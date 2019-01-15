«Губерниев – высокий, сумасшедший и эмоциональный». Блиц-интервью с Бьорндаленом

Восьмикратный олимпийский чемпион ответил на случайные вопросы «Матч ТВ». В этом материале вы узнаете, кто был для него сильнейшим соперником из России, какой наиболее дурацкий вопрос задавали Бьорндалену журналисты и сколько стоил его самый дорогой пылесос.

2019-01-15T09:06:25+03:00 Восьмикратный олимпийский чемпион ответил на случайные вопросы «Матч ТВ». В этом материале вы узнаете, кто был для него сильнейшим соперником из России, какой наиболее дурацкий вопрос задавали Бьорндалену журналисты и сколько стоил его самый дорогой пылесос.

— В России по-разному пишут и произносят ваше имя. Давайте поставим точку: Оле или Уле?

— Я не уверен — Уле Айна.

— Какое прозвище было у вас в детстве?

— Толстяк. Я был достаточно большим, но живота не было. Просто имел довольно большое лицо.

— Вы когда-нибудь курили?

— Конечно. Когда я был ребенком, — возможно, в 10 лет, — мой отец курил, и я попробовал. Я также пробовал нюхательный табак.

— Вы употребляете алкоголь?

— Нет. В последний раз, когда я пил алкоголь, мне было 12 лет.

— Соберите идеальную мужскую эстафетную четверку из тех спортсменов, которые встречались вам в течение вашей карьеры.

— Это очень сложно. Я бы назвал, наверное, Мартена Фуркада, но он не так хорош в эстафетах. Рафаэль Пуаре — 100 процентов должен быть в составе. Он всегда был лучшим эстафетчиком. Свен Фишер — абсолютно точно.

— Может быть, вы?

— Надеюсь. На данный момент я бы включил Йоханнеса Бе.

— Опишите Дмитрия Губерниева тремя словами.

— Высокий, сумасшедший и эмоциональный.

— Лучшая вещь, которую вы увидели или попробовали в России?

— Баня. Она очень хороша.

— Когда вы в последний раз плакали?

— Точно какой-то момент, связанный с дочерью. Не могу вспомнить точнее. Я плакал, когда она родилась, но и после этого плакал. Это были какие-то приятные моменты, связанные с Ксенией.

— Когда вы в последний раз дрались?

— Очень-очень-очень давно. Наверное, когда я еще учился в школе. Сейчас не вспомню.

— Самый сильный русский биатлонист, с которым вам приходилось соревноваться?

— Сергей Чепиков. Он был безумно силен. В тот период для меня было очень сложно его обогнать. Потом я соревновался со многими русскими, но конкурировать с Чепиковым было безумно трудно. Я тогда был молодой, он — уже нет. Может быть, в этом причина. Я не уверен.

— Самый сумасшедший поступок, который вы совершали?

— Может, назову не сумасшедший поступок, а глупый: проехал на скорости 330 километров в час на мотоцикле.

— Где это было?

— Не скажу точное место. Это было где-то в Европе. Там, где не разрешено ездить так быстро.

— Почему вы выбрали Дарью?

— Во-первых, она красивая девушка. Дарья очень умная, с хорошим характером. Много причин.

— Подарки, которые вы подарили друг другу в это Рождество?

— Это семейный секрет.

— Где сейчас все лыжи, на которых вы выступали в течение карьеры?

— Лучшие лыжи я отдал в магазин, остальные — вернул на фабрику.

— Сколько у вас пылесосов?

— Дома, наверное, штуки две-три. У нас есть большой дом в Минске. Там где-то пять-шесть. Всего около восьми.

— Сколько стоил самый дорогой пылесос?

— Мой первый пылесос стоил 3000 евро.

— Самый раздражающий вопрос, который вы слышали от журналистов.

— Однажды на каком-то этапе Кубка мира меня спросили: «На каком рубеже вы стреляли, стоя на коленях?» Понимаете? Он думал, что на Кубке мира стреляют стоя, лежа и на коленях. Это был тупой журналист.

— Опишите ваши отношения с Мартеном.

— Профессиональные. У меня большое уважение к этому топ-спортсмену. Он — француз с большим темпераментом. У него есть такие навыки в этом спорте, которые я никогда в жизни не встречал. Очень мало таких спортсменов. Наверное, за всю историю биатлона похожих на Мартена было три-четыре биатлониста.

— Вы завидуете Фуркаду?

— Нет. Я очень впечатлен им. Нам важно иметь таких парней, как он.

— Три лучших момента в вашей карьере.

— Первое олимпийское золото в Нагано, победа на Играх в Сочи и первое место в масс-старте на чемпионате мира в Ханты-Мансийске в 2003-м — тогда я выиграл, несмотря на экстремальные погодные условия.

— Вы чувствуете себя старым?

— Нет. Опытным — да. В обычной жизни я чувствую себя очень молодым.

— Вы ощущаете себя легендой?

— Вообще нет. Иногда, особенно в России, я чувствую себя очень странно. Русские просто сходят с ума.

— Каким вы видите себя через 10 лет?

— Я надеюсь, что буду счастливым человеком с дружной семьей. Возможно, будет больше детей. Буду намного больше времени проводить с моей женой и детьми. И надеюсь, что мне удастся найти хороший новый вызов для своей жизни. Мне это необходимо. Мне нужно к чему-то стремиться.

Фото: Agence Zoom / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, Vianney Thibaut/Agence Zoom / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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