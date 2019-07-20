«Макс, пожалуйста, ты очень много пропускаешь». Российский боксер госпитализирован после боя. Видео из угла

Российский боксер Максим Дадашев проиграл поединок Сабриелю Матиасу и получил тяжелую травму головы. Тренер Бадди Макгирт не выпустил Дадашева на 12 раунд.

Российский боксер Максим Дадашев проиграл поединок Сабриелю Матиасу и получил тяжелую травму головы. Тренер Бадди Макгирт не выпустил Дадашева на 12 раунд.

Как все было

Это угол Максима Дадашева после 11-го раунда. Тренер Бадди Макгирт говорит: «Я планирую остановить бой, ты очень много пропускаешь. Макс, пожалуйста, позволь мне сделать это». Боксер не реагирует, и тренер долгое время просит остановить поединок. В конце концов Макгирт принимает решение остановить бой, воспринимая молчание боксера как согласие.

Максим Дадашев проводил свой 14-й профессиональный поединок против кубинца Сабриеля Матиаса. Бой проходил в Оксон Хилле (штата Мэриленд) и был рассчитан на 12 раундов. У кубинского боксера — так же, как и у Дадашева перед этим поединком, — было 13 побед в 13 боях. Все 13 были одержаны досрочно.

После поединка стало известно, что состояние Дадашева ухудшилось — боксера вырвало в подтрибунном помещении, его обследовали врачи скорой и приняли решение немедленно госпитализировать. Как сообщил репортер Джене Вонг, Дадашев был доставлен в госпиталь. Врачи из США пытались связаться с женой боксера и впоследствии начали операцию, так как у Дадашева был диагностирован отек мозга. Ряд изданий сообщает, что операция завершена в одной из клиник США.

— Я думаю, он пропустил слишком много ударов в обезвоженном состоянии. Когда я давал ему воду между раундами, он ее все время выплевывал, — сказал тренер Дадашева в интервью washingtonpost.com.

Издание также приводит слова соперника россиянина: «Я надеюсь, что с Максом все будет в порядке», — сказал кубинский боксер.

Что нужно знать

«Знаю один случай, когда боксер погиб после боя, но это было после того, как он до этого поединка месяц спарринговал и пропускал жесткие удары. Стоял с ребятами не из своей весовой категории, было несколько нокдаунов, а после этого поехал драться на турнир и, пропустив серьезный удар, скончался в больнице.

Я уже говорил, что лучше один нокаутирующий удар, чем много пропущенных. Здесь у рефери очень сложная задача — не допустить стоячих нокаутов, чтобы человек не пропускал лишних ударов», — рассказывал «Матч ТВ» катмен Дмитрий Лучников в беседе после трагического окончания одного из поединков в Великобритании.

Не так давно соперник украинского боксера Александра Гвоздика Адонис Стивенсон был введен в состояние искусственной комы после нокаута. Впоследствии сообщили, что Стивенсон пришел в себя, боксер один раз появился перед камерами, но не общался с прессой и не давал комментариев.

Ник Блэквелл провел в коме несколько дней после поединка с Крисом Юбенком-младшим, впоследствии пришел в себя и завершил карьеру.

Тяжелой травмой закончился бой Магомеда Абдусаламова с Майком Перезом. Абдусаламову провели операцию, но восстановление боксера продолжается до сих пор, а супруга Абдусаламова выиграла суд у штата Нью-Йорк. Исковое заявление на 22 миллиона долларов было удовлетворено после того, как адвокат доказал, что Абдусаламову была несвоевременно оказана медицинская помощь.