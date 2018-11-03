Бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе Кормье vs Льюис. Онлайн «Матч ТВ»
2018-11-03T17:51:16+03:00
Бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе Кормье vs Льюис. Онлайн «Матч ТВ»
Деррик Льюис обещает стать позором UFC, если возьмет титул чемпиона UFC в тяжелом весе. «Матч ТВ» объяснит, почему. Турнир UFC 230 начнется в пять утра по московскому времени в ночь с субботы на воскресенье.
- Дэниель Кормье: 21 победа, 1 поражение, 39 лет, чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе
- Деррик Льюис: 21 победа, 5 поражений, 33 года, претендент на титул
- Бой проходит в Нью-Йорке, коэффициент на победу Дэниеля Кормье – 1,15
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