Будет ли Бивол боксировать с Ковалевым? Отвечает менеджер боксера

Три из четырех чемпионских поясов в полутяжелом весе (до 79,3 кг) принадлежат россиянам. Дмитрий Бивол – чемпион WBA, Сергей Ковалев – WBO, Артур Бетербиев – IBF. Кажется, скоро им предстоит драться друг с другом.

Сергей Ковалев выступает в профессиональном боксе с 2009 года (32 победы, 80% нокаутами), и 4 марта в Мэдисон-сквер-гарден он вынудил врача остановить бой с Игорем Михалкиным в седьмом раунде. Михалкин выглядел сильно избитым, а Ковалев защитил пояс чемпиона WBO.

Дмитрию Биволу 27 лет, он провел в 13 боев, ни разу не проиграл, и 4 марта в Мэдисон-сквер-гарден в 12-м раунде нокаутировал Салливана Барреру. Баррера впервые в карьере проиграл досрочно, а Бивол защитил пояс чемпиона WBA.

О встрече Бивола и Ковалева говорили до того, как они с интервалом в 60 минут победили в Нью-Йорке. Менеджер Бивола Вадим Корнилов в интервью «Матч ТВ» объяснил, может ли этот бой случиться в 2018 году.

– Зависит от желания двух сторон. Но мы стараемся, чтобы российские боксеры не выступали друг против друга до тех пор, пока уже просто не останется других вариантов. Лично с Сергеем мы про этот бой даже не говорили, но, мне кажется, он и сам не сторонник того, чтобы в первую очередь боксировать с россиянами. Просто сейчас у него возникла такая ситуация (Ковалев провел бой против российского боксера Игоря Михалкина, объясняя это тем, что Михалкин был единственным, кто согласился драться. – «Матч ТВ»).

Бивол стал временным чемпионом мира в седьмом бою, полноценным – в 12-м бою. В 13-м подрался с Баррерой, у которого больше 20 профессиональных боев. Он заинтересован в том, чтобы проводить объединительные поединки (бои между чемпионами по двум разным версиям. – «Матч ТВ»). Но, мне кажется, он сделал и доказал достаточно, чтобы прямо сейчас бой с Ковалевым не выглядел для него единственно возможным шагом.

– Но про это говорят все чаще.

– Все говорят про бой Бивол – Ковалев не потому, что он единственный из возможных. Сергей и Дмитрий боксируют на НВО (распространенной практикой для американской индустрии является, когда боксер подписывает контракт с определенным телеканалом. – «Матч ТВ»), Ковалев на сегодняшний день лучший активный боец в этом весе на этом канале. С точки зрения организации и переговоров, этот бой будет организовать значительно проще на фоне боев с чемпионами по другим версиям.

– Вы говорите, что есть с кем боксировать, но вариантов ведь не так уж много.

– Сейчас должен пройти бой Баду Джек – Адонис Стивенсон (19 мая, бой за пояс чемпиона WBC. – «Матч ТВ»). Есть Элейдер Альварес (23 победы, 0 поражений) и еще несколько вариантов.

– Сергей Ковалев давно хотел провести бой со Стивенсоном, но так и не смог договориться. Встретиться со Стивенсоном для Бивола будет также сложно, если рассматривать именно процесс переговоров?

– Да, тут в плане организации нам будет ничем не проще. Мы еще не пробовали, но сейчас в этом смысла нет, потому что у Стивенсона бой с Баду Джеком. Может, победит Джек. Может, Стивенсон выиграет и поймет, что хочет рисковать, попробует провести бой с Ковалевым или Бетербиевым. А так, мы знаем, что он в последнее время старался избегать сильных соперников. Он не хотел драться с Ковалевым и так же не захочет драться с Биволом.

– При всем уважении к Дмитрию, Сергей повел свой бой сразу после него, и очень жестко избил оппонента. Бивол нокаутировал Барреру, но все же у него не было такого преимущества. У вас нет ощущения, что Дмитрий пока просто со спортивной точки зрения не готов драться с Ковалевым?

– Они оба очень сильные физически, очень хорошо готовы технически, и бой между ними будет интересен. Насчет того, кто уничтожает сильнее своих соперников, мы получим ответ, только если они встретятся.

– Бивол смотрел бой Ковалев – Михалкин?

– Вживую, именно там на арене, точно нет. Сейчас уже, возможно, посмотрел, мы пока не обсуждали этот момент.

– У Дмитрия тот же тренер, который вел его в любителях. Бывают ситуации, когда это становится проблемой. Плюс Дмитрий после боя сказал, что ему нужно еще улучшаться, он не может начать работать с другим специалистом?

– Геннадий Юрьевич Машьянов – тренер высшего класса, и если в начале карьеры еще могли быть какие-то сомнения, то сейчас мы все сильнее убеждаемся, что он и как тренер для профессиональных боксеров очень хорош. Бивол деклассировал Барреру и победил его досрочно, чего пока не смог сделать никто. Я вижу их тренировки, вижу, как они выстраивают план на бой, и даже других боксеров стараюсь подключать к тренировкам у Геннадия Юрьевича. Тут у нас нет никаких сомнений, что он может продолжать вести Бивола к победам. Насчет слов Димы – он имел в виду свой прогресс в принципе, что ему можно расти и нужно это делать, но расти с той же командой и тем же тренером.

– От чего зависит следующий бой Бивола?

– Сейчас Дмитрий должен отдохнуть. Он на отлично выполнил свою работу, сделал то, что от него требовалось. Была непростая подготовка и непростой бой. Изначально мы планировали вернуться в июле–августе, но это будет зависеть от желания и готовности Бивола. Соперник? Бой с Баррерой был обязательной защитой, следующего соперника мы будем выбирать сами и постараемся найти максимально интересный вариант.

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын