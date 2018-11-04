Федор Емельяненко — Дэниел Кормье. Почему это возможно в 2019 году

Вадим Тихомиров в колонке на «Матч ТВ» пробует представить бой Федора и «черного Федора» через год на самом большом турнире в истории UFC.

2018-11-04T10:36:13+03:00 Вадим Тихомиров в колонке на «Матч ТВ» пробует представить бой Федора и «черного Федора» через год на самом большом турнире в истории UFC.

ММА пока остается тем видом спорта, где ты можешь о чем-то помечтать или пошутить, а через год или два это станет реальностью. Сам факт позволяет не извиняться за заголовок, не говорить «на самом деле такой бой невероятен» и не писать слишком много про то, как Деррик Льюис сдался через 7 минут 14 секунд боя с Дэниелем Кормье.

Оценить Льюиса как претендента на титул очень тяжело. Например, букмекеры почти не рассматривали его всерьез. Но если бы ни травма спины в бою с Марком Хантом, у Льюиса была бы серия из 10 побед. Уникальный результат для тяжелого веса в UFC. Из 7 минут и 14 секунд боя он смотрелся неплохо как раз около 14 секунд, но ровно так и должно было быть. Бойцам вроде Льюиса, с правой рукой класса «воздух-земля», для победы часто нужно еще меньше времени, 3-4 секунды. Просто уровень Кормье такой, что он может задушить раньше, чем эти секунды отыщутся в 25 минутах боя.

UFC. Даниэль Кормье против Деррика Льюиса. Полное видео боя

Абсолютно счастливый Дэниель Кормье вешает на себя два пояса и снова спрашивает: «Брок Леснар, где ты?». Кормье зовет Леснара, а не вернувшегося Джона Джонса по вполне понятным причинам: Дэниелю 39 лет, у него 11 побед в UFC (22-1 в карьере), и он только один раз заработал миллион долларов гарантированной выплатой. Получить больше миллиона за бой с 41-летним Леснаром куда интереснее, чем те же самые деньги за бой с 31-летним Джоном Джонсом.

Если после поединка с Миочичем Брок Леснар хотя бы вышел в октагон и толкнул Кормье, то теперь рестлер (5 побед, 3 поражения в ММА) не появился, и кажется, это называют отрицательной динамикой. Зато впервые появился Федор Емельяненко. Пусть и в виде титра, но все же очень близко к Кормье. Сразу после боя в трансляции показали окошко со статистикой «Самые продолжительные победные серии в тяжелом весе в UFC, Pride, WEC и Strikeforce». Федор Емельяненко – первый, 16 побед. Кормье – второй, 12 побед. При условии что после двух (или трех) попыток подписать Федора UFC чаще не замечало российского тяжеловеса, это можно назвать положительной динамикой.

У Федора Емельяненко остается еще один бой в Bellator. Он проведет его 26 января, и победить там будет невероятно тяжело. В случае победы Федор становится чемпионом Bellator, бойцом, побившим трех бывших бойцов UFC, и тяжеловесом, который идет на серии из трех побед, одержанных в США. Это само по себе капитал, который можно вложить и приумножить. Мотивация и логика Федора часто даже не непонятны, а непредсказуемы. Зато мотивация и логика сегодняшнего UFC – наоборот: если бой интересен, его надо делать. Дэниел Кормье за день до схватки с Льюисом дает интервью со словами «было бы, конечно, интересно подраться с Федором». Федор Емельяненко перед боем с Сонненом говорил про Кормье: «Я знаю его как бойца, он очень хороший и главное – очень целеустремленный… [про кличку Черный Федор] Слышал про это, да, но стараюсь про это не думать». И что теперь должно останавливать людей из UFC от еще одних переговоров с Федором Емельяненко, если он выиграет гран-при Bellator?

И что должно останавливать Федора от того, чтобы в последнем бою в карьере замахнуться на Дэниеля Кормье, а вместе с ним на самый большой гонорар и самый важный титул в смешанных единоборствах? Возраст? Но, во-первых, 20 марта и самому Кормье исполнится 40 лет, а во-вторых, в UFC проводили бои 44-летний Марк Хант, 46-летний Дэн Хендерсон и 47-летний Рэнди Кутюр. Сложные переговоры с UFC? Но здесь переговоры могли бы идти об одном бое, в котором можно было бы получить самые большие деньги. Это не главное для Федора, но точно не второстепенное. У Федора четверо детей и (по-прежнему) Союз ММА России.

UFC может остановить страх за репутацию – 43-летний Федор становится чемпионом, бьет одного из лучших бойцов в истории промоушена и завершает карьеру. Страшно, но UFC всегда рискует: сегодня чемпионом мог стать бывший заключенный и водитель грузовика Деррик Льюис. И чем это хуже Федора Емельяненко? Можно сомневаться, что Федор все еще популярен в США и что он как соперник Кормье будет интереснее Джона Джонса или Брока Леснара. Это правда проблема, но большие бои всегда делаются вдвоем и делаются чуть иначе, чем пробуют в Bellator. Если UFC проводит бой и взвешивание Хабиба и Конора на самой современной арене США в центре Лас-Вегаса, то, чтобы посмотреть взвешивание и бой Федора в Bellator, каждый раз нужно очень долго куда-то ехать по направлению от центра Нью-Йорка. Вдруг Федору однажды все-таки надоест так долго ездить на свои бои.

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