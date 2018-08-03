Здесь росли лучший боксер России и обладатель Кубка Стэнли. «Матч ТВ» исследует район ЧТЗ

Сергей Ковалев занимает первое место в рейтинге boxrec.com среди боксеров из России. В рейтинге лучших боксеров мира журнала The Ring Ковалев - девятый. Сейчас он готовится защищать титул WBO в полутяжелом (до 79,3 кг) весе, а «Матч ТВ» показывает улицы, где вырос спортсмен. Сергей часто их вспоминает.

В июне 2013 года мы впервые созвонились с Сергеем Ковалевым по скайпу. Ковалев готовился к своему первому бою за чемпионский титул, и было не так просто объяснить, для чего нам интервью с боксером, у которого нет ни одного пояса, а только 19 досрочных побед. Ковалев объяснял это почти каждым ответом на вопрос. Одним из таких ответов было: «Я вырос в Челябинске на ЧТЗ. В каждом городе есть плохой район, вот у нас такими считался ЧТЗ». После этого стало понятно – интервью получится.

Сейчас Ковалев готовится к бою с непобежденным Элейдером Альваресом. Бой пройдет в комлексе «Хард-Рок Отель Казино», и по гугл-картам это 8702 км от проходной Челябинского тракторного завода.

Ковалев родился в поселке Горняк, недалеко от Копейска, а его первым адресом в Челябинске стал дом № 4 по улице Ленина. Мама работала на Челябинском тракторном заводе, и ей дали комнату в общежитии. Ленина, 4 – это здесь.

Челябинск считается хоккейным городом, и сам Ковалев тоже пробовал заниматься хоккеем, пока из раздевалки кто-то не украл его экипировку. Купить новую семье было тяжело.

Месяц или два Ковалев занимался борьбой, но потом одноклассник позвал его на бокс.

Сергей Ковалев называл ЧТЗ достаточно жестким местом и советовал мне, если там окажусь и нужна будет безопасность, заехать на Птичий рынок и передать привет «парням из администрации» от самого Ковалева. Не знаю, почему, но мне ЧТЗ показался спокойным районом, возможно, потому что я фотографировал в пятницу в пять утра, возможно, потому что все это происходило в 2018 году.

Балконы на улице Ловина выглядят так. На Ловина жил обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. С ним хорошо знаком брат Ковалева. Ковалев однажды встретил Кузнецова после боя и не узнал, чуть позже оба спортсмена это исправили, а в детстве Сергей был чуть старше и жил через двор от Кузнецова.

Через двор от Кузнецова, потому что семья переехала на улицу Савина, в дом рядом с хоккейной школой челябинского «Трактора».

Баскетболисты с ЧТЗ пока не так заметны.

И футболисты.

Ковалев вспоминает, что его семья жила в коммунальной квартире, где одна комната принадлежала бабе Нюре, потом там жил ее племянник, «который только освободился». Известная цитата Ковалева про завтраки: «Если в холодильнике было яйцо, это было очень хорошо».

Часть домов в районе ЧТЗ подверглись капремонту и были перекрашены в розовый. Делать после этого фотосессии жесткого района тяжело, тем более где-то есть совсем новые детские площадки, но шарм района сохраняется благодаря таким вещам.

И вот это - прекрасно же.

Это здание СДЮШОР. Соседнее здание – школа № 52. Ковалев вспоминает, что сменил школу и перешел в 52-ю сразу по нескольким причинам: во-первых, семья переехала в другую квартиру, во-вторых (и это важнее), начались проблемы со старшеклассниками и учебой одновременно.

Одна из самых популярных историй Ковалева про заправку в районе остановки кинотеатр «Спартак» и трамвайного депо. За право мыть машины на этой заправке приходилось драться, но не только за это. Однажды после особо прибыльного дня Сергей еще совсем юным был прижат ребятами постарше, «показали нож, вывернули карманы». Через несколько лет разница в возрасте не изменилась, но Ковалев уже начал заниматься боксом. И подошел сам, чтобы рассчитаться.

Улица 1-й Пятилетки считалась сюжетообразующей в районе ЧТЗ. В своей книге «На грани» Ковалев упоминает ее как территорию банды «душманы», в свою очередь банда самого Ковалева называлась «зоновские» из-за прозвища «Зона», которое было у лидера. Лидер, Звиади Пурцхванидзе, подростком побрился наголо, из-за чего и получил прозвище. Сейчас Звиади легко увидеть на канале НВО, надо просто посмотреть в угол Ковалева во время любого боя.

Вообще книга Ковалева начинается со страшного. Боксер рассказывает, как единственный раз в жизни попробовал «тяжелейший наркотик». На следующее утро, не понимая, что теперь делать, и не испытав никакого удовольствия, Ковалев пошел бегать вокруг Парка Победы. Просто, чтобы отделаться от страшных мыслей.

Сейчас Парк Победы - это карьера Ковалева. У него 32 победы, 2 поражения и желание вернуть себе три чемпионских пояса. Пока есть только один. И его нужно защищать.

Фото: Вадим Тихомиров