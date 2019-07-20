Боксер по прозвищу Русская Кувалда хочет в ММА. Ему готовы заплатить 2,5 миллиона за первый бой

В боксе Дмитрий Кудряшов ронял людей с одного удара. Сейчас ему предлагают попробовать это в ММА. Подробности — на «Матч ТВ».

В боксе Дмитрий Кудряшов ронял людей с одного удара. Сейчас ему предлагают попробовать это в ММА. Подробности — на «Матч ТВ».

Зачем Кудряшову идти в ММА?

Дмитрию Кудряшову 33 года. В 26 боях у него 23 победы — и все они одержаны нокаутами, как и подобает боксеру по прозвищу Русская Кувалда.

Месяц назад Кудряшов потерпел чувствительное поражение в Екатеринбурге от африканца Илунги Макабу, отбросил себя от боев за титулы и мгновенно получил предложение из ММА.

Кудряшов объяснил корреспонденту «Матч ТВ» Александру Лютикову, почему не побоится выйти в клетку, где его будут пытаться бить ногами и бороть.

— Промоутер Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в октябре вы можете подраться по правилам ММА. Насколько это соответствует действительности? Есть ли контракт?

— Подписания контракта не было. Мы обсуждали с Камилом, хочу ли я выступать в ММА, смог бы я подраться в ММА? Я ответил: «Конечно, смог бы».

— Почему вы так ответили? Обычно боксеры на этот вопрос по-другому отвечают.

— Ну а почему бы я не смог? Я люблю драться. Мне все равно, по каким правилам. Когда-то я выступал по рукопашному бою. И в армии выступал за свою часть, и потом продолжил. Выполнил норматив мастера спорта — был в тройке на чемпионате России. Для меня это не ново. Я вообще везде выступал. Где можно было подраться — я туда шел.

— Тогда давайте проверим давний слух: будто бы вы участвовали в околофутбольных драках.

— Я тоже такое слышал про себя. Но нет, я там никогда не участвовал.

— Когда последний раз вы боролись?

— Когда занимался рукопашным боем. Около десяти лет назад. Но я и на соревнованиях по рукопашному бою особо не боролся — много выигрывал нокаутами. Там перчаточки маленькие, поэтому удары жестче.

— Если бы вам сейчас предложили бой по ММА, сколько времени вы взяли бы на подготовку?

— Минимум три месяца. У нас в Ростове-на-Дону хорошая школа ММА. Возможно, это будет клуб «Пересвет». Предварительно разговаривал с Сашей Шаблием из этого клуба. Вообще многие предложили помощь. Вова Минеев недавно сказал: «Если нужно, помогу со спаррингами, с тренировками». Мой близкий друг Леша Ефремов выступает в ММА и готов помочь. С этим проблем нет.

Оптимальной была бы категория до 93 кг. 84 я точно не сделаю. Мой вес в межсезонье бывает за 100 кг. В боксе мне и 91 в последнее время сложновато было делать.

Последняя победа Кудряшова в боксе выглядела так:

— Ваше желание выйти в клетку связано с тем, что карьера в боксе притормозилась?

— Чем она притормозилась — тем, что я проиграл последний бой? Это же от меня только зависит — тормозить ее или нет. Желающих меня побить до сих пор хватает — так что, я думаю, будут и в боксе предложения.

— Набирают популярность кулачные бои — туда идут и боксеры, и бойцы ММА. Вам интересно было бы себя проверить без перчаток? Там и деньги большие.

— Вы думаете, что у меня только финансовая мотивация? Я бы подрался там, даже если бы там не было больших денег. Интересно ведь. Как драться без перчаток, я примерно понимаю. Когда-то я был молод и горяч.

— По вашим внутренним ощущениям — в 2019 году выйдете драться в клетку ММА?

— Все зависит от предложения. Говорить, что все, я ухожу из бокса в ММА, я бы не стал. Я хочу боксировать. И в боксе еще есть цели, и в ММА я бы себя хотел попробовать. Можно совмещать — мой промоутер против не будет, у меня в этом плане полная свобода. Вообще разговор с Камилом Гаджиевым был интересным. Я бы выступил. В ММА хочется быть ярким бойцом, а не драться где-то на задворках.

Обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов и нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола / Фото: © « Мир Бокса

Сколько ему готовы заплатить?

Промоутер Fight Nights Камил Гаджиев не стал называть корреспонденту «Матч ТВ» имена возможных соперников Дмитрия Кудряшова.

— А я предлагаю: давайте все вместе определим соперника для Кудряшова, — говорит Гаджиев. — Такого соперника, который был бы интересен аудитории. Присылайте свои варианты.

— Гонорар какого порядка заслуживает спортсмен уровня Дмитрия Кудряшова в ММА?

— Я думаю, сумма будет порядка 2 500 000 рублей. Это адекватные деньги.

Для сравнения: не так давно Гаджиев заявлял, что готов заплатить Александру Емельяненко и Сергею Харитонову по 10 000 000 рублей за бой друг с другом. Эта сумма устроила Емельяненко, но показалась недостаточной Харитонову.

Как боксеры выступали в ММА?

Бокс считается не лучшей базой для перехода в смешанные единоборства, но есть исключения. Например, четвертую строчку рейтинга категории до 61 кг в UFC занимает мастер спорта по боксу Петр Ян. В ММА он пришел в 20 лет — быстро освоил борьбу в стойке и в партере и стал бойко бить ногами.

Но из знаменитых боксеров на переход в ММА решились только двое — Джеймс Тони и Рэй Мерсер. Оба бывшие чемпионы мира по боксу, и оба дрались с бывшими чемпионами UFC в тяжелом весе.

Тони в 42 года проиграл 37-летнему Рэнди Кутюру. В стойке они продержались 15 секунд. Еще через три минуты Тони был задушен. Тони не смог нанести в этом бою ни одного удара.

А Рэй Мерсер в 48 лет потратил 9 секунд на то, чтобы нокаутировать 35-летнего Тима Сильвию, который отчего-то решил, что с боксером можно не бороться.

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