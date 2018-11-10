Расул Мирзаев провел первый бой за два года. Видео нокаута

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
20:55 Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария"
20:55
Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария"
22:25
Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" [0+]
00:25
Все на Матч!.
00:50
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. [0+]
02:00
Регби. Международный матч. Трансляция из Краснодара. Россия - Намибия [0+]
04:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из США. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки
06:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из США. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки
08:15
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри
10:15
Новости.
10:25
Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
12:15
Ген победы. [12+]
12:45
Новости.
12:50
Все на Матч!.
13:35
"Спартак" - "Рейнджерс". Live. [12+]
13:55
Все на хоккей!.
14:25
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Прямая трансляция из Финляндии. Россия - Чехия
16:55
Новости.
17:00
Все на Матч!.
17:25
Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА
19:25
Кибератлетика. [16+]
19:55
Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Расул Мирзаев провел первый бой за два года. Видео нокаута

20:27
Расул Мирзаев провел первый бой за два года. Видео нокаута
Расул Мирзаев
На турнире АСВ 90 Расул Мирзаев нокаутировал Глерестона Сантоса во втором раунде.
  • Это первый бой Расула с ноября 2016-го и первая победа с сентября того же года.
Смотреть на YouTube

Расулу Мирзаеву 32 года, его статистика в ММА – 18 побед, 1 поражение, и в предыдущем бою он проиграл решением судей Левану Макашвили. После этого Мирзаев оказался участником сразу нескольких инцидентов, перешёл из организации Fight Nights в АСВ и вынужден был отменять бои из-за травм.

Больше о единоборствах на «Матч ТВ»:

Кормье задушил Льюиса и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Смотри, как это было

Федор Емельяненко – Дэниел Кормье. Почему это возможно в 2019 году

«Я не почувствовал силы его ударов». 4 причины не верить в бой Мейвезера по правилам ММА

От потасовок и телефонных звонков до «петуха». Как российские бойцы ММА ругаются между собой

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+