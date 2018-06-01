От Тактарова и Федора до Хабиба и Шлеменко. Деньги и истории российских супергероев в ММА

Почти все лучшие бойцы ММА из России могли бы делать абсолютно другую карьеру.

Олег Тактаров

50 лет. 17 побед, 5 поражений

Где родился: Саров (в то время Арзамас-16)

Карьера: с 22 октября 1993 по 11 апреля 2008; 14,5 лет (не выступал с 2001 по 2007)

Как часто дерется: в среднем 1 бой за 7 месяцев

Что выиграл: победитель турнира UFC 6

Чем он может вам не нравиться: говорит, что он, а не Хабиб первый чемпион UFC из России; ругается с Федором; рекламирует пиво

Деньги: Тактаров говорил, что за первые бои в США ему платили 50 тысяч долларов

История: Олег Тактаров рассказывал корреспонденту «Матч ТВ» Вадиму Тихомирову, что он начал тренироваться после того, как проиграл свою первую драку. Драка продолжалась 40 минут. Для интервью мы встретились с Олегом у метро Белорусская, он говорил, что скоро поедет в Санкт-Петербург и был с легким тканевым рюкзаком. Когда мы закончили беседовать, Олег сказал, что уже и не знает, нужно ли ему уезжать. В интервью Александру Головину (Sports.ru) Тактаров также отмечал, что живет неожиданностями: на пути из Москвы в Нижний Новгород Олег развернулся, переночевал на вокзале и улетел в Атланту сниматься в кино.

Кинокарьера Тактарова отличается от типичных съемок в кино бойца ММА. Он очень удачно зацепил образом грозного русского (прозвище в ММА - «Русский медведь») не только публику в ММА, но и в кинотеатрах. В итоге в его карьере были фильмы с Эдриеном Броуди, Джерардом Батлером, Уиллом Смитом и Жаном Рено.

История с титулом Тактарова сложная - у Олега есть пояс UFC, но в тот момент он доставался победителю турнира, и нельзя сказать, кто был следующим или предшествующим чемпионом. Об этом же сообщают английская Wikipedia и официальный сайт UFC. При этом Олег побеждал удушающим одного из самых опасных бойцов того времени, Дэвида Эбботта, 33 минуты дрался против Кена Шемрока (закончилось ничьей) и невероятным образом проигрывал Ренцо Грейси (смотреть с 1:44).

Магомедхан Гамзатханов

57 лет. 21 победа, 8 поражений

Где родился: Анчих (Дагестанская АССР)

Карьера: с 25 января 1995 по 8 мая 2001 (также провел бой в 2012, закончившийся ничьей); 6 лет, 3 месяца

Как часто дерется: в среднем 1 бой за 2,5 месяца

Что выиграл: двукратный чемпион по версии Rings

Чем он может вам не нравиться: начал карьеру с боев в Японии раньше, чем ММА сформировались как вид спорта, а завершил – раньше, чем быстрый интернет в России стал доступным

Деньги: Хан говорил, что японцы платили ему уже за первый бой около 10 тысяч долларов, но могли бы платить больше и все равно оставались бы в плюсе. Свой совокупный доход за карьеру Гамзатханов оценил примерно в один миллион долларов

История: Легче всего узнать о Магомедхане Гамзатханове как о первом тренере Федора Емельяненко. Так его часто называли в интернете. Он же был в углу у Александра Карелина в его единственном бою по правилам ММА. На самом деле, когда Федор только начинал карьеру, Хан уже провел несколько десятков боев в Японии, куда его вместе с другими российскими самбистами привозил бывший сотрудник советского спорткомитета Михаил Погодин. В итоге Федор проходил сборы у Гамзатханова в Туле, где тогда тренировались первопроходцы российских смешанных единоборств. Магомедхан секундировал Емельяненко в первых боях, а Погодин стал первым менеджером Федора (позднее погиб в авиакатастрофе под Пермью). Федор впоследствии ушел к Вадиму Финкельштейну, но с Магомедханом у них остались теплые отношения.

Сейчас Магомедхан Гамзатханов занимается бизнесом, связанным с финансами, и очень много пишет о политике в Дагестане. Почитать можно здесь.

История Магомедхана Гамзатханова, где есть драки в армии, Федор Емельяненко, депутат Александр Коржаков и много чего еще.

Алексей Олейник

40 лет. 56 побед, 11 поражений, 1 ничья

Где родился: Харьков

Карьера: с 10 ноября 1996 по 12 мая 2018; 21 год, 6 месяцев

Как часто дерется: в среднем 1 бой за 4 месяца

Что выиграл: победитель гран-при ProFc в тяжелом весе

Деньги: в UFC Олейник трижды зарабатывал бонус 50 тысяч долларов. Его последние выплаты по контракту - 54, 30 и 60 тысяч долларов

Чем не нравится: на самом деле у Олейника не так много зацепок для критики, но примерно так же нет поводов для обожания со стороны болельщиков

История: Вспоминая свое базовое единоборство, Олейник чаще всего говорит о джиу-джитсу клана Минамото. Оно преподавалось в Харькове человеком по имени Геннадий Минка. Олейник пришел к нему студентом университета МВД.

Алексей помнит Федора и Александра Емельяненко еще с соревнований по боевому самбо, рассказывает, что стал первым, кто смог не проиграть там Федору досрочно. Потом было очень много всего: карьеру бойца Олейник совмещал с работой в милиции (раскрыл три уголовных дела), был директором картины на кинопроизводстве, работал телохранителем и бригадиром у комбайнеров.

Алексея секундирует супруга, с ней же он очень долго советовался, когда в 2006-м думал над завершением спортивной карьеры. Важный бой у Олейника случился, когда Александр Емельяненко из-за драки с пенсионером Мысютиным не смог выйти против Мирко Филиповича в 2013-м и заменять его пришлось именно Олейнику. В тот день он выиграл и стал бойцом UFC. В самом конце 2014-го Олейник получил российское гражданство взамен украинского. Причем Олейник долгое время получал его на общих основаниях, и единственной попыткой ускорить процесс был выход на взвешивание в футболке с Владимиром Путиным. Через сутки после взвешивания побитым оказался американский боец Джаред Рошольт. Через месяц Олейнка уведомили, что прошение на имя президента РФ Владимира Путина о получении гражданства было удовлетворено.

Федор Емельяненко

41 год. 37 побед, 5 поражений, 1 бой без объявления результата

Где родился: Рубежное (Луганская область)

Карьера: с 21 мая 2000 по 28 апреля 2018; 17 лет, 11 месяцев

Как часто дерется: в среднем 1 бой за 5 месяцев

Что выиграл: титулы организаций Pride и Rings в тяжелом весе. Чемпионский пояс организации WAMMA

Деньги: за первые бои Федор получал около 2 тысяч долларов, c 2002-го - около 30 тысяч долларов за бой. За свои лучшие бои в Японии (2004-2006 ) – от 115 тысяч. Считается, что сейчас гонорар Федора Емельяненко начинается от одного миллиона долларов

Чем он может вам не нравиться: не смог стать бойцом-иконой, завершивим карьеру без поражений. Крайне мало и нехотя говорит с журналистами. Очень осторожно продолжает карьеру и при этом все равно очень близок к поражениям

История: «Просунул голову в дверной проем, а оттуда сразу такой характерный запах пота и сырости вместе с какими-то жуткими звуками падений. И голос: «Федя, заходи», - так началась история лучшего бойца ММА первого десятилетия XXI века. Мама Федор договорилась с тренером, чтобы взяли мальчика и Федор пришел в зал, переоборудованный из старого бомбоубежища.

В ХХ веке Федор занимался дзюдо, есть даже профиль в дзюдоистской базе данных, но проигрывал и в там, и в самбо. Переключился на боевое самбо, стал лучше бить руками. Первый бой по правилам ММА он провел в Туле. В 2005-м Федор разбил самого опасного из возможных соперников, Мирко Филиповича. Остальное вы и так знаете: он рисовал, служил в армии, у него два брата и сестра, четыре дочки, два брака, он снимался в рекламе «Сникерса» в Азии и Mercedes в России, Тренируется в Москве, Старом Осколе и пригороде Амстердама.

История нового тренера Федора Емельяненко из Голландии

Александр Шлеменко

34 года. 56 побед, 10 поражений, 1 бой без объявления результата

Где родился: Омск

Карьера: с 19 февраля 2004 по 1 июня 2018; 13 лет, 10 месяцев

Как часто дерется: в среднем 1 бой за 2,5 месяца

Что выиграл: титул чемпиона Bellator в среднем весе

Чем он может вам не нравиться: очень жесткий; не выигрывает самые важные бои в карьере

Деньги: начинал с боев в здании Омского цирка и гонораров в 300 долларов. Впоследствии дважды выиграл гран-при Bellator (100 тысяч долларов в каждом случае), считается, что гонорар Шлеменко в России также близок к ста тысячам долларов.

История: Шлеменко говорит: «У меня нет какой-то особенной силы и каких-то там данных. У меня нет суперскорости. Главное, что у меня есть, - это дух, характер». Шлеменко убежден, что дух и характер унаследован им от предыдущих поколений, а в нем стал развиваться еще до единоборств, в частности, во время занятий лыжами. Там, по словам Шлеменко, многое зависит именно от характера и твоей готовности терпеть. Портрет Шлеменко легко нарисовать из его принципов: он агрессивно борется с пропагандой алкоголя, не сдается, когда его ловят на удушающие, и не позволяет себе сомнений.

Шлеменко один из самых цитируемых российских бойцов. Он готов говорить часто и прямо, но, если задавая вопрос, ты допустишь неточность, он поправит. Это редко делают спортсмены. В Омске Шлеменко живет, тренируется и не хочет переезжать в другой город. Даже после того, как к одному из главных боев он тренировался на 100 квадратных метрах в бывшем помещении столовой общежития, а где-то рядом Яромир Ягр получал из бюджета области несколько миллионов рублей ежемесячно.

Сейчас у него один из самых серьезных ММА-залов в России, один из его учеников дошел до титула в Bellator, а Шлеменко хочет расстаться с этим же промоушеном и перейти в какой-то другой. И мы даже не можем предположить, в какой.

Александр Волков

29 лет. 30 побед, 6 поражений

Где родился: Москва

Карьера: с 19 апреля 2009 по 17 марта 2018; 8 лет, 9 месяцев

Как часто дерется: в среднем 1 бой за 3 месяца

Что выиграл: Дважды чемпион Bellator и чемпион М-1 в тяжелом весе

Чем он может вам не нравиться: вам постоянно будет казаться, что фаворит - его соперник или что Волков выиграл, потому что его соперник старый/уставший/больной. В общем, Волков так и не научился выглядеть опасным

Деньги: Александр дважды выигрывал гран-при Bellator, заработав по 100 тысяч долларов за победу. Последний бой в UFC принес ему 134 тысячи

История: Александр Волков хорошо учился в хорошей московской школе. Играл на ударных и в театре, отлично знал математику. Когда его отдали в секцию карате, никто ничего не подозревал. Даже в юношеском возрасте у Александра получалось маскироваться: в МГТУ им. Баумана он был вратарем в футбольной команде, и это считалось успехом, потому что в другие секции Александра не брали из-за бронхиальной астмы. Тема его диплома - «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов». Он первый российский боец, ставший чемпионом Bellator, но при подписании в промоушен президент организации как-то шутил, используя слово «школьник». Чтобы его разубедить, Волков избил бывшего соперника Федора Емельяненко, Бретта Роджерса, и задушил Благоя Иванова, который выигрывал у Федора в боевом самбо.

2015 год Волков заканчивал уволенным из Bellator бойцом с двумя поражениями подряд. 2018-й он начинает главным претендентом на титул UFC в тяжелом весе с четырьмя победами подряд.

Виталий Минаков

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33 года. 21 победа, 0 поражений

Где родился: Брянск

Карьера: с 10 апреля 2010 по 17 декабря 2017; 7 лет, 3 месяца

Как часто дерется: в среднем 1 бой за 4 месяца

Что выиграл: чемпион Bellator в тяжелом весе

Чем он может вам не нравиться: стал депутатом Брянской областной думы, не завершая спортивную карьеру

Деньги: выиграл гран-при Bellator (100 тысяч долларов), провел защиту титула, получив 35 тысяч. Гонорар Минакова в России предположительно около 50 тысяч долларов

История: Минаков и Хабиб - люди с уникальной серией побед: такого количества при нуле поражений больше нет ни у кого, но в истории с Виталием всех смущает оппозиция. Главное, что это понимает и сам Минаков, но переход в UFC заблокирован контрактом и сложными отношениями с Bellator. При этом у Минакова есть травмы, а возраст уже начал обратный отсчет до 40 лет. О том, что карьера близится к концу, боец неосторожно сказал еще в июне 2017-го после боя с Антонио Силвой.

При этом Минаков бьет не самых безопасных соперников и побеждает их с ощутимой разницей в классе. Его школа самбо, где он выиграл четыре чемпионата мира, очень хорошо адаптирована под ММА. Он бьет неожиданно и тяжело. И самое главное - может очень неплохо шутить.

Хабиб Нурмагомедов

29 лет. 26 побед, 0 поражений

Где родился: Сильди (республика Дагестан)

Карьера: с 13 сентября 2008 по 7 апреля 2018; 9 лет 7 месяцев

Как часто дерется: в среднем 1 бой за 4,5 месяца

Что выиграл: чемпион UFC в легком (до 70,3 кг) весе

Чем он может вам не нравиться: давно не проводил боев с топ-бойцами своего дивизиона

Деньги: в последнем бою его гонорар составил - 530 тысяч долларов.

История: В интернете нет более подробной биографии Хабиба, чем эта.

Фото: Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, M-1 Global, Getty Images, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Дружинин, РИА Новости/Илья Питалев