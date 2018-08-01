Кто дерется на первом UFC в России. Жизненные истории участников турнира

UFC проводит первый турнир в России. «Матч ТВ» знакомит с бойцами, которые будут драться, и рассказывает про смену гражданства, разбитый спорткар, дубль «Терека» и падение в палисадник.

Алексей Олейник

(56 побед, 11 поражений; 41 год; свыше 93 кг)

По жизни Алексея Олейника можно снимать не фильм, но сериал. Родился в Харькове, выступал в боях с 1996 года (с 19 лет), когда ММА-турниры были странными и очень неоднородными по правилам. Был соперником Федора на турнире по боевому самбо. Тренировался в разных клубах, несколько раз оказывался на грани завершения карьеры. Совмещал выступления с работой следователя, бригадира у комбайнеров, директора на съемочной площадке.

Олейника секундирует жена, он выходит под Высоцкого, он заменил развеселившегося Александра Емельяненко в бою с Мирко Филиповичем, выходил на взвешивание в США в футболке с изображением Владимира Путина, менял украинское гражданство на российское, ему оперировали ногу, почти полностью отделив ее от тела, он побеждал мужа Ронды Роузи, проигрывал будущему сопернику Федора Емельяненко.

Еще не все. Он живет с женой и четырьмя детьми в США, остается в городе, когда туда приходит ураган Ирма, его дочь была в школе, когда там открыли стрельбу, у него в арсенале есть невероятное удушение, и в возрасте 40+ он лучше большинства бойцов освоил инстаграм и прямые эфиры в YouTube. Он возглавит турнир в Москве и может проиграть. Сейчас объясним почему.

Соперник: Марк Хант (13 побед; 12 поражений)





Про бой Олейника с Хантом ходит шутка в интернете: отгадай бойца – ему больше 40 лет, у него больше троих детей, он дрался с Емельяненко и Крокопом, он получал бонусы от UFC за выступление вечера, он проигрывал Кертису Блэйдсу, выступал за команду American Top Team, у него чуть больше 10 поражений, он возглавит турнир UFС в Москве. Суть шутки – все это можно сказать и про Ханта, и про Олейника. Марк Хант пережил ужасающее детство (читать здесь), выступает в тяжелом весе с ростом 177 см и просто очень хорошо умеет бить руками. Примерно как у Александра Поветкина: один навык, но невероятно опасный.

Проще всего победить Ханта, переведя в борьбу, но с ним банально страшно сближаться, а Олейник считается мастером приемов в партере, но не переводов в партер.

Рейтинги (здесь и далее приводится рейтинг FightMatrix): Хант - 11; Олейник - 19.

Шамиль Абдурахимов

(18 побед, 4 поражения; 36 лет; свыше 93 кг)

Два последних боя Абдурахимова в UFC вышли запоминающимися. Сначала он старательно дрался со зверским парнем по имени Деррик Льюис и проиграл, сломав о Льюиса все имеющиеся руки. В следующем бою Абдурахимов решил доказать, что сломанные руки - это не отговорка и починенными руками он может намного больше. В эксперименте участвовал Чейз Шерман, который был нокаутирован Абдурахимовым за полторы минуты. Несмотря на пять боев в UFC, Шамиль не слишком известен за пределами восьмиугольника. Прозвище – «Абрек», база – ушу-саньда, неплохое чувство юмора.

Соперник: Андрей Орловский (27 побед; 16 поражений)

Орловский не только прилетит на бой вместе с Алексеем Олейником (оба тренируются во Флориде), он еще и начал карьеру в одном веке с Алексеем Олейником. В ХХ веке. Орловский был одним из самых раскручиваемых соперников Федора Емельяненко, мог стать соперником Владимира Кличко (рассказал в интервью Александру Лютикову), умудрялся восстановиться после серий из четырех и пяти поражений, дрался со сломанной челюстью и становился чемпионом UFC в 2005 году. Андрей представляет Белоруссию, и это пока единственная русскоговорящая пара соперников на московском турнире.

Рейтинги: Орловский - 21; Абдурахимов - 38.

Майрбек Тайсумов

(26 побед, 5 поражений; 29 лет; 70,3 кг)

Майрбек Тайсумов значительную часть жизни провел в Австрии, переехав туда из Чеченской республики в 2002-м. Там продолжал заниматься футболом, пока однажды не увлекся бразильским джиу-джитсу. Сейчас особенно интересно, что из футболиста/джиу-джитсера Тайсумова получился очень яркий ударник. У Майрбека серия из пяти досрочных побед, последние три приносили ему бонус за выступление вечера. В апреле 2016-го главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым Майрбеку Тайсумову был подарен автомобиль «Мерседес». При этом боец в последний год не мог получить ни визу в США, ни бой за пределами Америки и не дрался с сентября 2017 года.

Соперник: Десмонд Грин (21 победа, 7 поражений)



Десмонд Грин начинал с борьбы, какое-то время работал кассиром в магазине, а сейчас тренируется вместе с боксером, участником нового сезона Всемирной Суперсерии Иваном Баранчиком и бывшим соперником Хабиба Нурмагомедова Майклом Джонсоном. Весной 2016-го Грин и Тайсумов совсем немного разминулись в Грозном: в марте американец приезжал в Чеченскую Республику побеждать на турнире «Ахмат».

Одна из самых жутких историй про Грина – однажды ему пришлось состричь немного волос, чтобы уложиться в вес.

Рейтинги: Тайсумов - 32; Грин - 53.

Петр Ян

(9 побед, 1 поражение; 25 лет; 61,2 кг)

Ян – это очень дерзкий парень из Омска, который пришел в ММА, имея звание мастера спорта по боксу, а уже через два года карьеры, не стесняясь, атаковал соперников приемами в партере. Причина – Ян много перемещается и действительно учится в каждом зале чему-то новому. Больше всего он тренируется в Таиланде, но при этом ездил на сборы в Бразилию к экс-чемпиону UFC Жозе Алдо, боролся в Польше с мастером болевых на ноги Марчином Хелдом, а сейчас ходит на спарринги в зал Александра Шлеменко. Тут надо понимать, что Петр из Омска, но раньше не тренировался в команде Шлеменко.

Ян дебютировал в UFC 23 июня и тут же сообщил, что через три месяца готов выйти на турнире в Москве. В интервью «Матч ТВ» он очень ярко рассказывал про самую запомнившуюся уличную драку. Чтобы узнать, как все было, надо перейти вот в это интервью и в поиске по тексту (Ctrl+F) написать «палисадник».

Соперник: Дуглас Силва де Андраде (25 побед, 2 поражения)

Про бразильца надо знать два факта: раз – он пришел в UFC со статистикой 22 победы, 0 поражений. Два – ситуацию с нулем поражений исправил россиянин Зубайра Тухугов, победивший де Андраде. Правда, тогда бразилец вышел на замену и узнал про бой с Тухуговым за неделю до этого же боя.

Рейтинги: Ян - 22; Андраде - 26.

Омари Ахмедов

(17 побед, 4 поражения; 30 лет; 77,1 кг)

У Ахмедова удивительно ровная карьера в UFC: победа, поражение. Потом две победы, два поражения. И после двух поражений техническими нокаутами две победы решениями. Сейчас статистика бойца закрыта ничьей, и это пока самая интересная деталь.

Соперник: Си Би Доллоуэй (17 побед, 8 поражений)



Доллоуэй выступает в UFC с 2008 года. И на классическую историю бойца из Дагестана отвечает историей бойца из США. У Доллоуэя борцовская база, полученная в учебных заведениях, попытки совмещать выступления с учебой и участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter. Рейтинги: Ахмедов - 24; Доллоуэй - 59. Алексей Кунченко https://www.instagram.com/p/Bay0UFSFkCq/ (18 побед, 0 поражений; 34 года; 77,1 кг) Кунченко из тех людей, кто приблизился к третьему десятку боев, так ни разу и не проиграв. Таких в ММА немного. В промоушене М-1 Global он уже четыре раза защитил титул чемпиона в категории до 77 кг, и вместе с Петром Яном они должны не дать уснуть зрителям за Уралом. Ян будет будить Омск, Алексей родился в Тюмени, там за него и болеют. Кунченко не очень яркий боец, но после гонга это никак не помогает его соперникам, он уверенно проводит пятираундовые бои, жестко бьет, знает, как терпеть боль и приходить в себя после нокдауна. В разное время его тренировали Александр Шлеменко и один из тренеров Кости Цзю Владимир Черня. Соперник: Тиаго Алвеш (22 победы, 12 поражений) https://www.instagram.com/p/Bj2zyb_lGSp/



Тиаго Алвеш всегда позиционировался UFC как очень серьезный ударник и очень крупный поолусредневес, которому тяжело показывать 77 кг на весах. Несмотря на то, что у Алвеша поражений чуть меньше, чем у Кунченко боев вообще, его стоит опасаться. Большая часть его поражений была от очень крепких ребят, а в 2009 году у бразильца случилась серия из восьми побед в UFC, которая привела его к титульному бою с Жоржем Сен-Пьером. После этого статистика Алвеша выглядела не очень хорошо: 5 побед, 6 поражений. Рейтинги: Алвеш - 56; Кунченко - 65. Адам Яндиев https://www.instagram.com/p/BGQpUYsnw1w/ (9 побед, 0 поражений; 30 лет; 83,9 кг) На инстаграм Адама Яндиева подписано 854 тысячи человек. Для сравнения за футболистом Смоловым следит 655 тысяч подписчиков. Подписчиков можно понять: в инстаграме Адама есть Марат Сафин, Тимати, Николай Валуев и Александр Карелин, Федор Емельяненко и Александр Иншаков. При этом Адам не проводил боев с октября 2015 года, успев к этому времени одержать девять побед в ММА. Интересно, что к подписанию в UFC был намного ближе родной брат Адама, Абукар, ставший чемпионом М-1 в 2017-м на глазах у отца. Алихан Яндиев, отец Адама и Абукара, в тот момент был одним из инвесторов промоушена М-1, но впоследствии стал реже появляться на турнирах, как и оба сына. Яндиев-старший занимал должности спецпредставителя республики Коми, а чуть раньше, как писали несколько изданий, был связан со строительством олимпийских объектов перед Играми в Сочи. Адам Яндиев, отойдя от боев, на которые он мог выезжать на невероятном трехколесном мотоцикле, все равно появлялся в новостях. Смотреть на YouTube В 2016 году «Ламборгини» бойца оказалась разбитой на Варшавском шоссе. Это владелец автосервиса решил протестировать спортивную машину спортсмена и погиб. В 2017-м в центре столкновения оказался уже сам Адам, но об этом лучше читать вот здесь . Новость о подписании Яндиева в UFC была неожиданной. Еще более неожиданным оказалось, что «ментором» Адама стал экс-чемпион UFC Витор Белфорт, один из самых известных бойцов в Бразилии. Соперник: Кшыштоф Йотко (19-4) https://www.instagram.com/p/BeZBGdSFOmb/



Йотко - парень куда более простой судьбы. Несколько российских бойцов рассказывали, что он хорошо борется. А сам Йотко готовится к этому бою во Флориде в зале American Top Team. Рейтинги: Яндиев - отсутствует; Йотко - 23. Никита Крылов https://www.instagram.com/p/BcW4nOvl5d6/ (24 победы, 5 поражений; 26 лет; 93 кг) Никита Крылов уже выступал в UFC. В 2013-м он пришел туда очень смелым, но очень сырым. С карьерой, где в один год уместилось 16 боев, где прозвище Аль Капоне сочеталось (на самом деле нет) с биографией парня из шахтерского поселка в Луганской области. Потом Крылов начал меняться на глазах: спустился на одну категорию ниже (до 93 кг), взял прозвище «Шахтер», задушил нескольких человек, немного подискутировал с бойцом из клуба «Ахмат» о воспитании из-за конфликта с «детскими боями» и ушел из UFC после поражения в конце 2016 года. Никита Крылов: «Ездил на сборы к Нурмагомедову. Пробыл там три дня»

Крылов объяснял это просто: в России создали условия, в которых можно было заработать больше, а деньги для бойца, семья которого жила в Донецке, были важнее. После UFC Крылову платили около $50 тысяч за бой, его публично поддерживали 2-3 спонсора, и бонусом стала возможность провести бой в Донецке, чего нельзя было сделать, выступая в UFC. Теперь Никита возвращается в статусе чемпиона Fight Nights в полутяжелом весе и, возможно, с самыми опасными ударами ногами в своем дивизионе. «Границу проще будет перейти пешком». Отказаться от контракта с UFC и поехать драться на Донбасс

Соперник: Ян Благович (22 победы; 7 поражений) https://www.instagram.com/p/BlfaQg_hy8R/