Александр Емельяненко дерется чаще всех тяжеловесов из России. С кем на этот раз

Бой с американцем Тони Джонсоном на турнире WFCA 50 может принести Александру Емельяненко первое поражение за последние четыре года или окончательно убедить всех, что младший брат Федора один из самых опасных тяжеловесов России.

Емельяненко и темп

Вернувшись в дело 27 сентября 2017 года, Александр Емельяненко 18 августа 2018-го должен провести уже шестой бой, и это невероятный темп для 37-летнего тяжеловеса. В среднем один бой за 54 дня, шесть боев меньше, чем за год.

Сейчас мы объясним, почему это удивительно.

Сергей Харитонов дрался пять раз с марта 2017-го, прямо сейчас у него запланирован бой на октябрь. Получается, что Харитонов проводит один бой за 93 дня. Виталий Минаков провел три боя в 2017-м (в среднем один за 99 дней) и ни одного в 2018-м.

Бой с Марком Хантом на UFC в Москве станет для Алексея Олейника пятым с января 2017-го. Это хороший темп для UFC - один бой за 121 день.

Александр Волков с 2017 года, если считать анонсированный бой с Дерриком Льюисом (6 октября 2018-го), подерется четыре раза, и это даст частоту один бой за 134 дня. Для Федора Емельяненко бой с Челом Сонненом 12 октября станет третьим за последние два года: Федор дерется в среднем один раз за 154 дня.

Здесь, конечно, надо отметить, что Александр Емельяненко и Виталий Минаков единственные бойцы в этом списке, кто выступал только на территории России, и, скорее всего, Минаков и Емельяненко не могли быть протестированы на использование препаратов, запрещенных WADA. Шестой бой за 11 месяцев может принести Александру Емельяненко первое поражение с января 2014-го или окончательно убедить всех, что младший брат на сегодняшний день один из лучших тяжеловесов России.

Кто соперник?

Перед боем Конора МакГрегора с Хабибом Нурмагомедовым на самом большом турнире UFC в Лас-Вегасе будут драться Деррик Льюис (№2 рейтинга тяжеловесов UFC) и Александр Волков (№5 рейтинга тяжеловесов UFC). Будущий соперник Александра Емельяненко, Тони Джонсон, в разное время побеждал каждого из них.

В 15 профессиональных боях Джонсона (11 побед, 4 поражения) можно встретить удивительно много знакомых фамилий. Кроме Волкова и Льюиса, Джонсон побеждал бывшего чемпиона М-1 Кенни Гарнера, дрался с действующим чемпионом UFC в двух весовых Дэниелем Кормье, побеждал экс-чемпиона UFC Тима Сильвию, проигрывал Чику Конго и в последнем бою был забит Виталием Минаковым. Минаков перед тем боем мог сильно волноваться: до него Тони Джонсон уверенно нокаутировал Багу Агаева за две минуты.

Кроме побед Джонсона, можно опасаться и его поражений: победить Тони досрочно смогли только Кормье и Минаков. Кормье воспользовался ошибкой, забрал спину и задушил. Минаков очень качественно переводил в партер и бил на земле. Ни разу за свою карьеру Тони не проигрывал нокаутом, когда его действительно бы пробили. Ни разу его не побеждали единогласным решением судей. Его последнее поражение случилось, когда Джонсон вышел на бой с Чиком Коного через две недели после того, как побывал на похоронах младшего брата: самоубийство вследствие депрессии, 27 лет, один бой в ММА.

Тони успел потренироваться в зале АКА с двумя сильнейшими тяжеловесами UFC - Дэниелем Кормье и Кейном Веласкесом. Правда, на бой с Емельяненко он едет после сборов в Болгарии, и это чуть-чуть успокаивает.

Чего ждать

Тони Джонсон выглядит не очень атлетично, но может оказаться в прямом и переносном смысле одним из самых тяжелых соперников Александра Емельяненко. Здесь плохо, что в прямом смысле - на взвешивании, а в переносном - в бою.

Джонсон, несмотря на 128 кг, любит бить резкие двойки, и тот же Минаков побеждал американца, избегая обмена ударами. Бага Агаев попробовал подраться, но Тони очень ловко для своей комплекции пробил коленом и тут же добавил боковой, который Агаев просмотрел.

Александр Емельяненко переводит в партер хуже Минакова, а размениваться ударами любит больше Минакова. Александр бьет тяжело, но пропускает все чаще, и это очень хорошо заметно по мере того, как растет уровень его соперников. Он по-прежнему любит стойку, где левая рука опущена вниз для невидимого джеба или бокового, но в таком случае для защиты нужна очень хорошая подвижность, работа ног и рефлексы. В 37 лет рефлексы неизменно теряются, а работа ног никогда не была сильной стороной Александра.

Другой неприятный момент. Вот Тони Джонсон дерется с Александром Волковым. Немного статистики: в первом раунде Тони Джонсон на 11-й секунде делает проход в ноги, во втором раунде - на пятой секунде и в третьем - на восьмой. Это были не самые техничные проходы, но опасные, как и у всех бойцов из США, кто комбинировал в студенчестве занятия борьбой и американским футболом. Александра Емельяненко в последних боях смогли перевести Виктор Пешта и Габриэль Гонзага, а встать после этого получилось только с помощью рефери. Каждый раз вмешательство рефери вызывало некое волнение в интернете, и судье в бою с Джонсоном придется быть очень щепетильным, оценивая активность в партере. При этом Тони Джонсон мощнее Пешты (128 кг против 108 кг) и свежее Гонзаги (32 года против 39).

Рейтинг FightMatrix ставит Тони Джонсона на 58-е место. Александр - 28-й, Федор - на соседней 27-й строчке. В случае победы Александр может (снова) обойти брата, огромного бойца UFC Стефана Струве, непобежденного россиянина Ивана Штыркова и войти в топ-25 или даже топ-20 тяжеловесов планеты. Забавно, что 17 августа 2017 года Александр готовился провести поединок, про который написали бы «первый бой после освобождения», отмечал день рождения в зале и обещал бить европейцев и американцев.

После Тони Джонсона искать европейцев и американцев станет еще труднее. Правда, все еще есть один хорват.

Фото: Никита Гусаров для Russian Cagefighting Championship (vk.com/rccmma), vk.com/fightnightsofficial