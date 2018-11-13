«Кто придумал название «Секретные материалы»? Я». Человек, который переводил UFC на VHS-кассетах

Александр Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов признавались, что турниры UFC для них начались с видеокассет с записями «боев без правил». «Матч ТВ» поговорил с Сергеем Визгуновым, который переводил видеокассеты с турнирами UFC, начиная с самого первого.

2018-11-13T09:25:41+03:00 Александр Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов признавались, что турниры UFC для них начались с видеокассет с записями «боев без правил». «Матч ТВ» поговорил с Сергеем Визгуновым, который переводил видеокассеты с турнирами UFC, начиная с самого первого.

— 12 ноября (13-го по московскому времени) прошло ровно 25 лет с первого турнира UFC. В интернете UFC 1 есть с русским дубляжом, и в титрах указано, что его автор – Сергей Визгунов. Расскажите, как и почему вы дублировали запись 1993-го года?

— В начале нулевых я работал в компании «Викинг», которая как раз была связана с распространением фильмов на видеокассетах, сотрудничала с салонами проката и продажи. Но я там работал системным администратором, у меня и образование соответствующее, настраивал первые сети в офисе, когда они стали появляться, следил за компьютерами и за программным обеспечением. Однажды в компании друзей мы смотрели какое-то кино, и я стал критиковать переводчика. Кто-то пошутил в стиле «ты что, самый умный, сделай лучше». Я говорю, давайте сделаю. Договорились, что принесут фильм, а я переведу. Перевел, оказалось неплохо. Предложили еще пробовать. И мне начали приносить фильмы для перевода. Сначала, да и в принципе, старался отвертеться от этого, объяснял, что я обычный технарь, «очкарик», не переводчик. Но, говорят, люди покупают и не плюются, так что вперед.

— То есть до UFC были фильмы?

— Фильмы, сериалы, «Скользящие», «Часовой», «Секретные материалы», наверное, самая запомнившаяся и известная работа. Вроде его и зрители до сих пор вспоминают, может, даже знают, кто придумал название.

— Кто?

— Я и придумал именно в таком виде (в оригинале сериал назывался X-Files. – «Матч ТВ»). Привезли сериал, говорят, что надо быстрее отдать, а как называть его непонятно. Я полчаса походил, подумал, сказал, давайте назовем «Секретные материалы». В лоб никак не переведёшь, но по сути же речь шла про засекреченные досье.

— Сколько могли платить за переводы?

— Деньги меня не сильно интересовали, но фильм стоил от 30 до 50 долларов. На 40-минутную серию тех же «Секретных материалов» могло уходить часа два-три. UFC я вообще бесплатно переводил, просто мне к тому моменту люди столько раз помогали в каких-то личных вопросах, что я тоже просто так делал переводы.

— Расскажите про UFC.

— Мы начали делать переводы турниров где-то в промежутке с 2001-го по 2004-й, точнее я правда не смогу вспомнить. Видимо, рынок насытился художественными фильмами, и решили попробовать выпускать кассеты с боями без правил. Мне приносили оригинальные «бетакамовские» кассеты, монтажные листы, и я старался рассказать все, что сам понял.

— То есть это не были пиратские копии?

— Нет, там, где я работал, точно все было по лицензии, потому что нам присылали их именно на betacam-исходниках (профессиональный формат записи с использованием кассет с магнитной лентой. – «Матч ТВ») и к ним прилагались так называемые монтажные листы, где, по сути, была грязная стенограмма всего, что говорилось на записи.

— Как выглядел процесс дубляжа?

— Записывал я у себя дома. Обычно бегло смотрел турнир на один раз. После этого понимал, какие моменты надо внимательнее смотреть и слушать. Потом разбивал на условные периоды, на отдельные бои и отсматривал, что там надо перевести. Мог еще раз посмотреть и уже только тогда начинать переводить.

Я получал турнир на VHS-кассете. У меня был не обычный домашний видеомагнитофон, а студийный, только переделанный немного. В видеокассете звуковая монодорожка делится напополам. Можно одновременно слушать и на вторую половину записывать голос. Надевал наушники, подключал микрофон через микрофонный усилитель и параллельно с показом видео записывал на один из каналов.

— Насколько это сложно?



— Озвучивать турниры – это как озвучивать документальные фильмы: если в художественных можно хоть как-то отдохнуть, есть паузы, то здесь постоянная речь и постоянно нужно ее дублировать. Самое сложное – успевать, когда работает два-три комментатора. Приходилось либо выкидывать куски, либо договаривать уже, когда они закончили.

Другой момент – я и сейчас, и тогда не был большим фанатом единоборств, а тут совсем новый формат боев, и было откровенно сложно понимать специальные термины и какие-то технические нюансы. Приходилось брать справочники, читать литературу про борьбу, самбо, дзюдо, смотреть иллюстрации, чтобы искать похожие положения и понимать, как они называются. Пробовал ходить к каким-то людям, кто преподает единоборства, но они чаще всего тоже не могли подсказать. Несколько раз честно говорил заказчику, что те или иные вещи не знаю, как перевести. Говорили: «Придумывай что-нибудь». Приходилось придумывать. Скорее всего, на первых турнирах сохранилось много домыслов с моей стороны, и я почти уверен, что они неправильные.

— Сейчас половина терминов в принципе не требуют перевода, но, например, как вы тогда переводили Ultimate fighting championship (UFC) и mixed martial arts (ММА – название вида спорта) – по сути, обозначения новых реалий в языке.

— UFC я переводил как чемпионат по боям без правил, потому что так называлась сама программа, когда она попадала к нам. Мне просто говорил заказчик, что она так называется. ММА переводил как смешанные единоборства.

— Как вы переводили submission (победа/поражение от болевого или удушающего приема, когда один соперник обозначает, что сдается) или guard (дословно «охрана», но в бразильском джиу-джитсу и в ММА так называется одна из самых распространенных позиций, когда боец лежа на спине обхватывает ногами соперника, находящегося в позиции сверху)?

— Submission – уже тогда я довольно четко переводил как «сдача», а вот «гард» для меня был большой проблемой, пока я не понял, что это название позиции как таковое, которое не требует перевода. Насколько я сегодня припоминаю, ее так называют, поскольку это наиболее удобная позиция для защиты в партере.

— У кого из бойцов был самый непонятный для вас английский?

— Английский у всех был более-менее одинаковый, сложно было именно из-за скорости, потому что кто-то постоянно говорил и нужно было уложиться по времени, чтобы перевод совпадал с тем, что в кадре. А так, честно признаюсь, мне тогда показалось, что все бойцы говорят очень примитивные вещи и очень просто. Наверное, Тэнк Эбботт запомнился тем, что оказался очень неглупым мужиком, судя по тому, что он говорит. Помню, буквально на одном или двух турнирах дрался австралиец, и он резко выделялся на фоне остальных тем, что говорил как обычный человек. Из него не приходилось вытаскивать слова. А вот, например, Марк Колман запомнился как человек, которому это давалось очень тяжело.

Всего я перевел около 20 турниров, застал Олега Тактарова, по-моему, даже начало и конец его карьеры. Помню имена Дона Фрая, Дэна Северна, Рэнди Кутюра. Почему-то запомнился еще такой персонаж, как Шон Гэннон, по прозвищу «Бостонский полицейский» (2 победы, 1 поражение в ММА. — «Матч ТВ»).

— Человек, которому не интересны единоборства, смотрит 20 первых турниров UFC – у вас было ощущение, что бразильское джиу-джитсу самое лучшее единоборство на Земле (на первых турнирах UFC побеждали адепты бразильского джиу-джитсу из семьи Грейси)?

— Да я вообще очень равнодушен к единоборствам, и для меня это было как расширение кругозора. То есть, можно сказать, узнал, что там, в Бразилии, есть такой вид спорта. Не более.

https://www.instagram.com/p/BqGRH1OAdfP/

— Что происходит, если вы переводите турнир, а вам в дверь звонят или на улице срабатывает сигнализация?

— Поскольку компьютеры тогда еще не тянули обработку звука и никаких звуковых дорожек на мониторе не было, я, как и говорил, записывал все на кассету. Просто отматываешь назад до какой-то паузы и переписываешь кусочек, который идет после нее.

— Квартиру приходилось переделывать в домашнюю студию звукозаписи?

— Нет, для дубляжа фильма, в отличие от музыки, это не так важно, и можно было аккуратно срезать лишний шум с помощью электронного шумоподавителя.

— Где можно было купить кассеты с вашим переводом турниров?

— В то время были видеопрокаты, и там же продавались кассеты. Я лично знаю, что был видеопрокат в районе метро «Аэропорт» на улице Красноармейской, лет семь существовал.

— Как получилось, что «технарь по образованию» знает английский на таком уровне?

— Я учился в специализированной школе с углублённым изучением языка. А когда увлекся компьютерами, стало понятно, что вся основная масса информации, касающаяся этого, англоязычная, и без языка там нечего делать. Все, что связано с технической частью компьютеров, идет на английском. Конечно, когда начал переводить художественные фильмы, приходилось больше погружаться в нюансы языка, тем более в устной речи там вообще почти не остается тех правил английского, которым нас учили в школе. Это тоже стало сюрпризом.

— В боях или в фильмах вы специально комментируете почти без эмоций?

— Если ты не профессионально озвучиваешь, а именно переводишь, нужно исчезать. Переводчик – это тот, кого послушал две-три минуты, а потом он должен звучать как подкаст. Когда слышны голоса оригинала, когда перевод дублированный, то он должен быть малоэмоциональным.

— Если вы сегодня смотрите спорт, то смотрите с российским комментатором или с англоговорящим?

— UFC я не смотрю, поскольку бои мне не особенно интересны. «Формулу» смотрю с российским комментатором, потому что комментатор сильнейший. Остальные автомобильные дисциплины смотрю в оригинале, там с комментариями на русском полный швах.

— Двое ваших самых известных коллег – Дмитрий Пучков, псевдоним Гоблин, и Леонид Володарский. Вы знакомы?

— С Пучковым мы переписывались на каком-то форуме. С Володарским знакомы, но не так чтобы очень близко. Мы на самом деле достаточно замкнутые люди. С Андреем Дольским очень хорошо общаемся, посещаем какие-то встречи людей, причастных к переводам.

(Сергей Визгунов – второй слева)

— Вы пробовали делать переводы, используя мат, как Пучков?

— Пробовал, но мне это как-то не подходило, тем более я все-таки никогда не ругался, и к этому, наверное, все привыкли. Я делал это только в безвыходных ситуациях: или если игра слов присутствовала, или если нельзя было не ругнуться. Думаю, есть буквально два-три таких моментах в каких-то гангстерских фильмах Скорсезе, и все.

— Чем вы занимаетесь сегодня?

— Занимаюсь теми же компьютерами, как и раньше. Ремонтом и всевозможными околокомпьютерными вещами.

— Не было интереса сходить на UFC в России, тем более это случилось за пару месяцев до 25-летия с первого шоу.

— Честно – я вообще вчера узнал, что UFC в Москве проводил турнир. Решил посмотреть в интернете, что там сейчас происходит, смотрю – турнир UFC в Москве, 15 сентября. Думаю, ничего себе, теперь уже и в России проводят!

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Фото: Holly Stein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, личный архив Андрея Дольского; globallookpress.com