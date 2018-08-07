Олимпийский чемпион стал чемпионом UFC. Это случилось впервые в истории

Генри Сехудо победил Деметриуса Джонсона, которого в UFC не мог победить никто. За 10 лет до этого Сехудо выиграл Олимпиаду в Пекине.

Вольная борьба

За 10 месяцев до начала Олимпийских игр в Пекине 2008 года 20-летний Генри Сехудо приехал на чемпионат мира по вольной борьбе и уверенно стал там 31-м из 38 участников. Важно, что до и после этого на Панамериканских играх Сехудо был первым и, в общем, только поэтому он поехал на Олимпиаду в Пекин.

Тогда же, в 2007-м, он приезжал в Леваши (Дагестан) и боролся с Бесиком Кудуховым. Оператор старательно снимал массивного темнокожего и очень эмоционального тренера Сехудо. Кудухов выиграл по очкам, и они могли бы сойтись в реванше уже на Олимпийских играх, но Кудухов проиграл в полуфинале, а Сехудо вышел в финал и выиграл его. Было 19 августа 2008 года, пройдет ровно 10 лет, и 4 августа 2018-го Сехудо станет чемпионом UFC. Для истории UFC важно, что Сехудо отобрал титул у Деметриуса Джонсона, который защищал пояс 11 раз, в 2016-м забивал Сехудо в первом раунде и казался непобедимым. Для истории спорта важнее, что Сехудо стал первым олимпийским чемпионом, выигравшим самый престижный титул в ММА.

Невольная борьба

До Генри Сехудо у спортсменов получалось что-то одно: либо выигрывать олимпийское золото, но очень бледно выступать в ММА, либо быть успешным в ММА, но только принимать участие в Олимпийских играх. Самые простые примеры: чемпионка UFC Ронда Роузи – третья в дзюдо в том же 2008-м. Чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье был на двух Олимпиадах: в 2004-м Кормье не попал в призы, в 2008-м – на ковер из-за проблем со здоровьем. Йоэль Ромеро брал серебро в 2000-м и дрался за титул чемпиона UFC.

Важно, что в смешанных единоборствах олимпийцы часто плохо смотрелись даже в базовых дисциплинах: средний дзюдоист Федор Емельяненко ловил на болевой бронзового призера в дзюдо Наойю Огаву. А тому же Кормье пришлось полетать в бою с Джоном Джонсом.

В UFC до Сехудо пробовали свои силы только два олимпийских чемпиона: Кевин Джексон проиграл за 16 секунд Фрэнку Шэмроку и Марк Шульц (провел один бой и проиграл его).

«Есть причина, почему в UFC так мало олимпийских чемпионов, – им не хватает злости и мотивации», – объяснил это сам Генри Сехудо.

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О Генри

У Генри Сехудо эталонно плохое детство: семеро детей в семье, родители нелегально переехали из Мексики и долгое время жили без документов. Сехудо говорит, что в первый раз он поспал на нормальной кровати, когда попал на базу олимпийской сборной. Отец оставил семью, когда мальчику было четыре, уехал в Мексику и умер от нездорового образа жизни, мама и дети жили в самых неподходящих для жизни местах: разбитых трейлерах и едва ли не склепах. Мама Сехудо не смогла быть в Пекине во время Олимпиады из-за проблем с документами.

Генри и его брат Анхель стали заниматься борьбой, и у него получалось с самого начала. В 2008-м сборная США по вольной борьбе показывала одно из худших выступлений в истории, и единственное золото в последний момент принес 21-летний парень в категории до 55 кг, который год назад провалил чемпионат мира. Сехудо завернулся в американский флаг и даже через час говорил журналистам: «Мужик, я не хочу его снимать, эта страна показала мне, что если ты упорно трудишься и можешь в чем-то быть лучшим, она тебя вознаградит».

После Олимпиады Сехудо, как казалось многим, вел себя странно. Один из тренеров отмечал, что парень больше не хочет так фанатично тренироваться, проводя по три тренировки в день и по 21-22 часа в неделю на ковре. Сехудо выпустил две книги, стал чаще бывать на телешоу, попробовал запустить свою программу по наставничеству и курсам личностного роста, получил спонсорский контракт с BMW. Неожиданно начал изучать бокс и даже выступать на любительских турнирах.

Деталь. Призовые за золотую медаль в США составляют 25 000 долларов. В другом интервью Сехудо сказал, что получил 65 000 долларов (для сравнения первый бой в UFC принес ему 30 000 долларов). И, зная это, уже не кажется странным, что молодой человек решил заработать еще несколько десятков тысяч долларов сразу, вместо того чтобы попробовать через четыре года заработать еще 65 тысяч за второе золото.

На вторую Олимпиаду Сехудо не отобрался и в марте 2013-го дебютировал в смешанных единоборствах.

Доллары и фунты

В UFC у Сехудо неожиданно появилась новая проблема: на шоу UFC 177 Генри не смог уложиться в вес. Это выглядело необычным при условии, что в борьбе ему нужно было показывать на весах 121 фунт (54,8 кг), а в ММА 125 фунтов (56,7 кг).

Другой проблемой стало колено Деметриуса Джонсона, попавшее в голову олимпийского чемпиона 23 апреля 2016 года. Это было первым поражением Сехудо в UFC и очередным доказательством теории, что опытный боец ММА по правилам ММА будет сильнее олимпийского чемпиона.

«Просто тогда ты дрался с борцом, а теперь я еще больше улучшился», – будет говорить Сехудо два года спустя перед их реваншем. После поражения Генри проиграл один бой, выиграл два и едва не погиб в лесном пожаре в Калифорнии в октябре 2017-го. «Я услышал звук пожарной сигнализации, когда спал в гостинице, выглянул в коридор, но там было пусто. Подумал, что это ложное срабатывание и уснул. Когда я проснулся через два часа, я понял, что абсолютно все в дыму, я открыл окно и спрыгнул со второго этажа. Дорога была единственным местом, которое не горело. Я забежал на какой-то пригорок и только тогда увидел, сколько вокруг было огня».

Дела Сехудо и Хабиба Нурмагомедова ведет один менеджер, его зовут Али Абдель-Азиз, и обычно его люди получают хорошие бои. Сехудо очень серьезно укомплектовал свой тренировочный лагерь, занимался, используя замысловатые приложения для оценки готовности, и действительно вышел на бой другим. После боя Деметриус Джонсон скажет, что повредил во втором раунде связку в ноге. Но этих слов почти никто не заметит. Джонсон долгое время оставался невероятно противоречивым персонажем, который, показывая удивительные спортивные результаты (больше него не защищал пояс ни один атлет в UFC), был абсолютно неинтересным для зрителей и сам не переживал по этому поводу.

Генри Сехудо взял пояс и уже пообещал вернуть интерес к своей весовой категории. И у него может получиться. За победу в титульном бою он заработал 180 тысяч долларов, и вряд ли это сделает его сытым.

Фото: Joe Scarnici / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru