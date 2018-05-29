Монсон получил гражданство РФ. Как он зарабатывает в России после боя с Емельяненко

В 2011 году Джефф Монсон проиграл Федору Емельяненко и стал самым востребованным иностранным бойцом на постсоветском пространстве: за пять лет он провел двадцать боев по правилам ММА против русскоязычных спортсменов. Сколько платят Монсону, как его обманывали и в какие скандалы он попадал — в материале «Матч ТВ».

Джеффу Монсону уже 47. С 1997 года он провел 87 боев в ММА (60 выиграл). 6 ноября 2016-го соперником Монсона должен был стать 35-летний украинец Виталий Опарин, который из своих 13 боев проиграл 12. Монсон отменил этот бой, победил на турнире в Белгороде ринг-анонсера Алекса Кардо и объявил о завершении карьеры, получив в этом бою гонорар около 5 тысяч долларов. Спустя полтора года, за две с половиной недели до старта чемпионата мира в России, Монсон получил российское гражданство. Радио «Говорит Москва», ссылаясь на пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Дмитрия Пескова, сообщает, что Монсону, по словам Пескова, также необходимо принести присягу. Но теперь это единственное, что отделяет от получения гражданства.



Популярность в России Джеффу принес бой 20 ноября 2011 года против Федора Емельяненко в Москве: 40-летний Монсон ушел с ринга со сломанной ногой, и, казалось, что это уход на пенсию, но в следующие пять лет Джефф провел 20 боев против русскоязычных спортсменов (одержал 12 побед, в том числе над Александром Емельяненко. Все это логично привело его к желанию получить паспорт, у него появились татуировки на русском, русский пресс-атташе и даже русский партбилет. В конце 2016-го Монсон появился на турнире по грепплингу в США, в марте – боролся в России. Заявленный матч по грепплингу выглядел как полноценный бой, более того Савилов нокаутировал Монсона запрещенным ударом ноги в голову.

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В апреле 2017-го Монсон должен был подраться с Максимом Новоселовым, но отказался от боя. Новоселов известен как боец, отсидевший 14 лет в тюрьме, но бой сорвался из-за операции Монсона на глазу. После этого Монсон снимался в клипах, участвовал в Comedy Club и шоу на НТВ и «Россия 1». У Джеффа контракт с букмекерской конторой и регулярные семинары в России.

До недавнего времени было известно, что у Монсона проблемы со спиной, поэтому зачастую он передвигается в машине лежа и даже на пресс-конференциях иногда не садится в кресло, а встает на колени на подушку или подставку. Но даже такого возрастного и не совсем здорового Монсона хватает на то, чтобы душить крепких бойцов по всей России.



Монсону рады везде: продукт «американец, который любит Россию» оказался востребованным и монетизируемым.

Первое время Монсон вел дела в России без местных представителей, из-за чего периодически могло возникать непонимание по оплате с организаторами боев и семинаров. Помогать американцу с решением таких тонких вопросов вызвался тяжеловес Алексей Олейник — и больше Монсона обмануть никто не пытался.

— У него были сложности: то на деньги за бой обманут, то не заплатят за мастер-класс, то заплатят половину, — рассказывает Олейник. — Мы решили помочь — и при нас не было ни одного раза, чтобы ему не заплатили или заплатили не то. Мы сотрудничали где-то год, наверное. Все знают нас — и нашего имени хватало для того, чтобы конфликтов просто не возникало. Причем мы ведь работали нестандартно: помогали Джеффу по своему желанию — и за это никогда не было взято ни одной копейки и ни одного процента с его гонораров (обычно агент получает от 10 до 20 процентов гонорара бойца. — «Матч ТВ»). Мы предложили ему приезжать раньше и бесплатно жить у нас, набирать форму, акклиматизироваться. Мы делали это просто по-людски, потому что человеку уже больше 40 лет, а его, по сути, привозят на убой, вынуждая драться на второй-третий день после перелета. Мы хотели показать, что есть русское гостеприимство. Он бесплатно жил у нас в гостинице, бесплатно питался, ребята привозили и увозили его с тренировок на машине, давали условия для тренировок, даже спарринг-партнеров находили. Просто хотели показать, что такое русское гостеприимство.

Тем не менее такое сотрудничество Олейника и Монсона вскоре закончилось. По словам Олейника, причиной была необязательность Джеффа: он мог не приехать на встречу, опоздать на пресс-конференцию, откуда планировалось прямое включение на федеральном канале.

— Мы с Алексеем Олейником совместно решили, что нам лучше идти разными дорогами, так как я хочу развиваться в других направлениях, не связанных напрямую с боями, — свидетельствует Монсон. — У нас были свои сложности во взаимоотношениях, но все это уже история.

Организаторы событий с участием Монсона в частных беседах рассказывают, что авиабилеты Джеффу им обычно приходилось покупать дважды: он нередко опаздывает на свой рейс.

— Он хороший человек, но он правда анархист, — говорит Олег Раевский, организовавший Монсону бой в сентябре 2015-го. — Бумаги, контракты и все прочее — это не про него.

Присутствие Монсона на турнире и семинар могут стоить 7,5 тысяч долларов (столько ему заплатили в Омске за двухдневный визит в 2013 году). Базовый гонорар Джеффа за бой — около 15 тысяч долларов (столько ему заплатили, например, в Барнауле за бой против Ильи Щеглова в 2014-м и примерно столько же в Колпине за бой против Дениса Комкина в 2015-м). Но это минимум: сумма бывала выше и в два, и в три раза. Известно, что в 2013-м он получил 45 тысяч долларов за выход против Алексея Олейника в Харькове.

— Организация «Оплот» публиковала гонорар Монсона за его бой с вами в 2013 году: 45 тысяч долларов. Он действительно тогда столько стоил? — вопрос «Матч ТВ» Алексею Олейнику.

— Да. Мы заплатили ему эту сумму полностью. Это была заградительная цена: он не хотел со мной драться, поэтому запросил гонорар больше обычного, — говорит Олейник, который выиграл тот бой и заработал 30 тысяч долларов.

За встречу с Иваном Штырковым в Екатеринбурге в мае 2016 года Монсон получил 35 тысяч долларов — и это самый скандальный бой Джеффа в России. Монсон проиграл за минуту и набросился на организатора боя Алексея Титова, Титов в свою очередь обвинил Монсона в желании провести договорной бой.

— Меня предупреждали о том, что Джефф проблемный спортсмен, — рассказывает промоутер Алексей Титов. — Вот теперь мы сами в этом убедились. Если бы мы заранее знали, что возникнут такие проблемы, то никогда не имели бы никаких дел с этим человеком. Потому что вот это закулисье: «Давайте сделаем договорной бой, а потом пусть он ударит меня головой или ткнет в глаз», — ну это такой бред. Мы же не в цирке. Мне было бы стыдно показывать такую постановку тем, кто купил билеты или смотрел трансляцию. Мы как промоутеры провели больше 250 боев — и среди этих боев не было ни одного договорного.

Подробности корреспонденту «Матч ТВ» стали известны от одного из спортсменов, присутствовавших на турнире. По его словам, к сидевшему в раздевалке Ивану Штыркову подошел неизвестный человек и предложил «тихонько поработать с Джеффом». Штырков и находившиеся в раздевалке люди прогнали гостя. Потом будто бы к Штыркову пришел сам Монсон и предложил провести легкий первый раунд, а во втором Иван должен был ткнуть Монсона в глаз, после чего бой признают несостоявшимся. О том, что в раздевалку придет Монсон, Штыркова предупредили организаторы, попросившие со всем согласиться, а потом выйти и нокаутировать американца.

— Возникла ли ситуация, при которой, чтобы не отменять бой, вы сказали Ивану: «Согласись со всем, а потом выйди и нокаутируй его»? — вопрос «Матч ТВ» промоутеру Алексею Титову.

— Все именно так и было, — подтверждает Титов. — Только не «нокаутируй», а просто «выйди и сделай свою работу». То есть мы сказали Ивану драться честно — собственно, так, как мы изначально и договаривались.

Штырков на 24-й секунде отправил Монсона на пол, а затем провел ему болевой прием — через семь секунд после этого Монсон покинул ринг и направился в раздевалку. По пути у него состоялась стычка с промоутером Титовым.

— После боя он пытался ударить меня, сделал проход в ноги, я ударился о стену головой, а потом… Ну, это чисто бытовой случай, — говорит Титов. — Джефф, видимо, рассчитывал на договорной бой. А когда этого не произошло, он решил перевести свою агрессию на меня. Меня это особо не задевает, это чисто наши мужские дела.

— Я уже не один раз давал комментарий прессе по поводу ситуации в Екатеринбурге, — ответил Монсон на просьбу «Матч ТВ» прокомментировать ту историю. — Моя честность и репутация никогда не ставились под сомнение. Я не намерен больше ни с кем обсуждать данный вопрос.

Дела Монсона сейчас ведет Маршалл Коминс — когда «Матч ТВ» обратился к нему за комментариями после боя Монсон — Штырков, Маршалл попросил прислать вопросы. На них пришел письменный ответ за подписью Дмитрия Ермолаева, пресс-атташе американского бойца.

«Меня немного обескураживают заявления в СМИ бывшей команды Джеффа. В интервью один называет себя «другом» Монсона и выражает обеспокоенность за него, за то, что Джеффа якобы эксплуатируют в целях своего личного пиара, а Алексей Олейник все так же ругает менеджмент бойца.

Напомню всем, что Джефф прервал свое сотрудничество с ними в декабре 2015 года после своего поражения от камерунского спортсмена. В преддверии боя бывшая команда не давала Джеффу долгое время нормально тренироваться и отдыхать, таская его на всякого рода семинары, конференции, посиделки с друзьями, не говоря уже о тех условиях, в которых он жил, — жилье, предоставленное ими, находилось за пределами МКАД, рядом с оживленной трассой. Меня поразил пиар, разыгранный бывшим менеджментом Джеффа Монсона по поводу получения им российского гражданства и выхода на бой под российским флагом, где Джеффу было сказано: «Все решено, нужно только чуть-чуть подождать, ведь даже Рой Джонс получил паспорт не сразу». Есть хорошая фраза, которая гласит: «От хороших людей не уходят».

У нас в команде заведено, что последнее слово всегда остается за Джеффом, и он решает, где и с кем ему работать и какими проектами заниматься. Это также касается выбора политической партии, в которую Джефф решил вступить. В предыдущей команде такого выбора у него не было.

Лица, которые истинно переживают за Джеффа и следят за развитием его карьеры в России, будь то известные спортсмены или политики, в один голос говорят Джеффу, что он выбрал правильных людей, команду, с которой он работает сейчас», — говорится в письме пресс-атташе Монсона.

Промоутер Алексей Титов рассказал «Матч ТВ» о своем опыте общения с новой командой Джеффа Монсона.

— Мы вели переговоры с Маршаллом Коминсом, представителем Джеффа. Во-первых, они после взвешивания запросили выдать им всю сумму. У нас был запланирован семинар, который Монсон должен был провести для детей. И, чтобы этот семинар состоялся вовремя, я бросил все дела, поехал в банк менять рубли на доллары, чтобы отвезти в гостиницу Джеффу эти деньги. Потому что он отказывался ехать на семинар к детям. По такому отношению сразу понятно, что они приехали сюда за деньгами. И Джефф, и вся его команда оставили впечатление скользких людей. Они ведь предлагали после этого договорного боя провести матч-реванш за те же деньги. Детский сад. Мы же большие деньги платим не за то, чтобы увидеть договорной бой. Нам такие бои не нужны.

Изначальный гонорар Монсона составлял 25 тысяч долларов, но на фоне скандала он вырос.

— Джефф за этот бой получил 25 тысяч по контракту и сверху еще 10 тысяч уже после. Он ведь хотел сделать постановочный бой, на который мы не согласились, — и в знак уважения к ветерану ММА мы выплатили ему такой бонус, — говорит Титов.

— Какие-то шоу, показательные или даже договорные бои вместо спортивных мероприятий это не совсем красиво, — делится мнением Алексей Олейник. — Тем более что там сумма была заплачена значительная — то есть это однозначно предполагался не договорной бой. И я могу понять организаторов. Чтобы не обманывать людей, надо выходить и говорить: «Ребята, сейчас будут показательные выступления».

Только за четыре боя, гонорар Монсона в которых известен корреспондентам «Матч ТВ», Джефф заработал 110 тысяч долларов. Некоторое время назад бойцы из России в большом количестве уезжали в промоушен Bellator за возможностью заработать 100 тысяч (для этого требовалось победить трех соперников за два месяца в рамках гран-при). В UFC гонорар 10 тысяч долларов за бой плюс 10 за победу считается стандартным для дебютанта организации. Самому популярному российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову за первые семь боев в UFC удалось заработать 248 тысяч.

Появление Монсона на афише турнира по ММА не всегда означает, что он сам будет драться: в последнее время американец все чаще проводит борцовские схватки по правилам грэпплинга. Так было 23 апреля 2016 года в Нижнем Новгороде, причем задушенный Монсоном местный боец Максим Киселев потом обвинял организаторов турнира: по его словам, они месяц уверяли его в том, что бой будет по правилам ММА, а в день турнира сообщили, что договориться с Джеффом удалось только на схватку по грэпплингу. 3 сентября 2016 года Монсон должен был драться по правилам ММА в Ульяновске, но 31 августа организаторы внезапно перенесли турнир в Йошкар-Олу, где Джефф вничью отборолся по правилам грэпплинга с Эдуардом Кунтудаевым. Также Монсон попал на афишу как участник боя с Олегом Тактаровым в Пензе 16 апреля, но за два дня до турнира вдруг выяснилось, что Тактаров не может приехать из-за съемок. В интервью «Матч ТВ» Тактаров заявил, что первоначально они с Джеффом хотели устроить показательный бой.



«Последнее время я часто слышу необоснованную критику в адрес моей команды, поэтому мне еще раз хочется внести ясность, — говорилось в письменном ответе Монсона для «Матч ТВ» в 2016-м. — Наша команда состоит из трех ключевых людей: это я, Маршалл Коминс и Дмитрий Ермолаев. В конце декабря 2015 года я обратился к ним с просьбой помочь мне в развитии моей карьеры, не связанной с боями. Месяцем позже мы создали совместную компанию Monson Productions, от имени которой сегодня строится моя карьера в России и за рубежом. Ребята помогают мне развиваться в социальном и политическом плане, продвигать детско-юношеский спорт, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, а также защищать интересы России в глобальной информационной войне, начатой Западом.

За короткий срок нашего сотрудничества мы достигли колоссальных результатов. Я очень им благодарен! Маршалл и Дмитрий не являются профессиональными спортсменами или организаторами боев, их основное направление — стратегические коммуникации. С нетерпением жду реализации ряда проектов, над которыми они сейчас работают для меня, чтобы отблагодарить русский народ за ту теплоту, с которой я был принят в этой потрясающей стране. Моя карьера спортсмена-бойца уже перешагнула за второй десяток лет. Это вдвое больше среднего показателя среди спортсменов. Поэтому последнее, в чем я нуждаюсь — это в советах, как мне развивать свою спортивную карьеру и с кем работать».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Вадим Жернов, РИА Новости/Рамиль Ситдиков; vk.com/industrialsofficial

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