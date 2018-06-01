Александр Шлеменко проиграл в Челябинске. Видео боя

Александр Шлеменко проиграл в Челябинске. Видео боя

22:42

Бразилец Бруно Силва и три минуты.  Добавить пока нечего.

Это был турнир M-1 Challenge 93 в Челябинске в главном бою Александр Шлеменко (56 побед, 11 поражений) дрался с бразильцем Бруно Силвой (18 побед, 6 поражений). После серии ударов Шлеменко перестал активно сопротивляться и рефери принял решение остановить поединок. Для Шлеменко это второе поражение подряд. Предыдущий бой россиянин провел в промоушене Bellator, проиграв в конкурентном бою Гегарду Мусаси единогласным решением судей. 

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Фото: vk.com/m1_mixfight

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