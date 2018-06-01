Александр Шлеменко проиграл в Челябинске. Видео боя

Бразилец Бруно Силва и три минуты. Добавить пока нечего.
Это был турнир M-1 Challenge 93 в Челябинске в главном бою Александр Шлеменко (56 побед, 11 поражений) дрался с бразильцем Бруно Силвой (18 побед, 6 поражений). После серии ударов Шлеменко перестал активно сопротивляться и рефери принял решение остановить поединок. Для Шлеменко это второе поражение подряд. Предыдущий бой россиянин провел в промоушене Bellator, проиграв в конкурентном бою Гегарду Мусаси единогласным решением судей.Смотреть на YouTube
Читать:
- От Тактарова и Федора до Хабиба и Шлеменко. Деньги и истории российских супергероев в ММА
- Монсон получил гражданство РФ. Как он зарабатывает в России после боя с Емельяненко
- Шлеменко растоптал банку с портретом Тактарова. «Матч ТВ» поговорил с каждым о рекламе алкоголя
- Российские бойцы проиграли все титульные бои в UFC. Почему?
- Федор, Хабиб и Шлеменко теперь соперники. Как это получилось?
Фото: vk.com/m1_mixfight