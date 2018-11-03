2018-11-03T17:51:16+03:00 Бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе Кормье vs Льюис. Онлайн «Матч ТВ»

Деррик Льюис обещает стать позором UFC, если возьмет титул чемпиона UFC в тяжелом весе. «Матч ТВ» объяснит, почему. Турнир UFC 230 начнется в пять утра по московскому времени в ночь с субботы на воскресенье.