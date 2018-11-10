От потасовок и телефонных звонков до «петуха». Как российские бойцы ММА ругаются между собой

«Матч ТВ» изучает конфликты, возникающие между российскими бойцами ММА, и еще раз вспоминает популярную среди спортсменов фразу: «У нас воевать на словах не принято, у нас другой менталитет».

октябрь 2010-го

Цитата (mixfight.ru): «В 84 с удовольствием встретился бы с Александром Шлеменко и порвал бы его в стойке да забил бы коленями».

Чем закончилось: после этого интервью Сергей Голяев проиграл три поединка подряд, а Шлеменко только один, но это были пять раундов с Эктором Ломбардом за титул чемпиона Bellator. Потом у Александра началась длинная серия из 13 побед, которая лишила необходимости отвечать. Да и слова Голяева (сейчас – 23 победы, 11 поражений в ММА) в то время почти не срезонировали.

Интереснее, что в 2014-м с Голяевым вышло интервью, и заголовок был «Равняюсь на Шлеменко, Диаза и Яковлева».

осень 2014-го

Цитата: «Похоже, что все тебя бояться и еще ты очень скромный парень! Муса Хаманаев ждет тебя в любое время в любом месте. И в отличие от тебя, не считает, что все его боятся», — президент лиги АСВ Майрбек Хасиев.

Чем закончилось: Хабиб образца 2014 года вызывал в твиттере большое количество бойцов UFC, и это почему-то не понравилось Майрбеку Хасиеву. В 2015-м Хабиб из-за травм не провел ни одного боя, Майрбек дал интервью с заголовком «Хабиба может победить любой боец», а Муса Хаманаев проиграл Джейсону Найту. В самом начале 2017-го, отвечая на вопрос: «Какие у вас отношения с Хабибом?», Майрбек Хасиев сказал: «Обычные отношения, которые могут быть между старшим и младшим. Я и сейчас считаю, что любой боец, особенно с Кавказа, особенно мусульманин, должен себя вести скромнее – будь то Хабиб, мой сын Заурбек или Муса Хаманаев. Сейчас мне не до Хабиба и не до кого-то еще. У него своя жизнь – я надеюсь, что его путь завершится благополучно, что он возьмет пояс. Он мой земляк, мусульманин – и хотя бы поэтому я за него переживаю».

февраль 2016-го



Цитата: «На одного дагестанца больше, на одного дагестанца меньше…»

Чем закончилось: это была эпоха проб и ошибок в российском трештоке. Организация Fight Nights задавала моду и обжигалась на этом. Александр Сарнавский и Мурад Мачаев когда-то вместе тренировались и выступали в Bellator, Сарнавский на взвешивании рассказывал, что хорошо знает Мурада, но в студии телеканала LIFE бойцы изображали конфликт. Александр Сарнавский, например, с готовностью поддерживал разговор, когда ведущий внезапно уточнял: «Вас называют убийцей дагестанцев».

Закончилось уверенной победой Мачаева решением судей в очень-очень скучном бою. Вот это видео намного веселее.

Цитата: «Саша, ты очень мощный боец, но сегодня я уничтожу тебя».



Чем закончилось: приближался один из самых серьезных боев внутри российских ММА, Шлеменко стоял в подтрибунном помещении «Олимпийского», на мониторе показывали промо-видео боя, где Василевский сказал ту самую цитату, и она стала детонатором. Тем более решение в первом бою обсуждали почти все, а через четыре месяца случился реванш.

Там Шлеменко выиграл удушающим, якобы показал Василевскому кулак, и на пресс-конференции бойцы долго обсуждали, кто первый все начал. Шлеменко и Василевского убедили пожать руки друг другу, но в скором времени Вячеслав поехал в тренировочный лагерь к Гегарду Мусаси, который готовился к бою со Шлеменко, и многими это было истолковано как предательство: с Василевским ругался друг Шлеменко, тяжеловес UFC Дмитрий Смоляков.

Потом Александр Шлеменко был зрителем боя Василевский – Дураев и признавался, что скорее поддерживает Вячеслава, Василевский, услышав об этом, сказал, что был бы рад, если бы это было действительно так. Вроде все.

Александр Емельяненко Vs Сергей Харитонов, Федор Емельяненко, Виталий Минаков, Алексей Олейник

2013-2018

Цитата: «Бедный Олейник… Сережа по большому счету никто… Не слышал таких бойцов, как Волков и Минаков… Если я Иуда, он тогда кто? Иисус Христос?..»

Чем закончилось: это не закончится никогда или когда-то принесет Александру Емельяненко большой гонорар или большие проблемы. Тут странно, что Александр может прикладывать словом жестко, может делать это смешно, может даже в обычном интервью врезаться в ядерный конфликт с братом, но он не дерется с теми, кому достается словами. Наиболее реальным выглядит бой против Сергея Харитонова, и именно с ним у Александра как будто бы не заканчивается словесная война. Перед боем с Виктором Пештой Александр Емельяненко сначала сказал, что его конфликт с Харитоновым раздувает пресса, а уже через 15 секунд уточнил для прессы про Сергея: «Харитонов – это пыль дорожная».

Владимир Минеев – Александр Шлеменко

https://www.instagram.com/p/BpMPg9XhOZj/

март 2015-го

Цитата (fightnights.ru): «Причина проста – я хочу избить Шлеменко за его проказы. Мне изрядно надоела возня вокруг этой истории. Этот парень накидал много слов, позже просил нас не поднимать эту тему, будто ему нужно время, чтобы прийти в себя после истории с допинг-скандалом… В ближайшем будущем я планирую провести бой с Александром Шлеменко, и допинг ему не поможет».

Чем закончилось: «Саша — парень с русской душой, сильный духом, это наш чемпион, всегда за него болею, благодарен ему за победы», — говорил Владимир Минеев за полгода до той цитаты, которая есть выше. В какой-то момент бой Минеева со Шлеменко мог оказаться одним из лучших с участием двух российских бойцов, но Александр Шлеменко был задет словами Минеева и говорил, что после них бой можно провести вне любого из промоушенов. Есть версия, что у бойцов даже был диалог перед взвешиванием турнира Fight Nights, где ученик Шлеменко Александр Сарнавский дрался против Мурада Мачаева.

В итоге уже в декабре 2015-го Шлеменко принял предложение от М-1 и в феврале дрался с Вячеславом Василевским. Владимир Минеев начал раскручивать другие бои.

Владимир Минеев – Адам Яндиев

январь 2016-го

Цитата (fightnights.ru): «В России мне был интересен Адам Яндиев, он вроде готов был к бою, но, опять же, на словах».



Чем закончилось: здесь все закончилось очень быстро. Один из собеседников «Матч ТВ», к примеру, уверенно говорил: «С Яндиевым у Минеева все могло выйти за рамки спортивного очень легко». Адаму Яндиеву не понравилась западная манера раскручивать бои. Сначала был телефонный разговор, после этого Владимир попробовал пошутить еще раз и сказал, что ставит Адаму Яндиеву диагноз «завершение карьеры». Адам ответил: «Он надел на себя не халат доктора, а халат булочника или кондитера. Диагноз я ему поставлю – любой, какой он пожелает». Братья Яндиевы встретились с Минеевым и Камилом Гаджиевым и договорились не вызывать друг друга на бои.

Владимир Минеев – Магомед Исмаилов

https://www.instagram.com/p/BTRI9i3Di0D/

июнь 2016-го

Цитата: «Это обращение к Минееву… Слышь, золотой мальчик…»

Чем закончилось: это (наконец-то) закончилось боем 3 ноября 2018 года. И совсем сложно поверить, что впервые они начали упоминать друг друга летом 2016-го. Сначала Владимир Минеев говорил, что этот бой ему совсем не интересен, но Магомед Исмаилов начал догонять в узнаваемости и Шлеменко, и Яндиева спринтерскими темпами. Исмаилов набирал популярность очень непривычным способом для мастера спорта по борьбе из Дагестана: ему удавались невероятно смешные шутки.

Когда стало очевидно, что бой не сорвется, Магомед и Владимир исполнили обязательную программу: потолкались, один назвал другого трусом, получил в ответ предложение подраться на улице, и сейчас их реванш все еще кажется очень интересным.

Петр Ян – Магомед Магомедов

https://www.instagram.com/p/BL680pvDxbQ/

август 2016-го

Цитата: «Знакомый прислал высказывание так называемого чемпиона лиги ACB Магомеда Магомедова в мой адрес… Смеется еще и шутит, что на улице он со мной разберется. На улице он только смог бы в кроссовок мне вцепиться и держать. Перед прошлым боем он тоже кричал, что находится на другом уровне, думаю, вы сами все видели и слышали! Поэтому я советую этому котенку не мяукать так громко».

Чем закончилось: Петр Ян и Магомед Магомедов подрались во второй раз, Ян выиграл, бой был прекрасным, и Петр в скором времени ушел в UFC.

Гаджимурад Хирамагомедов – Бату Хасиков/Радмир Габдуллин





весна-лето 2017-го

Цитата (пост удален, но легко найти цитаты в новостях): «Уважаемые любители единоборств, у меня появилась идея! Есть такой человек – Бату Хасиков. «Многократный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу», и я хочу вызвать его на бой. Скажу вам честно, сколько лет я его знаю, столько лет он мне не нравится, да и все его супербои по муай-тай или по чему он там дрался, мне кажутся сомнительными (думаю не только мне)».

Чем закончилось: это был один из самых тяжелых конфликтов в российских ММА. После турнира Fight Nights Global 65 в Казахстане между вице-президентом Союза ММА России, бывшим профессиональным бойцом Радмиром Габдуллиным и участником турнира Гаджимурадом Хирамагомедовым начался конфликт, который закончился переломом челюсти Габдуллина. Одним из тех, кто публично поддержал Радмира, был кикбоксер Бату Хасиков.

Хирамагомедов предложил Хасикову поединок по правилам кикбоксинга, глава Fight Nights Камил Гаджиев сказал, что в этом бою не так много смысла. И весной этого года Гаджимурад снова вернулся к этому бою в одном из интервью:

— Я бы хотел победить Бату Хасикова. Я его вызывал на бой по кикбоксингу. Причем я больше борец, но с ним бы я готов биться и в стойке.

— А чем тебе он так неприятен?

— Я его знаю давно. Видел, как он ведет себя, когда выключены камеры, еще в Казахстане было много неприятного с ним. Вот и хочу его побить.

Никита Крылов - Абдулкерим Эдилов

https://www.instagram.com/p/BLQNIxMDvsn/

октябрь 2016-го

Цитата: «Я не знаю, кто там и как часто дрался в детстве, но если человек во взрослом возрасте не способен уважительно говорить со старшими (это же чтят на Кавказе, кстати, Федор и Рамзан ровесники, обоим недавно исполнилось 40 лет, и они друг с другом могут общаться на равных, верно?), это в 10 000 раз хуже и показательнее любых показательных детских боев».

Чем закончилось: Крылову не понравилась реакция Эдилова на замечания Федора о детских боях в Грозном (реакция была эмоциональной). Эдилов в ответ на пост предложил подраться в любое время и в любом месте. Бойцы договорились при случае сделать это внутри UFC, но сначала Эдилов не мог выступать в американском промоушене, потом Никита Крылов уволился из UFC и дрался в России. Сейчас Крылов снова в UFC, и будет интересно, если про этот конфликт вспомнят перед турниром в Санкт-Петербурге.

Али Багаутинов - Вартан Асатрян

https://www.instagram.com/p/BXc_Rn6lyeF/

лето 2017-го



Цитата: «Я уже полирую место для пояса, и это еще не предел», - Багаутинов. «После боя посмотрим, что он будет полировать», - Асатрян.

Чем закончилось: у Вартана Асатряна был пояс Fight Nights, у Али Багаутинова - желание его получить. Это закончилось попытками бойцов созвониться друг с другом и поговорить, но кто-то постоянно не брал трубку. Камил Гаджиев решил это исправить и сделать так, чтобы бойцы поговорили друг с другом без телефона, встретившись в клетке (для разговора). Вартан Асатрян театрально сказал: «Приехал в Москву, чтобы увидеться с тобой, поговорить. Ты трубку не поднял. Как понимать мне эти действия».

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Спустя 11 секунд их разнимали Камил Гаджиев и Сангаджи Тарбаев. Видимо, в 2019-2021-м будет бой

Вагаб Вагабов – Алексей Ефремов



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весна-лето 2017-го

Цитата: «Набери ко мне, встреться со мной и скажи мне эту ерунду в лицо, если сможешь... будь хоть здесь мужчиной, признай что тебе подарили ничью».

Чем закончилось: так звучал ответ Вагаба Вагабова на предложение Алексея Ефремова провести реванш после первого боя, в котором судьи дали ничью. Во втором поединке Вагабов нокаутировал Ефремова и позволил себе довольно странный жест после боя. Комментируя его, Вагабов признался, что это было желание продолжить поединок и ничего другого за этим не стояло. Также Вагабов признал, что уважает Алексея Ефремова. В данный момент боец арестован по подозрению в вымогательстве.

Олег Тактаров – Федор Емельяненко

октябрь 2017-го

Цитата: «Просто наш Емельяненко такой парень – что-то ляпнет, а потом в кусты. И за него потом отдуваются – я отдуваюсь, Валуев. Спасибо он потом нам, кстати, не сказал за ту чеченскую историю».

Чем закончилось: Олег Тактаров создал и возглавил Федерацию ММА России. Федор – Союз ММА России. Сейчас они на пути к объединению, но еще год назад Олег Тактаров провел в Люберцах «Чемпионат и первенство Федерации ММА России», а Федор через instagram указал, что это недопустимо и попросил прокуратуру разобраться.

Сейчас все понимают, что самым важным для обоих федераций остается включение ММА в состав Олимпиады, и вслед за объединением двух мировых федераций IMMAF и WAMMA объединяются федерации Емельяненко и Тактарова.

Александр Шлеменко – Олег Тактаров

май 2018-го

Цитата: «Я давно говорил, что никогда не буду рекламировать наркотики, сигареты, и я против стероидов и любых анаболиков. Если кто-то когда-либо пробовал одно из этих трех, то, я думаю, не стоит даже на эту тему заикаться. Если у Шлеменко ко мне какие-то вопросы, он может мне позвонить, и мы с ним разберемся», — Тактаров

«Я с ним не ссорился – я показал свое отношение и считаю, что мы должны жестко поступать с людьми, которые воюют не на нашей стороне. Не думаю, что хоть один спортсмен-мусульманин стал бы рекламировать пиво. Если бы стал, представь, как к нему бы отнеслись? Если Олег считает, что у русских всегда было принято пить и значит можно это рекламировать, я не согласен», — Шлеменко.

Чем закончилось: Александр Шлеменко жестко отреагировал на то, что портрет Олега Тактарова (очевидно, с согласия спортсмена) был нанесен на банку пива одного бренда. Шлеменко пришлось впервые за несколько лет купить банку, вылить пиво и растоптать алюминиевую емкость. Олег Тактаров, комментируя это, посчитал, что Шлеменко решил опубликовать такое видео для продвижения в карьере политика и рекомендовал россиянину поклясться, что тот никогда не употреблял допинг (Шлеменко был обвинен атлетической комиссией штата Калифорния).

Хабиб Нурмагомедов – Олег Тактаров

сентябрь–октябрь 2018-го

Цитата (СЭ): «Хабиб – еще более осторожный, как типичный горный мужчина. У них есть ген осторожности. Приходит сильное войско – они прячутся в горы, все куда-то деваются. Я давно советовал взять ему мексиканского тренера, потому что они прививают бесстрашие».

Чем закончилось: это, наверное, стало лучшим окончанием конфликта из возможных: Хабиб позвал Олега Тактарова в гости, пошутил про американский паспорт, и Олег Тактаров приехал в Дагестан. Тактаров повидался с Хабибом между встречами Нурмагомедова с Владимиром Путиным и Романом Роттенбергом. В Дагестане Тактаров забегал в гору Тарки босиком, восхищался гостеприимством и делал счастливые фотографии с отцом Хабиба.

Георгий Караханян – Тимур Нагибин

https://www.instagram.com/p/Bp4PBRfjtnZ/

прямо сейчас

Цитата: «Следующий бой будет с петухом, Тимуром Нагибиным. После этого боя, наверное, Тимур не будет драться еще».

Чем закончилось: Георгий Караханян по версии Расула Мирзаева уделал по трештоку всех, и здесь сложно спорить. Тут были и откровенные оскорбления, и демонстрация могилы для соперника, и самое главное - ничего подобного на русском языке раньше не произносилось. Закончиться должно 10 ноября, они подерутся на турнире АСВ, и Тимуру Нагибину надо будет как-то справляться с эмоциями.

Фото: globallookpress.com, Ed Mulholland / Stringer/ Getty Images Sport / Gettyimages.ru, пресс-служба АСВ, РИА Новости/Владимир Астапкович,РИА Новости/Александр Вильф, M-1 Challenge 62, Fight Nights, РИА Новости/Илья Питалев, Ethan Miller / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru