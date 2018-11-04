Кормье поцеловал Льюиса после боя. Лучшие кадры UFC 230

Дэниел Кормье убедительно защищает титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Все, что осталось за кадром, на самом деле осталось в кадрах.

2018-11-04T12:00:09+03:00 Дэниел Кормье убедительно защищает титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Все, что осталось за кадром, на самом деле осталось в кадрах.

Смотрите видео боя:

Дэниел Кормье – Деррик Льюис, полное видео боя. Кормье побеждает за 434 секунды

Большую часть боя Кормье и Льюиса опишет это фото.

Эд Малхоллэнд фиксирует очень необычный эпизод и сам же придумывает подпись – поцелуй смерти. Льюис недоволен.

Кормье доволен.

Это страшно, но Крис Уайдмен живет или в Нью-Йорке или совсем недалеко, то есть за него явно приезжает кто-то болеть в Мэдисон, а в третьем раунде соперник Уайдмена делает вот так.

Джефф Боттари фиксирует этот эпизод с другого ракурса.

Как выглядит счастье Дэниеля Кормье.

А так – счастье фотографа Боттари.

Шеймон Мораес, Хулио Арсе и классика ММА-фотографии.

Исраэль Адесанья и образцовый прямой.

Он же и не образцовое поведение.

А это Лайман Гуд и самый быстрый нокаут вечера. Бой закончился через 92 секунды.

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