Год назад Хабиб комментировал бой Конора с Мейвезером. Что он говорил

26 августа Конор МакГрегор заработал 99 миллионов долларов, проведя боксерский поединок против Флойда Мейвезера. Хабиб Нурмагомедов в этот день работал для канала «Сила ТВ» - был комментатором боя.

Было 26 августа, на ринге в Лас-Вегасе встречались боксеры со статистикой 49 побед, 0 поражений и 0 побед, 0 поражений. Такого не было никогда и вряд ли будет еще когда-то. Конор МакГрегор, завоевав два пояса в UFC, вызвал на бой Флойда Мейвезера, и тот неожиданно согласился. Хабиб Нурмагомедов зимой 2016/2017 довольно жестко высказывался о Коноре, но потом, чуть больше чем за сутки до боя, запланированного на 4 марта, у россиянина обострились проблемы со здоровьем и большую часть весны Хабиб провел, проходя реабилитацию. После этого Нурмагомедов стал менее резок в оценке МакГрегора.

Забегая вперед, Хабиб показал себя сильнейшим комментатором. Он был осведомлен об истории бокса: рассказывал, как Мейвезер выкупил свой контракт у Боба Арума в 2007-м, и впоследствии именно это позволило ему зарабатывать много. Обнажал детали своей биографии, уместные для репортажа: «Когда я проводил первые спарринги в зале АКА с Джошем Томпсоном, он иногда начинал мне улыбаться во время обмена ударами. И, если честно, я на это покупался, начинал заводиться. А потом мы стали общаться с Джошем, и он объяснил, что это один из любимых его приемов».

И даже делился подробностями жизни звезд: когда певица Деми Ловато начала петь гимн, Хабиб рассказал, что она была в зале АКА, где тренируется Нурмагомедов: девушка на тот момент встречалась с бойцом Люком Рокхольдом.

А потом начался бой.

«Это на самом деле история, и эта история может быть началом того, что бойцы из ММА начнут конкурировать с боксерами. Такого не было, чтобы чемпион UFC переходил в бокс и дрался. Было, что боксеры переходили в UFC, и это плачевно заканчивалось... Флойд на маске двигается».

«Уже то, что он [Конор МакГрегор] стоит напротив Мейвезера, уже за это надо отдать ему дань уважения. Это феноменальный результат вытащить Флойда из отставки. Это была инициатива Конора, а потом Флойд увидел, насколько большой интерес, и включился. До сих пор не верится, что они сделали этот бой».

Перед тем, как их показали рядом: «Мне очень интересно габариты посмотреть»

Начало боя, Флойд работает у канатов: «Ринг и клетка это две разные вещи. Даже то, как он отталкивается и упирается - можешь себе представить, как он чувствует ринг. Габариты чувствуются (МакГрегор выглядит больше. - «Матч ТВ»). Непривычно видеть МакГрегора в ринге. И вот так по первому раунду в реакции и скорости МакГрегор не уступает Мейвезеру. И то, что я и предполагал, он будет пробивать ему по животу».

После первого раунда: «Кому-то надо отдать первый раунд? А кому /показывают повтор, где Мейвезер пропускает чистый апперкот от Конора/?

А ведь это мог быть и нокаут. Чистый апперкот. Такое ощущение, что Мейвзер не может приспособиться к технике МакГрегора. Пока что МакГрегор ничем не уступает Мейвезеру, ни скоростью, ничем, а они побоксировали уже полтора раунда. Еще непривычно видеть первым номером Мейвезера, практически все бои он работает вторым номером. И, может, ему не надо работать первым номером, может, они его хотят потащить на себя. Он идет вперед и не слишком успешно. Вот снова пропустил.

Мне понравилось, как МакГрегор и в первом, и во втором раунде поймал его на контрапперкоте. Мейвезер будто нарывается на этот удар.

/Мейвезер улыбается в камеру в перерыве/ А вот это ему не стоит делать».

«Еще знаете, что интересно - МакГрегор боксирует, а у него в углу тренер по джиту-джитсу, Джон Кавана. Но, может быть, это преданность своему тренеру и их взаимоотношениям. С тренером по джиу-джитсу выходить на бокс - это интересно.

У МакГрегора есть такой контрудар, когда его бьют правой рукой, он уходит и бьет левой. Он так и Альдо нокаутировал, и Альварес этот удар пропускал, и в «Кейдж Вориорс» он так вырубил Ивана Бухингера (бой 31 декабря 2012-го. - «Матч ТВ»). По-моему, за эти три раунда Мейвезер много ударов принял на себя. В такой плохой форме мы его еще не видели».

Прошло четыре раунда: «Флойд идет вперед, и мне показалось, что он хочет зрелища. И еще показалось, что МакГрегор чуть-чуть подустал: четыре раунда, 12 минут... ну, не знаю. Но Конор двигается с открытым ртом. В любом случае я сказал бы, уважение в сторону МакГрегора. Потому что он, во-первых, заслужил этот бой. Вернее, как в спорте говорится... в нынешнем спорте говорится, заработал. А во-вторых, уже четыре раунда отбоксировал, а четыре раунда отстоять против Мейвезера не каждый боец ММА сможет».

«Разные техники уклонов - в ММА какие-то уклоны опасны, потому что ты можешь нарваться на проход или на колено, а в боксе они приветствуются, и вот эти уклончики не привык делать МакГрегор, а вот Мейвезер, когда работает, он чуть пригибается и уходит вправо, влево, вниз. И он заставляет МакГрегора промахиваться, а каждый промах забирает силы. И он начал его бить по корпусу, а на фоне усталости это еще больше может отнимать силы».

Мейвезер начинает боксировать странно, Хабиб реагирует: «Мне кажется, или Мейвезер его готовит, чтобы издеваться над ним, или... Говорить, что все постанова тоже нельзя. Мне кажется, Мейвезер готовит Конора, чтобы играться с ним измотанным. У МакГрегора руки чуть опущены, ему уже можно сверху бить. Посмотри, как собран Мейвезер, а у МакГрегора руки гуляют, и посмотри, как он задышал, а ведь еще даже половина боя не прошла. Если в шестом раунде так плохи дела у МакГрегора, я думаю, ближе к десятому все закончится. Если они зарубятся в следующей половине боя, можно будет думать про реванш, а если бой вот так закончится, то какой может быть реванш. Мой прогноз, будет комбинация: в живот - в голову, в живот - в голову и правым прямым нокаут».

Прошло восемь раундов: «Неужели будет 12 раундов!? Такое ощущение, что если Мейвезер взорвется, он может его вырубить. Помнишь, когда он боксировал с Пакьяо, насколько он был собран, насколько он был в хорошей форме, насколько он был быстр, была реакция. И в этом бою! Это два разных Флойда Мейвезера. Сама мотивация может повлияла: с Пакьяо - это очень ожидаемый бой был, а от соперника тоже зависит, насколько ты мотивируешь себя... Но, мне кажется, что возраст. Два года вне спорта и 40 лет... Мейвезер столько ударов за всю карьеру не пропускал, сколько сегодня».

«Для меня лично было бы хорошо, чтобы Конор закончил этот бой без травм и чтобы он проиграл, потому что, если он выиграет, велика вероятность, что он останется в боксе, а так без травм, но с поражением вернется в ММА, и уже в конце года, может быть, UFC сделает нам бой. Есть много предпосылок к этому».

«Все, поплыл МакГрегор, стал борцом [МакГрегор висит на Коноре], Мейвезер превращает его в борца. Как американцы говорят, making humble - cделай из него... нормального пацана, в общем, чтобы вел себя поскромнее. Честно сказать, у МакГрегора всегда были проблемы с выносливостью. И когда ему бой давали, он всегда уставал. Девять раундов продержался, а впереди еще три. Дэйна Уайт, когда говорил, что у Конора есть шансы, хоть бы улыбался, мы бы тогда поняли, что он шутит. На задних рядах уже видно, что кто-то смеется. Кто-то даже в телефоне сидит. Хотелось бы увидеть досрочную победу Мейвезера. Мне нравится это, честно скажу».

После того, как рефери остановит бой в 10-м раунде: «Вот тебе и триста миллионов долларов, это и есть «изи ворк» (легкая работа). Мое мнение, надо было еще немного дать поработать, потому что они профессионалы, а сейчас разговоры начнутся [рано или нет остановили бой]. А так люди заплатили, и им интересно было бы увидеть, как он падает лицом вниз. Конор неплох как боксер, он может начать карьеру боксера, только не с 12 раундов, а как положено с четырех. Надо начинать с азбуки, а так, у него азбука есть, но не все буквы знает. МакГрегор за слова не ответил, его побили, выставили чуть в смешном виде, а у Флойда жизнь хороша - 50 побед, 0, поражений, 300 миллионов на счету».

«Может, у меня получится стать Мейвезером в ММА, но провести еще 26 боев для меня жизни не хватит, особенно с каким разгоном я провожу последние бои».

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