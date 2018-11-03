2018-11-03T13:41:33+03:00 10 лучших ММА-бойцов мира. Почему Кормье круче Хабиба?

«Матч ТВ» изучает рейтинги р4р шести популярных ММА-изданий и статистических ресурсов, пытаясь понять, кого считают лучшим бойцом ММА на планете.

Что такое рейтинг р4р?

Упрощенно рейтинг pound for pound воспринимается как рейтинг бойцов из разных весовых категорий, которые сравниваются так, как если бы все они весили одинаково и рассматривались бы как потенциальные соперники. При сравнении в расчет берутся достижения в данный момент, потенциал, субъективное впечатление и что угодно еще - вплоть до харизмы и целостности образа. Мы изучили рейтинги топ-10 бойцов мира от сайтов Sherdog, Tapology, Fightmatrix, ESPN, MMAweekly и UFC (так как в пять предыдущих рейтингов попадали только бойцы UFC) и составили сводную десятку.

10. Генри Сехудо (США)

31 год; свыше 56,7 кг; 13 побед, 2 поражения

Чем занимался: вольная борьба

Коротко: первый олимпийский чемпион, ставший чемпионом UFC. У Сехудо было две попытки – противостоял один из самых доминирующих чемпионов UFC Деметриус Джонсон, и со второй Сехудо победил Джонсона, защитившего до этого титул 11 раз.

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9. Стипе Миочич (США)

36 лет; свыше 93 кг; 18 побед, 3 поражения

Чем занимался: бейсбол, борьба, бокс

Коротко: про всех, кто будет дальше, по умолчанию можно писать «хорошо бьет, хорошо борется». Миочич производил впечатление большого, сильного улыбчивого мужика, работающего пожарным, пока не оказалось, что природа дала ему такие данные, с которыми можно за два года побить едва ли не лучших кикбоксера, грепплера и боксера в UFC. Миочич стал самым успешным тяжем в истории промоушена, защитив титул трижды, и проиграл только Дэниелю Кормье. Вы его встретите на первой строчке.

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8. Жорж Сен-Пьер (Канада)

37 лет; до 77,1 и до 83,9 кг; 26 побед, 2 поражения

Чем занимался: карате, борьба

Коротко: очевидно, самая противоречивая позиция в рейтинге. Жорж Сен-Пьер вернулся в UFC в ноябре прошлого года после паузы длиной в 47 месяцев и сразу же побил чемпиона в среднем весе Майкла Биспинга. При условии, что до этого карьера Сен-Пьера была выдающейся - чемпионство в полусреднем весе и 9 защит титула, - он вполне может входить в топ-10, но в данный момент Сен-Пьер ничего не говорит о продолжении карьеры в ММА и, не исключено, уйдет окончательно. Важно, что его нет в трех из шести изучаемых рейтингов, но, например, MMAWeekly ставит канадца на второе место, и если рассматривать его как действующего бойца, это очень легко принять.

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7. Роберт Уитакер(Австралия)

27 лет; до 83,9 кг; 20 побед, 4 поражения

Чем занимался: карате

Коротко: Уитакер остается одним из самых загадочных чемпионов UFC, но при этом одним из самых молодых людей в списке лучших бойцов планеты. Наверное, одно уравновешивает другое. У него агрессивная ударная техника, прекрасная способность терпеть в клетке и проводить долгие бои, но пока его частота выступлений скорее настораживает: по два боя в 2015-м и 2016-м, по одному в 2017-м и (скорее всего) 2018-м.

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5-6. Деметриус Джонсон (США)

32 года; до 56,7 кг; 27 побед, 3 поражения

Чем занимался: борьба, панкратион

Коротко: Джонсон 11 раз защитил титул чемпиона UFC, и большего количества защит нет ни у кого из чемпионов. К сожалению, наилегчайший вес привел бойца к наилегчайшему вниманию, и даже два противостояния с олимпийским чемпионом Сехудо и увлечение компьютерными играми не сделали Джонсона популярнее. Сейчас он находится на пороге UFC в рамках сделки по обмену бойцами с промоушеном One FC.

5-6. Ти Джей Диллашоу (США)

32 года; до 61,2 кг; 16 побед, 3 поражения

Чем занимался: борьба

Коротко: обычно, говоря о топ-бойцах, приводят какие-то удивительные серии побед, но Диллашоу был тем, кто такую серию прервал. Однажды он выиграл у Ренана Барао, который вышел драться с Диллашоу на 32 победах подряд. Букмекеры умножали ставку на Диллашоу на 10 в случае его победы.

В последние два года Ти Джей сосредоточился на противостоянии с бывшим одноклубником с красивыми татуировками Коди Гарбрандтом, и оба раза побеждал. Еще Диллашоу спарринговал с боксером Ломаченко, и он хорошо общается с Сергеем Ковалевым.

4. Тайрон Вудли (США)

36 лет; до 77,1 кг; 19 побед, 3 поражения

Чем занимался: борьба

Коротко: Вудли завоевал титул, уверенно отправив в нокаут действующего чемпиона, но после этого начал расстраивать. Три его следующих боя заканчивались судейскими решениями. Когда казалось, что UFC сможет решить проблему с помощью нового чемпиона, непобежденного большого ливерпульца Даррена Тилла, Вудли уверенно разобрался и с ним, задушив Тилла во втором раунде. Мама Вудли лично успокаивала молодого претендента после поражения.

3. Хабиб Нурмагомедов (Россия)

30 лет; до 70,3 кг; 27 побед, 0 поражений

Чем занимался: борьба, боевое самбо

Коротко: не получится. Самая полная биография Хабиба - вот здесь. Самое важное: со времен Федора Емельяненко у России не было представителя в рейтинге р4р, а теперь - есть.

2. Макс Холлоуэй (США)

26 лет; до 65,8 кг; 19 побед, 3 поражения

Чем занимался: кикбоксинг

Коротко: статистика Холлоуэя за 2013 год - 0 побед, 2 поражения. Сейчас, когда Холлоуэй выиграл 12 из 12 последних боев, надо понимать, что, например, второе из тех двух поражений скорее должно считаться успехом: Холлоуэй единственный, кого Конор Макгрегор не смог победить досрочно в своей любимой весовой категории.

1. Дэниель Кормье (США)

39 лет; до и свыше 93 кг; 21 победа, 1 поражение

Чем занимался: борьба

Коротко: для имиджа вида спорта не очень хорошо, когда самому лучшему атлету 39 лет. Сложно представить, чтобы золотой мяч в футболе кто-то получил в таком возрасте, но Кормье - тот самый случай, когда нереализованность в одном деле выплеснулась в невероятное трудолюбие и навыки в другом. В составе сборной США по борьбе Дэниель потерпел неудачи на двух Олимпиадах, но освоил ударную технику, перешел в ММА, и пока в двух весовых категориях его смог легитимно победить только Джон Джонс. И только решением судей в 2015 году.

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Упоминались, но не вошли

Рейтинг, составленный UFC, включает Конора Макгрегора, и это можно трактовать как политическое решение: если у вас есть боец, приносящий максимальное количество денег боями, странно не рекламировать его собственным ресурсом.

MMAweekly.com - единственный сайт, предложивший рассматривать двух девушек: Крис Жустино и Роуз Намаюнас.

Также упоминался Тони Фергюсон - его бой с Хабибом срывался уже четыре раза, но мы были бы готовы ждать и пятой попытки.

Про Хабиба

Сложно оценить третье место Хабиба, в двух последних боях он изначально считался очевидным фаворитом, и это, с одной стороны, показатель класса, с другой - будет порождать недоверие к достижениям. Его конкуренты в этом рейтинге чаще побеждали в боях, когда букмекеры сомневались с выбором.

Но если представить Хабиба весом 100 кг, можно сломать голову об их поединок с Дэниелем Кормье: при равной борьбе выносливость Хабиба разменивалась бы на умение Дэниеля нокаутировать, и дальше можно начинать спорить. При этом кандидатура Кормье не вызывает вопросов ни у одного из изданий: он первый в шести из шести случаев.

Поединок Кормье – Деррик Льюис будет центральным событием UFC 230. Он состоится 3 ноября в Нью-Йорке (утром 4 ноября по Москве). Прямую трансляцию UFC 230 вы можете увидеть на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 5:00 утра (мск) 4 ноября.

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Фото: Sam Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Joe Scarnici / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Rey Del Rio / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Саид Царнаев, globallookpress.com, Harry How / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru