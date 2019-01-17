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Логинов против всех. Прямая трансляция перенесенного спринта

12:30
Логинов против всех. Прямая трансляция перенесенного спринта
Александр Логинов / Фото: © РИА Новости/Денис Костюченко
Live из Рупольдинга, где проходит этап Кубка мира по биатлону.
  • 17 января состоятся сразу два спринта. Оба мы покажем в прямом эфире. Перенесенный из-за снегопада мужской (12:40 по Москве) и женский (16:10)
  • Один из лидеров Кубка мира Александр Логинов стартовал первым из россиян (26). Остальные стартовые номера: 28 — Дмитрий Малышко, 29 — Евгений Гараничев, 54 — Матвей Елисеев, 84 — Максим Цветков, 102 — Семен Сучилов
  • У женщин Россию представят Евгения Павлова (2 стартовый номер), Екатерина Юрлова-Перхт (10), Светлана Миронова (44), Маргарита Васильева (55), Анастасия Морозова (79) и Лариса Куклина (90)

Прямая трансляция

Кубок мира. Спринт. Мужчины

События и интервью

14:10 Что получается в итоге: братский пьедестал — радость семьи Бе. Йоханнес с золотом, Тарьей — второй. Бронзу берет немец Долль, дальше — Фуркад и Логинов.

14:05 Цветков 45-й с «нулем»… Ой. Малышко рядом с ним, но у Дмитрия два неточных выстрела.

14:00 Интервью Логинова. Александр рассказал, чем именно недоволен по итогам гонки.

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13:59 Бывший капитан сборной России Максим Цветков закрыл 10/10. Отставание приличное, но чистая стрельба в преддверии эстафеты — это приятно.

13:53 Финиш Михаэля Реша. Возможно, его последняя гонка в карьере… Прощается с трибунами 35-летний бородач.

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13:52 Елисеев финишировал с минутным отставанием от лидера. Удлинил он себе дистанцию на 150 метров в этом спринте.

13:49 Йоханнес — машина! Невероятная скорость на последнем круге, как итог — первая строчка! Не зря он лидер общего зачета. А еще это значит, что Фуркад остался без пьедестала.

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13:42 Драма для местных болельщиков! Долль почти превзошел результат Бе-старшего на финише. Почти…

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13:41 Промахивается Йоханнес на стойке! С чистой стрельбой он был бы первым почти наверняка.

13:40 Финишировали Гараничев (один промах) и Малышко (два промаха). Далеко от топ-10.

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13:37 Как же хорош ходом Логинов! Всего 10 секунд в итоге до Фуркада, который был идеально точен сегодня.

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13:34 Бенедикт Долль мог рассчитывать на золото, но промах последним выстрелом… Впрочем, за медали он все равно поборется, потому что даже с промахом пока опережает Фуркада.

13:31 Гараничев замедлился перед последним выстрелом и промазал. Как итог — +50 секунд относительно лидера. Меж тем наш заклятый друг (спасибо Дмитрию Губерниеву за этот термин) Себастьян Самуэльссон закрывает 5/5, но его скорость не впечатляет.

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13:30 А Логинов закрывает все мишени из положения стоя! Третий он пока.

13:29 Не достает Фуркад норвежца — восьми секунд не хватило.

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13:26 Тарьей финиширует. 15.55,0 — новый ориентир для преследователей.

13:23 Гараничев начинает гонку с «нуля». Так держать!

13:22 Промах у Логинова на лежке. Увы. А вот Фуркад точен и на второй стрельбе.

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13:20 Приятная новость из Арбера: Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку Кубка IBU.

13:18 Тарьей Бе закрывает 10/10 и будет сегодня очень высоко!

13:13 Стартовал Логинов. Фуркад тем временем чисто прошел первый рубеж. Уступает он 4 секунды Бе-старшему.

12:55 Легенда биатлона Уле Эйнар Бьорндален в преддверии гонки высказал свое мнение о ситуации с Логиновым, которого продолжают критиковать иностранные спортсмены. Бьорндален считает, что россиянину стоит собрать пресс-конференцию.

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