Кормье поцеловал Льюиса после боя. Лучшие кадры UFC 230
Смотрите видео боя:Дэниел Кормье – Деррик Льюис, полное видео боя. Кормье побеждает за 434 секунды
Большую часть боя Кормье и Льюиса опишет это фото.https://www.instagram.com/p/Bpvxv66hMTN/
Эд Малхоллэнд фиксирует очень необычный эпизод и сам же придумывает подпись – поцелуй смерти. Льюис недоволен.https://www.instagram.com/p/BpvyA_EnHGQ/
Кормье доволен.https://www.instagram.com/p/BpvxhY5HBl-/
Это страшно, но Крис Уайдмен живет или в Нью-Йорке или совсем недалеко, то есть за него явно приезжает кто-то болеть в Мэдисон, а в третьем раунде соперник Уайдмена делает вот так.https://www.instagram.com/p/BpvpiPNHgC1/
Джефф Боттари фиксирует этот эпизод с другого ракурса.https://www.instagram.com/p/BpvyV7qhWq0/
Как выглядит счастье Дэниеля Кормье.https://www.instagram.com/p/Bpv843KlsbI/
А так – счастье фотографа Боттари.https://www.instagram.com/p/BpvL561D6eM/
Шеймон Мораес, Хулио Арсе и классика ММА-фотографии.https://www.instagram.com/p/Bpv-cfqFmDB/
Исраэль Адесанья и образцовый прямой.https://www.instagram.com/p/Bpv4o8aBwOO/
Он же и не образцовое поведение.https://www.instagram.com/p/Bpv2TWqBkJ0/
А это Лайман Гуд и самый быстрый нокаут вечера. Бой закончился через 92 секунды.https://www.instagram.com/p/BpvPS7Fgxtu/
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