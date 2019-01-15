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«Фактор дебютной гонки сыграл плохую шутку с Сучиловым». Слова тренеров сборной России перед этапом в Рупольдинге

15 января 17:11
«Фактор дебютной гонки сыграл плохую шутку с Сучиловым». Слова тренеров сборной России перед этапом в Рупольдинге
Анатолий Хованцев / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Про ротацию, трассу и перенос мужского спринта.

Анатолий Хованцев: «Хорошо, что перенесли мужской спринт»

— В каком сейчас состоянии мужская сборная?

— Это мы уже оценим после соревнований. Сегодня обкатываемся — восстанавливающая тренировка в невысоком темпе.

— В Оберхофе были такие условия, что есть риск заболеть. Какую-то профилактику делали?

— Пока, слава богу, симптомов заболевания нет. Какую профилактику можно сделать? Чтобы ребята сами надевали сухое белье после соревнований. А так в плане медицины доктор наготове. Мы специально ничего не делали.

— Хорошо, что мужской спринт перенесли?

— Да. Это хорошо для всех. В воскресенье была трудная эстафета у тех, кто бежал. Дополнительный день на восстановление — это очень хорошо. Это правильное решение.

— Насколько сложная трасса в Рупольдинге?

— Здесь длинный участок пологого подъема, на котором нужно поддерживать скорость, постоянно работать, чтобы не проигрывать по дистанции.

— Какова ветровая ситуация?

— Здесь закрытое стрельбище — большая гора спереди и стадион сзади. Иногда бывает боковой ветер с левой стороны, но очень редко. Гораздо удобнее для соревнований стрельбище, чем в Оберхофе.

— Если в Оберхофе была важнее стрельба, то здесь — ход?

— Стрельбу никуда не деть. Даже с тем ходом, который имеет Йоханнес Бе, с промахом сложно будет выиграть. Даже его ход не поможет. Да, он выигрывал много у всех на первых этапах, но в Оберхофе и без промаха в спринте ему было бы тяжело бороться с Сашей [Логиновым]. Стрельба везде очень важна.

— Почему не стали делать ротацию в мужской сборной?

— Мы размышляли по этому. Но отправлять Семена Сучилова после одного неудачного старта было бы неправильно. Решили дать ему возможность выступить в Рупольдинге. Посмотрим, что из этого получится. У нас же тоже на первых двух этапах был Эдуард Латыпов. Да, личные гонки у него не получились, но эстафету он отработал ногами. Я думаю, что просто не все справляются с давлением, когда в первый раз оказываются на Кубке мира. Думаю, что этот фактор сыграл злую шутку с Латыповым и с Семеном.

Виталий Норицын: «Старых не выступит в спринте»

— Все ли девушки здоровы? Никто простуду не подхватил в Оберхофе?

— Тьфу-тьфу, пока все в порядке. Доехали удачно. Погода здесь, конечно, не оберхофская. Уже полегче будет. Доехали нормально, несмотря на дождь и снега.

— Почему взяли Морозову с Кубка IBU, а не Гербулову?

— Такое решение приняли совместно с тренерами резервной команды. Они оценили состояние девушек и так решили.

— Вы были на сборе в Рупольдинге перед Оберхофом. Понятно, что сейчас трассу готовят к Кубку мира. А что здесь было две недели назад?

— В принципе так же. Трасса всегда ухоженная. На сборе были не только мы. Здесь всегда все в порядке. Это не значит, что все забрасывают после этапов. Всегда очень много команд тренируются в Рупольдинге.

— Каковы особенности этой трассы?

— Трасса с высоким напряжением. Постоянно надо работать, особенно начиная от рубежа и заканчивая первым длинным подъемом. Вообще практически нигде не отдыхаешь. Суперсложностей тут точно нет.

— Девушек в команде по-прежнему семь. В спринт можно заявить только шесть человек. Кто седьмой?

— Ирина Старых пропускает спринт, будет готовиться к дальнейшим гонкам.

— В масс-старт же она попадает?

— Попадает. Будем следить за ее состоянием. Вся ее подготовка планируется под масс-старт.

Фото: Матч ТВ/Михаил Кузнецов, РИА Новости/Алексей Филиппов

«Все на Матч!»: состояние биатлонной трассы в Рупольдинге

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