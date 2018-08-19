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«Глаз не видит». Как Александр Емельяненко потерял много крови и почему в бою дали ничью

Вадим Тихомиров
03:52
«Глаз не видит». Как Александр Емельяненко потерял много крови и почему в бою дали ничью

Александр Емельяненко проводит самый кровопролитный бой в карьере, уезжает на скорой и впервые заканчивает ничьей. «Матч ТВ» рассказывает о самом главном.

Что было до боя?

Примерно в 21:55 по московскому времени Александр Емельяненко попросил засечь ему 10 минут и начал бегать по коридору длиной 10-15 метров в одну и в другую сторону в спокойном темпе.

За полчаса до этого все восхищенно обсуждали Тони Джонсона, соперника Емельяненко. Тони Джонсон спал. Американский боец удивил всех своим подходом к разминке только потому, что не получалось сравнить с Емельяненко: Александра не видели в раздевалке. А потом, когда увидели, стало понятно, что они со своим оппонентом готовятся одинаково: Емельяненко просто лежал на полу в самом дальнем углу комнаты. Лежал на спине, поставив рядом кроссовки и положив подушку под голову. 

Рядом с ним разминались будущие соучастники нокаутов: Беслан Ушуков пробьет ногой с разворота и великолепно вырубит Витора Пинту. Чемпион WFCA Зелимхан Умиев пропустит тяжелый удар от Евгения Гончарова и это взорвет ростовскую группу поддержки, приехавшую вместе с Гончаровым.

Из раздевалки Тони Джонсона ближе к бою начали доноситься звуки очень качественного рэпа на английском языке. Играли A$AP и Jay Z c Kanye West и песней Otis. Тони Джонсон остановился и перемотал Jay Z. Александр Емельяненко к этому времени перестал бегать и начал пробивать очень шумные серии, растягивался, держась за радиатор отопления, и за радиатор в этот момент было боязно.

Примерно с 23:20 Александру Емельяненко подсказывало человек 10. Разными голосами, с разных направлений и каждый что-то свое. Держать руки в целом и левую в частности, работать на дистанции, дышать и больше бить левой. Даже по времени его вели по-разному: кто-то говорил, что до конца раунда 30 секунд, а кто-то выдвигал версию, что осталось 10.

Ничью дали справедливо?

Проще всего было бы показать фото Емельяненко и Джонсона после боя и спросить «кто победил?», но в ММА так не судят, поэтому, как и всегда, когда случается ничья, бой надо пересматривать на повторе.

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Надо сразу сказать, что, выступая за клуб «Ахмат» в главном бою турнира лиги «Ахмат», Александр Емельяненко получил абсолютно заслуженную ничью. Три с половиной минуты первого раунда Емельяненко бил Джонсона в стойке (один раз жестко пропустил сам) и очевидно раунд выиграл. Большую часть второго раунда Джонсон провел над Емельяненко и забрал эти пять минут. В третьем Емельяненко оказался под Джонсоном за две минуты до конца, причем из-за собственной ошибки, и снова много пропустил, но до этого голова Тони играла роль НЛО и раунд легко посчитать как ничейный.

Емельяненко получил более серьезный урон. Джонсон пережил или изобразил нокдаун (3:50 до конца первого раунда) и к концу боя под его левым глазом начало разливаться что-то фиолетовое. Просто никогда раньше, даже в проигранных боях, у Александра Емельяненко не было таких повреждений и все смотрели только на него. А еще это впервые с 2012 года, когда он дерется все три раунда и для 37-летнего бойца, который не дрался с 2015-го по 2017-й он выглядел хорошо.

Что было потом?

Слабые стороны Емельяненко не меняются от боя к бою, и каждый раз это становится заочным соревнованием соперников между собой: кто и как сумеет слабостями воспользоваться.

Тони Джонсон не выглядел самым координированным борцом на планете, но все равно переводил и много контролировал на земле. При этом Джонсон был противоречив: не садился между раундами, но в третьем вел себя максимально пассивно. В первые две минуты вообще не отвечал на удары, выполняя функции движущейся мишени.

– У нас план был разбивать в стойке и защищаться от борьбы, но в первом раунде Александр выложился и сил для оттяжки, для отброса ног и защиты от борьбы не осталось. – рассказывал тренер Емельяненко после боя. -…Александру вставили новую пломбу, он недавно лечил зубы, и все – форма одного зуба другая, капа уже не так держится. Поэтому капа выскакивала (4 раза за бой. – «Матч ТВ»).

– Третий бой подряд все проблемы Александра из-за того, что его довольно легко переводят в партер, проходя в ноги. Как много он работает над защитой от переводов в партер?

– Если честно, большой работы в этом плане не было, мы развивали его сильные стороны и тот арсенал, который у него есть. Александр попадал хорошо, мог бы в каждом раунде завершить бой, но на все воля Всевышнего, было суждено выйти ничейному результату.

https://www.instagram.com/p/BmoqexYnSL3/

Емельяненко прошел мимо камер и диктофонов. Можно было разглядеть пластырь внушительных размеров и расслышать «завтра в инстаграме все расскажу». Александр переместился из раздевалки в комнату к врачам и вышел оттуда минут через 30. «Глаз не видит», – говорил кому-то Емельяненко по пути (как оказалось) в карету скорой помощи. «Не тошнит?» – уточнили с водительского сиденья и передали бутылку воды. Примерно в 0:40 скорая отъехала от ГЦКЗ «Россия». Следом за ней поехали две машины. На одной было написано Cayenne, на другой Х6. Видимо, все будет хорошо.

Истории: 

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Вадим Тихомиров

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