5 главных выводов по итогам мужской эстафеты в Рупольдинге

Гонка, в которой сборная России заняла пятое место.

2019-01-18T21:16:57+03:00 Гонка, в которой сборная России заняла пятое место.

Идеальные условия — неидеальны для сборной России

Между триумфом нашей мужской четверки в Оберхофе и пятым местом в эстафете в Рупольдинге прошло меньше недели. В составе команды произошло только одно изменение — вместо Максима Цветкова, который тяжеловато выглядел в спринте, на старт первого этапа вышел Матвей Елисеев. И можно сказать, что Матвей справился со своей частью, несмотря на два промаха.

Главным же отличием между двумя немецкими этапами была погода. В Оберхофе — дождь, тяжелый снег, сильный ветер. В Рупольдинге — без осадков, штиль, скольжение лыж близкое к идеальному.

После победной мужской эстафеты в тяжелых условиях на четвертом этапе КМ Дмитрий Малышко объяснял хорошее выступление так:

— Возможно, в такую погоду мы умеем мобилизироваться. Лично меня такие трудности как-то отвлекают. Ты настраиваешься на агрессивную работу.

Чемпионат мира в этом году пройдет в Эстерсунде. Подвезите, пожалуйста, в Швецию снег, дождь и ветер 16 марта — в день, когда пройдут эстафетные гонки.

Норвежцы слишком сильные, даже когда у них не все получается

Впервые в этом сезоне сборная Норвегии предстала в своем лучшем составе. На четвертый этап, наконец-то, заявили Йоханнеса Бе. Пропуск двух предыдущих эстафет лидер Кубка мира объяснял тем, что это часть плана Зигфрида Мазе. Перед стартом в Рупольдинге на немецком телеканале показали шансы команд на победу: Норвегия — 75%, Франция — 10%, Россия — 10%, Германия — 5%.

Однако, видимо, Йоханнес и Тарьей сильно отмечали свой «бёдиум» (так братья говорят, когда оба оказываются в топ-3 гонки) в спринте накануне, поэтому в эстафете выглядели неблестяще. Тарьей был на своем этапе четвертым ходом, а Йоханнес чуть не ушел на штрафной круг после стойки, допустив три промаха. Свою стрельбу в эстафете лидер Кубка мира назвал «дерьмом».

Но победа от их сборной никуда не делась — Йоханнес разобрался с Бенедиктом Доллем на финише. В таком составе норвежцы выглядят непобедимыми. Сейчас скандинавы лидируют в зачете эстафет, но мы находимся не так далеко:

1. Норвегия — 150 очков

Норвегия — 150 очков 2. Россия — 140 очков

Россия — 140 очков 3. Швеция — 138 очков

В программе нынешнего сезона осталось две эстафетных гонки: в Кэнморе, куда могут не поехать многие лидеры (в том числе Йоханнес Бе), и на чемпионате мира в Эстерсунде.

Оказывается, у Малышко бывают плохие эстафетные гонки

У Малышко не все получается в личных гонках в этом сезоне. Например, в спринте накануне он показал 50-й результат. Однако олимпийский чемпион Сочи всегда был стабилен в эстафетах, как в смешанных, так и в классических мужских.

Но после финиша в Рупольдинге ему пришлось просить прощения у партнеров по команде.

— Он извинялся, но я сказал, что этого не люблю, — рассказывал Александр Логинов. — На рубежах у нас у каждого могут быть ошибки.

Малышко чисто отработал на лежке, но отправился на штрафной круг после стрельбы из положения стоя. Свои внезапные промахи Малышко объяснил после финиша:

— Рисковал. Очень быстрая стрельба получилась. Просто не сумел переключиться на рубеж. Очень хорошо лыжи сегодня работали, скорости были высокие. Нужно, наверное, было паузу сделать и немножко почетче работать на рубежах. Это не первый штрафной круг в карьере. В основном они были, когда стрелял лежа. Поэтому не рассчитывал, что на стойке допущу промах.

Фуркад по-прежнему не в своих лучших кондициях

В Рупольдинге Мартен неожиданно был поставлен на второй этап. Он получил эстафету вторым и передал ее тоже вторым. Кажется, что ничего страшного для Мартена не произошло.

Однако на этом втором этапе помимо Фуркада бежал только один биатлонист из топ-10 в спринтерском зачете — Симон Эдер. Не было братьев Бе, Логинова и Долля. А Мартен показал на своем этапе только пятый ход. Вот кому француз проиграл ногами:

1. Лукас Хофер (Италия) — 17:15.4

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 17:22.8

3. Марио Долдер (Швейцария) — 17:23.2

4. Симон Эдер (Австрия) — 17:27.2

5. Мартен Фуркад (Франция) — 17:28.9

Логинов должен бежать в эстафете последний этап

— За вами закрепилось четвертое эстафетное место? — вопрос к Логинову после финиша.

— Не знаю. Я выполняю тренерские указания. Вчера сказали, что бегу четвертый этап. Я ответил: «Хорошо. Готовлюсь к четвертому этапу».

— Вы уходили со второй стрельбы за шведом. Насколько было важно отвоевать у него пятое место?

— За любую позицию, которую мы можем улучшить, нужно бороться и цепляться за это.

Претендентов на четвертый этап, на котором мы привыкли видеть Шипулина в последние годы, сейчас особо у нас нет. Логинов, как лидер команды, идеально подходит на роль финишера в эстафетах.

Да, пока Александру ни разу не удалось отстреляться чисто в эстафетных гонках в нынешнем сезоне: по три промаха в Хохфильцене и Оберхофе, два — в Рупольдинге. Но благо есть дополнительные патроны. Более важным на последнем этапе является ход, а бороться с Йоханнесом и лидерами других сборных на равных ногами среди российских биатлонистов может сейчас только Логинов. В Рупольдинге на четвертом этапе он показал ходом третий результат, проиграв Дестье и младшему Бе.

Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Мужчины. Эстафета. 4×7,5 км

1. Норвегия — 1:09.54,3 (0+8)

2. Германия — +13,5 (0+6)

3. Франция — +26,2 (0+9)…

5. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.04,8 (1 штрафных кругов + 9 доп. патрона)

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Фото: globallookpress.com