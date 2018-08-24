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Кто готовит Конора к бою с Хабибом. И кто готовит Хабиба

Вадим Тихомиров
16:37
Кто готовит Конора к бою с Хабибом. И кто готовит Хабиба

«Матч ТВ» рассказывает о людях, которых вы можете увидеть, если подписаны на инстаграм Конора.

Джон Кавана (джиу-джитсу, главный тренер)

https://www.instagram.com/p/BmEvmK2AMhB/

(на фото в черной футболке)

Коротко: 41 год, работает с Конором с самого первого боя, статистика в ММА - 3 победы, 3 поражения

В подростковом возрасте будущий главный тренер Конора довольно серьезно изучал карате, но панически боялся уличных конфликтов и никак не мог понять, в какой момент карате должно ему помочь. Все стало совсем плохо, когда 18-летнего Кавану избили на глазах у собственной подруги после того, как он попытался вступиться за другого избиваемого человека.

В середине 90-х Кавана собрал единомышленников и стал разрабатывать собственную систему самообороны. Вдохновением и инструкцией одновременно служила переписка с инструктором самообороны из Англии Джеффом Томпсоном. Потом Кавана увидел первый турнир UFC: щуплый мастер джиу-джитсу Ройс Грейс выиграл у троих соперников и влюбил Кавану в бразильское джиу-джитсу.

Когда 16-летний Конор МакГрегор пришел со своим школьным другом Томом Иганом в зал Каваны, тот был уже авторитетным инструктором, а зал назывался Straight Blast Gym. За этим названием Джону Каване пришлось обратиться к Мэтту Торонтону, который открыл такой зал в Орегоне и стал разрабатывать свою уникальную систему тренировок, позже заимствованную Каваной.

Сейчас Джон Кавана для Конора МакГрегора это скорее взгляд и голос со стороны. Разумеется, в какой-то период Конор отдалялся от тренера из-за звездной болезни, но в целом Кавана отвечает не за какой-то конкретный аспект подготовки, а за объединение всех аспектов. Хабиб во время боя МакГрегора с Флойдом Мейвезером удивлялся: «Посмотрите, идет боксерский бой, а в углу у Конора тренер по джиу-джитсу... Хотя это, наверное, просто преданность тренеру». Сам Кавана в начале своей книги приводит слова Конора о себе: «Его наставничество простирается в каждый аспект нашей жизни. Я обращаюсь к Джону за советом по любому вопросу, а не только по поводу боевых искусств».

У Хабиба: очевидно, что роль главного тренера берет на себя отец, про которого сам Хабиб говорит: «В 20 лет еще не мог у него выиграть схватку по вольной борьбе». Абдулманап не может получить визу в США и руководит подготовкой Хабиба дистанционно, созваниваясь один-два раза в день через WhatsApp.

Оуэн Родди (ударная техника)

https://www.instagram.com/p/BB3R6cELznh/

Коротко: 35 лет, бывший боец ММА со статистикой 11 побед, 4 поражения

Родди обещал нокаут Флойду Мейвезеру, чаще других держал лапы Конору во время тренировок и отмечал, что Конор бьет очень жестко даже через тренерскую амуницию. Сам тренер был одним из первых учеников Джона Каваны, а Кавана называл его одним из первых самодостаточных бойцов ММА в Ирландии. Родди неплохо выступал, при этом он совмещал тренировки по ММА с работой на складе и отмечал, что быть управляющим складского помещения в начале нулевых было прибыльнее, чем выступать в ММА. Сейчас у Оуэна свой зал и свои ученики. В зале Каваны он начинал в 18 лет, оплачивая тренировки по бартеру: Родди чистил маты раз в неделю.

У Хабиба: тренером по ударной технике и главным человеком в углу Хабиба остается Хавьер Мендес, основатель зала АКА (Американская академия кикбоксинга) и чемпион мира по кикбоксингу. Мендес тренирует ударную технику с 1978 года.

Сергей Пикульский (борьба)

https://www.instagram.com/p/Bmnv59llXYq/

Коротко: 34 года, был в сборной Молдавии по вольной борьбе

Интересно, что два тренера по борьбе двух звезд ММА обучались у одного и того же тренера в Молдавии. Савелий Киорогло тренировал Виктора Зильбермана (в будущем у него будет тренироваться чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер) и Сергея Пикульского, он будет учить борьбе Конора МакГрегора. Пикульский жил и тренировался в Молдавии, в 20 лет переехал в США, а потом перебрался в Ирландию. Вот здесь есть все подробности:

«Конор может бросить прогибом». Тренер МакГрегора по борьбе - о самом важном

У Хабиба: вряд ли в зале АКА хоть кого-то можно назвать тренером Хабиба по борьбе, но Хабиб получает консультации от Дэниеля Кормье, а в Дагестане борется с людьми из сборной России.

Диллон Дэнис (джиу-джитсу)

https://www.instagram.com/p/BlyQzsjAG2H/

Коротко: 1-0 в ММА, 25 лет

Минутка демотивации: Дэнису было всего 22 года, когда он начал появляться на тренировках Конора во время подготовки ко второму бою МакГрегора с Нейтом Диасом. Несмотря на свой возраст, Дэнис считается очень прогрессивным джиу-джитсером и его первый бой по правилам ММА (одного боя, конечно, мало) в этом не разубедил. Дэнис сделал довольно редкий болевой прием.

Его уже называют копией Конора за броскую внешность, любовь к дорогим вещам и незыблемую уверенность в себе.

У Хабиба: Хабибу не положено публично изучать бразильское джиу-джитсу, и на то есть фраза отца «зачем нам джиу-джитсу, когда у нас есть боевое самбо» и надпись на футболке самого Хабиба «Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу». Тем не менее Нурмагомедов проводит много схваток с Люком Рокхольдом (экс-чемпион UFC в категории до 84 кг) и бывает на тренировках у Рензо Грейси.

Джулиан Далби (кондиции)

https://www.instagram.com/p/BhcJcf3hSNL/

Коротко: бывший чемпион Ирландии в одной из велоспортивных дисциплин. Впоследствии занимался бодибилдингом

Так или иначе, Конор МакГрегор, когда мы видели его в деле в последний раз, все равно устал. При этом в интернете продается официальная программа подготовки от Конора МакГрегора, а к бою с Флойдом Мейвезером он готовился в UFC Performance Institute, огромном суперсовременном центре для подготовки бойцов ММА. МакГрегор, как можно понять из инстаграма Далби, действительно выполняет какой-то объем работы на вело- и гребном тренажере.

Идо Портал («тренер по движению»)

https://www.instagram.com/p/BYSXcZVB-M0/

Коротко: мастер движений, начинавший с единоборств

С Идо Порталом Конор тренировался в США перед несколькими боями. Но, как рассказывали «Матч ТВ», это были не ключевые тренировки, а скорее продвинутый вариант разминки. Надо признать, что многое из того, что показывает у себя в инстаграме тренер, могло бы быть полезно для обычного человека как нескучная физкультура, которая полезна и начинающим и продвинутым атлетам. Портал производит впечатление очень способного гимнаста, овладевшего еще рядом движений.

Вот он держится на одной руке

Вот удерживает на голове мяч весом 5 кг

Вот очень странно перемещается

И показывает себя очень координированным

Спарринг-партнеры. Артем Лобов

https://www.instagram.com/p/BlaX1bTHHkR/

Коротко: боец UFC, 13 побед, 14 поражений

Все давно привыкли, что рожденный в Нижнем Новгороде Артем Лобов является одним из основных спарринг-партнеров Конора, но фотографий с совместных тренировок бойцов не было очень давно. Судя по фото выше, говорить о конфликте не приходится, а значит Конор просто более серьезно сосредоточился на борьбе, в то время как Лобов создает опасность во время обмена ударами в стойке.

Артем Лобов родился в Нижнем Новгороде, жил в Аргентине, а теперь тренируется с Конором МакГрегором

Питер Куилли

https://www.instagram.com/p/BmCGtRRBcTN/

Коротко: 11 побед, 4 поражения, 1 ничья

Куилли автор двух уникальных достижений. Первое - 15 из 16 его боев в ММА дошли до судейского решения. Второе - он написал в твиттере: «Ирландия сильнее, чем Аллах», и глава организации Fight Nights Камил Гаджиев тут же отреагировал: «Разумеется, Куилли будет уволен из Fight Nights». Теперь Куилли может полностью сосредоточиться на подготовке Конора.

Арестован главный спонсор Хабиба. 7 дней до боя Нурмагомедов – Фергюсон 

Киан Коули

https://www.instagram.com/p/Bl6esNxBKqV/

Коротко: 24 года, 0 побед, 1 поражение

Коули больше специализируется на тайском боксе, а не на ММА. Про него важно вспомнить, потому что именно Киан был единственным человеком, кто предстал перед судом Нью-Йорка после эпизода с нападением на автобус перед UFC 223.

«Тюрьма ему грозит, но только в теории». Адвокат о нападении Конора на автобус Хабиба 

Константин Гнусарев

https://www.instagram.com/p/BmF06bdlF5N/

Борец из Молдавии. В инстаграме Константина указано, что он подписан в Bellator, однако пока в статистике бойца только одна победа решением на турнире в Кишеневе.

Ли Хэмонд

https://www.instagram.com/p/BmrMQ0LB3uU/

У Хэмонда есть статистика только на любительских ММА-турнирах, и там она составляет семь побед при трех поражениях. Очевидно, Хэмонд делает упор на джиу-джитсу, и у него есть совместные фото с Конором. 

Что у Хабиба

https://www.instagram.com/p/Bm1T5_LHQXg/

С Хабибом спаррингуют как парни из Дагестана, так и бойцы из США, и их достижения выглядят серьезнее. Чаще всего с Нурмагомедовым появляется Зубайра Тухугов (18 побед, 4 поражения в ММА) и двоюродный брат Омар Нурмагомедов (7-0). Ближе к бою приедет Ислам Махачев, и это, несомненно, будет ключевой участник тренировочного лагеря Хабиба: Ислам, как и Конор, левша с очень тяжелым ударом. 

Фото: Ethan Miller / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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