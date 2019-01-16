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Почти в каждом интервью «Матч ТВ» Тарьей Бе говорит о Слепцовой. Откуда это пошло?

09:15
Почти в каждом интервью «Матч ТВ» Тарьей Бе говорит о Слепцовой. Откуда это пошло?
Тарьей Бе / Фото: © instagram.com/trifanov
Спросили у всех участников этой шутки.

Вы наверняка заметили, что почти в каждом разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» Ильей Трифановым Тарьей Бе переводит тему на Слепцову. Одно время даже ходили слухи о свадьбе норвежского спортсмена и российской биатлонистки. Михаил Кузнецов поговорил с Тарьеем, Ильей и Светланой и узнал, с чего все началось.

Тарьей Бе — Ромео

— Вы постоянно говорите на «Матч ТВ» о Слепцовой. Почему?

— Она — мой хороший друг. Это просто чтобы повеселить российских зрителей. Многие русские фанаты следят за мной и подписаны на меня в соцсетях. Слепцова — очень веселая девушка. Я надеюсь, что ей нравится, когда она слышит это по ТВ.

— Когда это началось?

— Не знаю. Несколько лет назад, когда она выступала на Кубке мира. Я постоянно шутил над ней. Так же я шучу и над Антоном Шипулиным. Мы — хорошие друзья.

— У вас были отношения со Светланой?

— Нет-нет-нет.

— А хотели бы?

— Безусловно, она очень хорошая девушка и навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой.

— Вы общаетесь или переписываетесь?

— Не так часто. Может быть, раз в год. Она иногда поздравляет с гонками, и все в таком духе.

— Ваша девушка знает об этой шутке?

— Это обычная шутка для каждого, прикол для ТВ. Я думаю, что каждый, у кого есть телевизор, слышал ее.

— Вы скучаете по Слепцовой на Кубке мира?

— Конечно. Вы знаете, Россия — это большая страна. У вас действительно много очень хороших биатлонистов. Я знаю многих лично с 18 лет: Антона, Свету. Это всегда приятно быть с ними рядом. Но сейчас они оба закончили карьеру, поэтому теперь не знаю, что делать.

— Вы дарили подарки Слепцовой?

— Нет. Только шутки. Когда мы были на вечеринках, то постоянно танцевали.

— Какая самая забавная история про нее?

— Мы украли с Эмилем ее машину. Спросите у Ильи об этом.

— Может, что-то хотите ей передать?

— Слепцова, я скучаю по тебе. Ты должна вернуться к гонкам. Если в России нет места для тебя, ты можешь сделать норвежский паспорт — и добро пожаловать!

Илья Трифанов — Шекспир

— Тарьей говорит, что не помнит, с чего началось. А ты?

— Слепцова всегда нравилась норвежцам, потому что была на свэге. Знаешь такое слово? У нее всегда все было эпатажно, рок-н-ролльно: крутые тачки, украшения, аксессуары. Их это прикалывало. Это поколение норвежцев — Тарьей, Свендсен — было падкое на роскошь. Им это было в новинку. Особенно Тарьею, который родом из деревни.

На чемпионате мира в Хантах в 2011-м у Слепцовой стояла заведенная машина. Они ее перегнали и из окна своего коттеджа смотрели, как Света будет эту тачку искать. Повеселились.

Потом еще мы полетели в Гилзенкирхен на «Рождественскую гонку». Записывали анонс, где Тарьей Бе должен был сказать фразу: «Встречаемся в «Олимпийском» на «Гонке чемпионов». Он это не мог выговорить. Там была Слепцова. Тарьей ее позвал: «Света, как это сказать?» Она ему говорит: «Встречаемся». Он: «Vstrechaemsya?» Она: «Встречаемся!» Четыре раза они повторили это слово. Я взял это в сюжет.

Продолжение история получила на «Гонке чемпионов» в «Олимпийском» после чемпионата мира. Я сделал сюжет, с которого по большому счету все и пошло. На «Гонке чемпионов» сначала мужики бежали масс-старт, потом — девушки. Дальше была смешанная эстафета, где каждый выбирал себе партнера по команде. Тарьей выиграл мужской масс-старт, Света — женский. И они выбрали друг друга на смешанку. На эстафету они поменялись очками: он в ее бежал, она — в его. Я в своем сюжете на это внимание обратил, обнимашки-поцелуи крупно показал. В этот же или на следующий день «Вконтакте» была создана группа: «Тарьей Бе и Светлана Слепцова — будущее мирового биатлона».

После этого Слепцова перестала отбираться в команду и ездить на кубки мира. И Тарьей в каждом разговоре: «А где Света?» Он прекрасно знает, что в соцсетях думают, будто у нее от него ребенок, и все время поддерживал этот слух. Конечно, они испытывают друг к другу симпатию на химическом уровне, но все это было в прикол.

— Тарьей только тебе говорит про Слепцову в интервью или Занину тоже?

— Думаю, всем российским журналистам. Он видит камеру и понимает, что русский зритель увидит. Я сам иногда набрасываю. Говорю: «Давай я тебе вопрос задам, а ты скажешь, что по Слепцовой соскучился».

— А как Светлана на это реагирует?

— Смеется. Она тоже привет ему передает. Света искренне за него болеет больше, чем за кого-то другого, кроме наших биатлонистов, конечно. Пишет мне после гонок — передай ему то, передай это.

Светлана Слепцова — Джульетта

— Самая запоминающаяся шутка от Тарьея — когда они с Эмилем украли мой автомобиль. Конечно, для меня это был шок. Потом поняла, что это они, и сразу стало легче. Они вообще очень большие шутники. Хотя больше шуток в мою сторону таких серьезных и не было.

— Тарьей когда-нибудь «подкатывал» всерьез, а не в шутку?

— Нет. Всегда форма была шуточная. Либо в интервью, либо когда мы бегали вместе на «Гонке чемпионов», либо просто где-то встречались на стадионе. У нас всегда были шуточные отношения.

— Как реагируете, когда видите очередное обращение Тарьея по телевизору?

— Конечно, с улыбкой. Это правда смешно. Все понимают, что это шутка. Почему он шутит обо мне? Потому что в сборной России из всех девочек он общался больше всего со мной. Как-то поддерживали все время с ним общение.

— Когда в последний раз общались?

— Уже очень давно. У нас не было давно никаких личных общений. Только передавали друг другу приветы — и все. Потому что в спорте мы общались, шутили, но не более того, как многие думают. У меня своя жизнь, у него — своя. Но биатлон нас сплотил, и здорово, что мы очень хорошо дружили и шутили друг над другом.

https://www.instagram.com/p/Bsp6jNQjGpr/

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Константин Чалабов, РИА Новости/Александр Вильф 

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