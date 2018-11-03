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Бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе Кормье vs Льюис. Онлайн «Матч ТВ»

17:51
Бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе Кормье vs Льюис. Онлайн «Матч ТВ»
Фото: © Sam Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Harry How / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Деррик Льюис обещает стать позором UFC, если возьмет титул чемпиона UFC в тяжелом весе. «Матч ТВ» объяснит, почему. Турнир UFC 230 начнется в пять утра по московскому времени в ночь с субботы на воскресенье. 

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