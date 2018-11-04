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Кормье поцеловал Льюиса после боя. Лучшие кадры UFC 230

12:00
Кормье поцеловал Льюиса после боя. Лучшие кадры UFC 230
Деррик Льюис и Дэниэл Кормье / Фото: © Steven Ryan / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Дэниел Кормье убедительно защищает титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Все, что осталось за кадром, на самом деле осталось в кадрах.

Смотрите видео боя:

Дэниел Кормье – Деррик Льюис, полное видео боя. Кормье побеждает за 434 секунды

Большую часть боя Кормье и Льюиса опишет это фото.

https://www.instagram.com/p/Bpvxv66hMTN/

Эд Малхоллэнд фиксирует очень необычный эпизод и сам же придумывает подпись – поцелуй смерти. Льюис недоволен.

https://www.instagram.com/p/BpvyA_EnHGQ/

Кормье доволен.

https://www.instagram.com/p/BpvxhY5HBl-/

Это страшно, но Крис Уайдмен живет или в Нью-Йорке или совсем недалеко, то есть за него явно приезжает кто-то болеть в Мэдисон, а в третьем раунде соперник Уайдмена делает вот так.

https://www.instagram.com/p/BpvpiPNHgC1/

Джефф Боттари фиксирует этот эпизод с другого ракурса.

https://www.instagram.com/p/BpvyV7qhWq0/

Как выглядит счастье Дэниеля Кормье.

https://www.instagram.com/p/Bpv843KlsbI/

А так – счастье фотографа Боттари.

https://www.instagram.com/p/BpvL561D6eM/

Шеймон Мораес, Хулио Арсе и классика ММА-фотографии.

https://www.instagram.com/p/Bpv-cfqFmDB/

Исраэль Адесанья и образцовый прямой.

https://www.instagram.com/p/Bpv4o8aBwOO/

Он же и не образцовое поведение.

https://www.instagram.com/p/Bpv2TWqBkJ0/

А это Лайман Гуд и самый быстрый нокаут вечера. Бой закончился через 92 секунды.

https://www.instagram.com/p/BpvPS7Fgxtu/

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