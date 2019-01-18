Повторить успех Оберхофа. Онлайн мужской эстафеты в Рупольдинге
- 5-й этап Кубка мира в немецком Рупольдинге продолжается эстафетами. Мужская пройдет сегодня, женская намечена на завтра
- На предыдущем этапе КМ в Оберхофе в аналогичных гонках у мужчин и женщин первенствовали россияне. Лучшие кадры исторического дня — здесь
- В Рупольдинге сборная России выступит в следующем составе: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. С полным старт-листом гонки можно ознакомиться по ссылке
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Онлайн событий:
17:30 На лежке Логинов справляется, работает без ошибок, уходит все еще седьмым, 58,4 отставания, но третье место теперь ближе. Все будет зависеть от стойки и финишного круга.
17:24 Дмитрий передается седьмым, проигрывая 56,0. На дистанции Александр Логинов и ему предстоит непростая задача.Открыть видео
17:18 Фирменная стойка Малышко оказалась провальной - Дмитрий ушел на штрафной круг и после этого оказался 8-м, отставая на 46,7 секунды.Открыть видео
17:12 Дмитрий Малышко справляется с лежкой и уходит вторым, с отставанием от норвежцев 30,3 сек. Рядом с Дмитрием в той же группе - шведы, немцы, австрийцы и французы.
17:06 Россия передается шестой, отставание 28,6 секунды.Открыть видео
17:01 На стойке все пошло не очень — Евгений использовал два доппатрона, закрыл и ушел на третий круг своего этапа шестым, с отставанием 22,5 секунды.Открыть видео
16:54 Гараничев безупречен на лежке! Россия уходит второй за норвежцами, с отставанием 3,6 секунды.
16:51 Евгений Гараничев идет пока в 5,4 секундах от лидера.Открыть видео
16:48 Россия передается седьмой, Матвей отстал на последнем круге своего этапа, но мы в борьбе, ничего не потеряно.Открыть видео
16:43 Матвей закрывает стойку «из шести» и уходит на свой последний круг третьим, в 1,1 секунды от лидера.
16:41 Елисеев уже третий!Открыть видео
16:35 Елисеев приходит на рубеж первым, но допускает промах, закрывает первым дополнительным и отправляется на второй круг восьмым с отставанием 4,5 секунды.
16:05 Стал известен состав женского квартета. Есть сюрпризы.
16:00 В составе российской четверки произошло одно изменение по сравнению с предыдущей эстафетой, которая стала для нас золотой. Сегодня вместо Максима Цветкова забойщиком будет Матвей Елисеев.
15:55 До старта гонки чуть больше получаса. Корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказывает об обстановке в РупольдингеОткрыть видео