Алексей Олейник проиграл нокаутом за 12 секунд. Как все было

Видео, которое нужно увидеть, но грустно смотреть.

Видео, которое нужно увидеть, но грустно смотреть.

Алексею Олейнику 42 года, и он принял второй бой за три месяца против 36-летнего Уолта Харриса (12-7 в ММА). Считается, что Олейнику сложно работать именно с такими соперниками: Харрис не всегда выглядел очень техничным, но это большой, атлетичный боец, который до ММА серьезно занимался баскетболом и выступал на боксерских турнирах.

Уолт Харрис из Алабамы, он спарринговал с главной звездой супертяжелого веса в боксе Деонтеем Уайлдером и одновременно с этим ездил на спарринги к боксеру Тайсону Фьюри, единственному человеку, которого Уайлдер не смог побить. В бою с Олейником Харрис сделал ровно то, чем пугал: начал с ходу давить мощью и силой ударов. При первом просмотре вы, конечно, обратите внимание на колено, и этот удар отвлек не только вас, но и самого Олейника. Все самое плохое прилетело в голову российского бойца из слепой зоны — Харрис уложил короткий левый в височную область и оформил третий по скорости нокаут в истории тяжелого веса UFC.

Что плохого

Для Алексея Олейника это второе поражение нокаутом подряд.

Олейник долго не вставал после попадания.

Алексей с трудом покинул арену, и дело не в нокауте, а в неудачном падении (смотрите на правую ногу) — можно предположить, что, падая, Олейник травмировался, и мы знаем, что у бойца из России было уже несколько операций на ноге.

Что почитать

https://twitter.com/ufc/status/1152781892669726721

Алексей Олейник рассказывал, как когда-то тренировался вместе с Уолтом Харрисом, почему Харрис извлек из этого больше пользы, почему Алексей выходит под песню Владимира Высоцкого и что ему дает поддержка спонсоров.

— Десять лет назад мы жили в общежитии в Ростове-на-Дону. Леша после тренировки ужинает в общей кухне, ему звонят и говорят: «Завтра бой у нас в М-1, выйдешь на замену?» Леша соглашается, М-1 покупает нам билеты. В шесть утра вылетаем в Питер и в восемь вечера деремся (Олейник победил удушением Иезекииля). В пятницу вечером позвонили, в субботу вечером подрались.

Супруга Алексея Олейника секундировала бойца и в этом поединке, и во множестве предыдущих. У нас есть ее интервью.

В какой-то момент Алексей Олейник оставил квартиру в Москве, продал машину и поехал тренироваться в США, взяв с собой жену и четверых детей. О том, как решиться на это в 39 лет, он рассказал в интервью Александру Лютикову.

Коротко

Андрей Орловский и Бен Ротвелл провели второй поединок, спустя 11 лет после первого. Орловский победил, как и 11 лет назад (тогда победа над Ротуэллом привела его к бою с Федором Емельяненко). Это стало первой победой Орловского после серии из четырех поражений. После боя экс-чемпион UFC признался, что очень устал и в какой-то момент не смог сдержать слез, общаясь с прессой.

Дэн Хукер получил бонус вот за этот нокаут:

Рафаэль Дос Аньос долгое время считался одним из самых серьезных соперников Хабиба Нурмагомедова. В главном бою вечера он дрался с Леоном Эдвардсом и большую часть боя провел вот с таким рассечением.

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