов». 4 причины не верить в бой Мейвезера по правилам ММА

Японский промоушен Rizin сообщил про бой Флойда Мейвезера 31 декабря по правилам ММА против 20-летнего Теньшина Насукавы. Есть афиша, есть слова бойцов, есть подтверждения от организации, но все равно нет веры, что это произойдет.

Стилистика

Первое впечатление самое верное. Итак, Флойд Мейвезер 31 декабря будет драться в маленьких перчатках с 20-летним японцем. Статистика в ММА – 4-0. Вы верите? Быстро: да – нет? Ну вот, и мы тоже. Почему тогда про это надо написать – потому что это выглядит, как очень хорошая, но все же стандартная пиар-акция промоушена Rizin.

Простой пример: Тайсон Фьюри побил Владимира Кличко, через пару дней мне на почту пришел пресс-релиз «Тайсон Фьюри станет гостем [одной московской боксерской премии]». Разумеется, Фьюри на нее не приехал и, скорее всего, даже не знал про нее.

Умер известный ММА-боец Кимбо Слайс, а известный российский промоутер тут же сообщил мне в телефонном разговоре, что вел переговоры с Кимбо о бое по правилам ММА в Нальчике. И попал в новости.

Всегда казалась очевидной схема, когда за определенные деньги VIP-участник события мог бы даже лично подтвердить свое участие, но в итоге не приехать. Флойду интересна популярность в Азии и конкретно в Японии. Промоушену Rizin интересна популярность в принципе, и три года назад у организации получилось привлечь к себе внимание, вернув Федора Емельяненко. Теперь сам факт объявления боя Флойда Мейвезера можно рассматривать как полноценную пиар-акцию, и для этого даже не обязательно драться.

Деньги

(на фото новый дом Флойда)

Чтобы Флойд Мейвезер вернулся в бокс, нужно говорить про гонорар от 100 миллионов долларов и выше. Такие деньги сегодня можно сгенерировать, наверное, только в одной стране, она называется США, и там не смогли договориться о поединке Флойда по правилам смешанных единоборств. Можно поверить в интерес частного лица из списка Forbes, но это не в японских традициях. Если бы Флойд дрался в Бахрейне, Дубае или где-то на юге России, мы бы поверили, но Токио в целом и Rizin в частности не похоже на место, где разбрасываются большими деньгами. Первый соперник Насукавы в ММА, Никита Сапун, в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» сказал, что получил за бой с японцем полторы тысячи долларов. Сложно представить, чтобы пятый соперник Насукавы в ММА заработал в 66 666 раз больше. Хотя это смешно совпадает с любимой весовой категорий Мейвезера – 66,6 кг.

Разница Токио с Лас-Вегасом такая, что в 22:00 в Японии – на Западном побережье США будет 5 утра. Это любимое время рэпера Гуфа, но не лучшее время, чтобы продавать платные трансляции. Саитама-арена вмещает 37 000 зрителей, это на 17 000 больше, чем T-Mobile в Лас-Вегасе, но арена в США все равно принесет больше за счет цен на билеты.

И каким образом сформируется гонорар Флойда – непонятно.

Соперник

За два года до рождения Теньшина Насуквы Флойд Мейвезер боксировал на Олимпийских играх в Атланте. В том же весе, в котором Насукава будет драться через 22 года после этого, 57 кг.

Сейчас Насукаве 20 лет, он с пяти лет занимается карате, считается очень перспективным азиатским бойцом, и у него 4 победы в 4 боях по правилам ММА и 27-0 в профессиональной версии кикбоксинга. Тут напрашивается шутка про Хабиба, у которого 27-0 в ММА.

Первым соперником Насукавы в ММА был украинец Никита Сапун (видео здесь). Мы ему позвонили:

— Я чувствовал, что меня везут на съедение местной звезде, потому что в Японии Насукава очень популярен. Но ехал я туда только побеждать, хоть это и был мой второй бой по правилам ММА. Смотрел потом запись: что у меня, что у него было много суеты, много лишних движений, но ударная техника у него хорошая, тут ничего не могу сказать.

За 165 секунд боя Насукава ни разу не ударил Сапуна рукой в стойке: много бил лоукики, уходил от болевого приема и выбрался, когда украинский боксер сел на японца сверху.

— Мне кажется, вес он вообще не гонял, так и весил 57 кг, — продолжает Сапун (Флойд на последнем взвешивании был 67,8 кг), — но какой-то особенной силы его ударов я не почувствовал. Руку поотламывал ему, в борьбе у него навыки я бы оценил на два балла из 10 в тот момент. Бой остановили потому что он просто сидел на мне сверху и добивал, но я не был в нокауте.

После этого Насукава провел еще три боя, статистика соперников перед встречей с японцем была такой: Дилан Олиго (0 побед, 3 поражения), Франческо Гиглиотти и Ямато Фуджита (0 побед, 0 поражений). В общем, как и у Флойда.

Форма Флойда

Теньшин Насукава тренируется с пяти лет под руководством отца: сначала карате, потом кикбоксинг, потом смешанные единоборства. Насукава из обычной семьи, то есть это не история, когда богатому сыну делают бои, чтобы поразвлечься. Когда Насукава закончил школу, он обрадовался – теперь можно тренироваться больше.

Две недели назад мы говорили с товарищем Флойда Мейвезера из России, и там была однозначная фраза: «вне спорта не тренируется вообще». Это ключевое отличие от поединка Александра Карелина в Японии по правилам, похожим на правила ММА. 32-летний Карелин проводил бой через пять месяцев после победы на чемпионате мира и за три месяца до победы на чемпионате Европы. Сейчас за 55 дней 41-летний Флойд должен приготовиться к бою, где ему впервые в жизни могут ударить ногой по ноге или попробовать задушить. В обоих случаях разница в весе почти не играет никакой роли.

Это было бы похоже на правду, если бы сам Флойд хотел быть похожим на Франческо Гиглиотти или Ямато Фуджиту, но он всегда хотел оставаться уникальным. И не быть похожим ни на кого.

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