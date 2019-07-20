Мэнни Пакьяо 40 лет, и он все еще дерется. 11 быстрых фактов о том, что происходит в боксе

Карьеры Поветкина и Лебедева, перелеты Ковалева, деньги Альвареса и бои Пакьяо. Сейчас мы быстро объясним, что происходит в боксе.

Карьеры Поветкина и Лебедева, перелеты Ковалева, деньги Альвареса и бои Пакьяо. Сейчас мы быстро объясним, что происходит в боксе.

Мэнни Пакьяо 40 лет, и он боксирует за титул чемпиона WBA с Кейтом Турманом в своем 71-м профессиональном бою

Как это понимать: в этой истории две диких подробности. Во-первых, сопернику Пакьяо 30 лет, у него 29 побед, 0 поражений и 22 нокаута. Во-вторых, Мэнни Пакьяо давно занимается политической карьерой на Филиппинах, но делает все наоборот — он жертвует, а не получает деньги от своей страны. Чтобы вы понимали, как выглядит Мэнни Пакьяо на фоне своих современников, простое сравнение: 40-летний Пакьяо старше Руслана Проводникова на 5 лет, он провел вдвое больше боев и съедал поражения и несправедливыми решениями судей, и нокаутами. Но вот последние новости из инстаграма Руслана

А это последний пост в инстаграме Пакьяо.

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Денис Лебедев хотел драться с Усиком, но завершил карьеру

Фото: © Дмитрий Челяпин

Как это понимать: Денис Лебедев провел в 2018-м два боя: в июле с Хизни Алтункая и в ноябре с Майком Уилсоном. Александр Усик примерно в эти же месяцы побил Мурата Гассиева и Тони Белью. Две победы сделали украинца абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и сверхжеланным гостем в тяжелой весовой. Победы Лебедева, которому в августе исполнится 40, не приблизили его к бою с Усиком, а организация WBA хотела сделать как лучше, но не получилось. WBA забрала пояс у Лебедева в феврале прошлого года и сделала полноценным чемпионом Юниера Дортикоса. Когда Дортикос проиграл Гассиеву, а Гассиев — Усику, WBA решила забрать пояс у Усика и вернуть его Лебедеву. Усик был не против, и в скором времени WBA решила, что Лебедев в таком случае должен защищать пояс. 8 июня претендентом был назначен Арсен Гуламирян. 3 июля Денис Лебедев объявил о завершении карьеры.

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Второй сезон Суперсерии существует, но получается не таким ярким

Как это понимать: от финала первого сезона Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев — Александр Усик веяло чем-то дорогим и историческим. Финалы второго сезона получаются уже не такими яркими. В первом тяжелом дерутся побитые как раз Усиком и Гассиевым Юниер Дортикос и Майрис Бриедис. В первом полусреднем — Джош Тэйлор и Реджис Прогрейс, а в легчайшем весе Нонито Донэйр и Наойя Иноуэ. Пока в каждой паре нет ни дат, ни мест проведения боев, есть только невероятная репутация Наойи Иноуэ — японец из весовой 53,5 кг нокаутировал соперника по четвертьфиналу за 70 секунд, а на полуфинал потратил 4 минуты и 20 секунд чистого времени.

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Сергей Ковалев будет драться в Челябинске и отказался от боя с Альваресом

Сергей Ковалев / Фото: Ethan Miller/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru

Как это понимать: Сауль Альварес — самый высокооплачиваемый боксер прямо сейчас с гонораром в районе 33 миллионов долларов за бой. И скорее всего, нет ни одного боксера, бой с которым принесет больший гонорар его сопернику, чем бой с Альваресом. Тем не менее Сауль не смог предложить достойных условий россиянину Сергею Ковалеву. Сергей Ковалев сказал, что деньги, которые предлагала команда Альвареса, его не устраивают, и теперь будет драться 24 августа в Челябинске с Энтони Ярдом. Ярд, можно предположить, неравнодушен к лондонскому «Арсеналу».

Подготовка Ковалева может пугать двумя трансатлантическими перелетами: Сергей прилетал в Россию в начале июня, но только за тем, чтобы сказать, что бой с Ярдом отменен. И сейчас прилетит в августе, чтобы все-таки подраться.

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Травмы не пускают Гассиева и Усика в супертяжелый вес

Как это понимать: Мурат Гассиев и Александр Усик дрались за четыре чемпионских пояса ровно год назад в Москве. После этого Усик сумел провести один поединок, Гассиев больше не выходил на ринг. Оба хотят дебютировать в супертяжелом весе, оба не могут этого сделать из-за травм. До боя Мурата Гассиева оставалась неделя, когда стало известно, что россиянин травмировал плечо и не сможет боксировать с Джоуи Давейко. Давейко мог стать главным специалистом по поражениям россиянам в тяжелом весе: до этого он последовательно проигрывал Андрею Федосову и Сергею Кузьмину.

Усик должен был драться с бывшим соперником Александра Поветкина Карлосом Такамом, но также не смог провести бой из-за травмы.

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Никто не знает, что будет с Александром Поветкиным

Как это понимать: Александр Поветкин мог неожиданно подраться в Саудовский Аравии, но новость получила опровержение так же быстро, как и появилась. После этого говорили, что Поветкин может провести бой в США, но пока есть только видео, где Александр тренируется в Чехове с одним из своих первых тренеров Валерием Беловым.

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Ломаченко побьет еще одного Олимпийского чемпиона

Как это понимать: Василий Ломаченко 31 августа должен подраться с победителем Лондонской Олимпиады Люком Кэмпбеллом (20-2). Кэмпбелл когда-то тренировался у российского тренера Михаила Козловского. В 2012-м взял золото в том же весе, что и Ломаченко в 2008-м. У Кэмпбелла больше профессиональных боев, а у Ломаченко в тренировочный лагерь недавно приезжал новый президент Украины.

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Боксер Кудряшов может выступить в ММА

Как это понимать: 3-го ноября 2015 года Дмитрий Кудряшов был боксером со статистикой 18-0, где 18 побед в 18 боях были одержаны досрочно. Потом уровень соперников вырос, и статистика Кудряшова стала 5 побед, 3 поражения. В последнем бою Дмитрий неожиданно проиграл Илунге Макабу. Глава организации Fight Nights Камил Гаджиев сказал, что ему был бы интересен поединок Кудряшова в ММА. И в этом больше смысла, чем кажется: Кудряшов мастер спорта по рукопашному бою, а маленькие перчатки для бойца, который делает ставку на одиночное попадание, могут быть куда удобнее.

Но, конечно, надо понимать, насколько быстро 33-летний Кудряшов сможет осваивать борьбу и защиту от перевода в партер. Сам боксер говорит, что его поединок в ММА на стадии обсуждения.

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В первой десятке боксеров из России много неожиданных фамилий

Как это понимать: по версии сайта boxrec.com 10 лучших боксеров из России это:

10. Федор Чудинов (20-2, 31 год)

9 Александр Беспутин (13-0; 28 лет)

8 Артур Бетербиев (14-0; 34 года)

7 Мурат Гассиев (26-1; 25 лет)

6 Давид Аванесян (24-3-1; 30 лет)

5 Сергей Липинец (15-1; 30 лет)

4 Шавкатджон Рахимов (14-0; 24 года)

3 Александр Поветкин (34-2; 39 лет)

2 Дмитрий Бивол (16-0; 28 лет)

1 Сергей Ковалев (33-3; 36 лет)

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Четыре главных супертяжеловеса не хотят драться друг с другом

Как это понимать: сайт boxrec.com считает очки с помощью автоматического алгоритма, и вот теперь лучшим в мире тяжеловесом, по версии главного статистического ресурса, считается Энди Руис. Руис договаривается о реванше с Джошуа, и пока вроде бы даже не может договориться. Тайсон Фьюри должен будет снова подраться с Уайлдером в феврале, но для этого Уайлдер в ноябре должен побить Луиса Ортиза, которого уже бил в марте.

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Эпоха русскоговорящих боев в полутяжелом весе началась

Как это понимать: в весовой категории до 79 кг все пояса принадлежат русскоговорящим боксерам. У Сергея Ковалева — WBO, у Артура Бетербиева — IBF, у Дмитрия Бивола — WBA и у украинца Александра Гвоздика — WBC. Бивол был готов драться с любым. Ковалев — с любым, кроме Гвоздика, а Артур Бетербиев вызвал Ковалева. Боксеры не любят друг друга с любителей, и Бетербиев попросил Ковалева уточнить, как его правильнее называть: «Крушитель» или «Лапша». Ковалев сказал, что Бетербиеву нужно ждать свой очереди. Бетербиев не стал ждать, и теперь он проведет бой с Гвоздиком за два пояса. У Бивола соперника нет. Про Ковалева мы говорили выше.

Что читать: большое и подробное интервью Артура Бетербиева