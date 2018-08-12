«Мне нравится МакГрегор». Как развивался конфликт Хабиба и Конора

29 сентября 2014-го Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор вместе фотографировались и улыбались. 6 октября 2018-го они проведут один из самых важных боев в истории UFC в статусе бойцов, которые ненавидят друг друга. «Матч ТВ» рассказывает, что произошло в эти четыре года.

«Опасный пацан». 29 сентября 2014 года

Хабиб выкладывает одну из самых востребованных фотографий и, кажется, единственную, где оба бойца находятся так близко. Турнир UFC 178 - МакГрегор и Нурмагомедов могли бы выступить на нем вместе, но Нурмагомедов повредил колено и не смог подраться с Дональдом Серроне, а Конор впечатлил, убрав за две минуты Дастина Порье (сейчас Порье №3 в рейтинге легковесов). На тот момент и Конор, и Хабиб выглядели грозно, но каждый был плотно привязан к своему дивизиону. Макгрегор начал говорить о титуле в категории до 65,8 кг, Хабиб высоко котировался в весовой до 70,3 кг.

«Уберу за 4 минуты». Апрель 2015 года

2015 год станет единственным в карьере Хабиба, когда он не сможет провести ни одного боя внутри клетки. В апреле портал bjpenn.com поговорит с Хабибом о Коноре. Важно - на момент разговора Конор только претендент на титул в полулегком весе.

«Мне нравится Конор МакГрегор, но в легком весе я побью его за 4 минуты. Он умеет зарабатывать деньги, у него отличная статистика в UFC (5 побед, 0 поражений), бой с ним не станет легкой прогулкой для меня, но в легком весе я буду сильнее», - сказал Хабиб. Тогда же Нурмагомедов отметил, что хорошо относится к Жозе Альдо, но у Конора выше шансы на победу.

«Вес какой?» Май 2015 года

Отец Хабиба прилетает в США на UFC 187 в качестве секунданта Ислама Махачева. В то же время в Лас-Вегасе МакГрегор готовится к UFC 189.

«Я смотрю, МакГрегор ходит в шортах, в футболке. По комплекции видно, что он где-то 82–83 кг. Он подошел, поздоровался со мной, с Хабибом. Спрашиваю: «Вес какой?» Он ответил в фунтах, оказалось 82 кг.

Когда на него направляют камеру, он ведет себя вызывающе, да. Но вообще он нормальный человек, он нормально ведет себя. Тогда же была другая история: один из тренеров МакГрегора предложил Хабибу посоревноваться в упражнениях с собственным весом. Хабиб был не в форме, но стало интересно, тем более он на скорость и на выносливость в таких упражнениях никому не проигрывал. Они договорились делать без перерыва подтягивания, отжимания, поднос ног, еще что-то. Хабиб выиграл 4:1. А самое интересное, что все остановились и стали смотреть».

В другом интервью Абдулманап был жестче и говорил «Конор смотрел и стоял как вкопанный».

МакГрегор бьет Алдо за 13 секунд. 11-12 декабря 2015 года

Хабиб мог драться на одном турнире с товарищем Конора МакГрегора, Артемом Лобовым, но снова травмировался, и бой на TUF 22 Finale с Тони Фергюсоном отменили. А на следующий день Конор за 13 секунд нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом в полулегком весе. О желании драться за титул в новой весовой, где титула так долго ждал Хабиб, Конор сказал сразу же, и в 2016-й они уходят конкурентами, но еще не врагами.

Конор - претендент. 12 января 2016 года

Конор МакГрегор официально становится претендентом на титул в легком весе. Запланированный бой МакГрегор - Дос Аньос должен состояться 5 марта на турнире UFC 196.

А 30 января отец Хабиба дает интервью «Матч ТВ». Заголовок - «Я буду мечтать о бое Хабиба с МакГрегором».

Травма. 23 февраля 2016 года

Рафаэль Дос Аньос травмирован, бой с МакГрегором отменен. Чуть позже Абдулманап Нурмагомедов скажет, что менеджер предлагал кандидатуру Хабиба для замены с условием, что бойцы должны будут обсудить весовую категорию, так как Хабиб не успеет похудеть до 70,3 кг. В итоге вместо Хабиба соперником Конора становится Нейт Диас. На тот момент перерыв Хабиба в ММА составлял 1 год и 10 месяцев.

Конор проигрывает. 5 марта 2016 года

Конор сенсационно проигрывает Нейту Диасу, но успевает сказать перед боем в фильме «Матч ТВ»: «Русские - несгибаемая порода людей».

Тренер МакГрегора шутит про Ислам. 16 апреля 2016 года

Хабиб побеждает и одновременно проводит первый поединок за два года в UFC. Но вместо Тони Фергюсона, выбывшего из-за травмы, драться приходится с Даррелом Хорчером, что немного уменьшает шансы Хабиба быть главным претендентом на пояс.

Одновременно возникает локальный конфликт в твиттере с тренером МакГрегора. Джон Кавана шутит про нежелание Хабиба проводить бои летом из-за Рамадана и упоминает пророка Мухаммеда. Хабиб просит быть аккуратнее в выражениях. Заканчивается примирением сторон.

Хабиб подписал контракт на титульный бой. 23 сентября 2016 года

К этому моменту МакГрегор побеждает в реванше Нейта Диаса, а титул в легком весе уходит Эдди Альваресу. Хабибу присылают два контракта на бой с Альваресом, он подписывает оба, но Альварес не подписывает контракт, и все понимают, что UFC одновременно пытается организовать бой Альварес - МакГрегор, а Хабиба используют, чтобы сбить гонорар для Конора.

«Конора вдвое обломали с гонораром из-за Хабиба». 31 октября 2016 года

Отец Хабиба снова говорит много и ярко:

1. UFC с помощью Хабиба вдвое сбило гонорар для Конора (с 7-8 миллионов до 3,5)

2. Хабибу предлагали компенсацию в 100 тысяч долларов только за участие в схеме. Хабиб отказался и попросил бой. В итоге бой был на том же турнире, что и у Конора с Альваресом.

«Посмотрим». 12 ноября 2016 года

UFC 205, первый турнир промоушена в Нью-Йорке, где происходит много важного:

- Бойцы сталкиваются в подтрибунных помещениях «Мэдисон сквер гарден», и появляется 10-секундное видео. Версия Хабиба: «Он смотрит, я говорю: «Что смотришь?» Он продолжает смотреть, я говорю: «Я тебе лицо сломаю». Дальше бойцов разводят. Каждый говорит: «Посмотрим».

- Хабиб побеждает Майкла Джонсона и берет микрофон: «Ваш парень стучит (имеется в виду сдача в бою с Нейтом Диасом), как цыпленок. Ирландцев только 6 миллионов, россиян - 150 миллионов, хватит прятать от меня вашего цыпленка».

- Конор становится чемпионом UFC в легком весе.

- МакГрегор холодно реагирует на выпады, отвечая про Хабиба на пресс-конференции: «Он показал хороший бой, но если ты хочешь, чтобы я пришел и изменил твою жизнь, на это должны быть миллионы причин. Я хочу видеть активность с его стороны, но он дерется один раз в восемь лет».

«Конор забеременел». 20 ноября 2016 года

Хабиб дает интервью Александру Лютикову и Вадиму Тихомирову. Звучит самая популярная шутка начала 2017-го: «Они уже придумали, что Конор забеременел». Так Хабиб будет называть желание Конора не проводить бои, пока его подруга Ди не родит ребенка. Ребенок родится в мае 2017-го. Другие варианты: «Конор в положении», «Конор - беременный», «Конор ушел в родовые отпуски».

Хабиб - Тони. 4 марта 2017 года

Начало марта - время шума. Ровно через год после поражения МакГрегора от Диаса у Хабиба появляются тяжелые проблемы со здоровьем за 48 часов до боя с Тони Фергюсоном. Бой отменен. МакГрегор не реагирует и раскручивает свой боксерский бой против Флойда Мейвезера.

«Кто чикен?» 22 июля 2017 года

Близкий друг Конора МакГрегора Артем Лобов дает интервью. Все идет хорошо, но на вопрос «Долетает ли до Конора все, что говорит о нем Хабиб?» Артем отвечает резко: «Я вам одно хочу сказать: Конор вышел против Мендеза на одной ноге. Он повредил крестообразную связку, и она полностью летела. <...> Хабиб снимался уже шесть раз, чуть-чуть там у него заболело, в заднице или еще где-то, он снимается. Вес не может даже сделать. Ему наплевать на фанатов, что столько людей прилетело из России, причем не один раз, не два, не три и даже не четыре. Так кто здесь чикен?

Травмы у всех происходят: но один чемпион и выйдет, несмотря ни на что, а другой ссыкун и будет сниматься».

Это разрывает социальные сети, но еще никто не знает, чем это закончится.

«Давайте сделаем это». 27 августа 2017 года

МакГрегор проигрывает боксерский бой Флойду Мейвезеру, и Хабиб тут же публикует у себя в инстаграме текст вызова. «Я думаю декабрь - идеальная дата для этого боя, к тому же он сам говорил что, хочет боя со мной после Мейвезера». В итоге 30 декабря Хабиб проведет бой с Эдсоном Барбозой. Конор, разговаривая с журналистами в сентябре, ответит на вопрос о Хабибе: «Мне нужны гарантии, что он сделает вес».

«Этот дагестанец выглядел /плохо/». 1 января 2018 года

Конор эмоционально реагирует на победу Хабиба и слова о том, что через 30 минут отдыха после боя с Барбозой Хабиб мог бы побить и МакГрегора.

«Этот дагестанец выглядел, как собачье дерьмо, заплатите мне, и король вернется. Умоляйте меня на коленях. Я приеду к тебе домой, зарежу твоих домашних питомцев и буду ходить в шубе из шкуры», - последнее МакГрегор писал в твиттере в ответ на коллаж, где Хабиб верхом на медведе едет за убегающим ирландцем.

«Не говори такие вещи». 4 апреля 2018 года

Кажется, такого еще не было. Хабиб борется с собственным весом перед турниром UFC 223, но в отеле встречает другого участника этого же турнира, Артема Лобова. Между бойцами возникает конфликт. Со стороны Хабиба: менеджер Али Абдельазиз, Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и двоюродный брат Хабиба Омар Нурмагомедов. С другой стороны: Артем Лобов и популярный человек в воркауте Ислам Бадургов. Друзья Конора терпят поражение, но Конор терпеть не собирается.

Автобус. 5 апреля 2018 года

Конор прилетает в Нью-Йорк и на парковке атакует автобус Хабиба. Где кроме Хабиба находилось минимум 4 человека из его команды. Бьется стекло, оказываются раненными два бойца UFC. Самыми популярными становятся вопросы:

- Почему Хабиб не вышел из автобуса?

- Что было бы, если бы вышел?

- Могла ли UFC срежиссировать сцену?

- Как накажут Конора?

Хабиб отвечает просто: «Пришли мне время и место, и мы все решим без камер, один на один».

Футбол, Путин, «Лужники». 15 июля 2018 года

Конор внезапно приезжает на финал чемпионата мира и размещается в ложе для самых почетных гостей. Хабиб снимает в сториз, как идет на матч от метро «Спортивная». На стадионе бойцы не пересекаются. Конор выкладывает фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Хабиб отвечает фото с двойником на Красной площади.

Контракт. 3 августа 2018 года

Дэйна Уайт объявляет о подписании контракта на бой. 6 октября, UFC 229.

Фото: Steve Marcus / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Ed Mulholland / Stringer/ Getty Images Sport / Gettyimages.ru; globallookpress.com