Расул Мирзаев провел первый бой за два года. Видео нокаута

На турнире АСВ 90 Расул Мирзаев нокаутировал Глерестона Сантоса во втором раунде.

2018-11-10T20:27:53+03:00 На турнире АСВ 90 Расул Мирзаев нокаутировал Глерестона Сантоса во втором раунде.

Это первый бой Расула с ноября 2016-го и первая победа с сентября того же года.

Расулу Мирзаеву 32 года, его статистика в ММА – 18 побед, 1 поражение, и в предыдущем бою он проиграл решением судей Левану Макашвили. После этого Мирзаев оказался участником сразу нескольких инцидентов, перешёл из организации Fight Nights в АСВ и вынужден был отменять бои из-за травм.

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