«Хочу быть похожим на Шипулина. Он такой большой, sexy man». Блиц-интервью с Йоханнесом Бе

– Кто доставлял родителям больше проблем в детстве: вы или ваш брат?
– Тарьей. У него была ракета в заднице. Однажды он взял биту для крикета и гонялся за нашей сестрой. Отец увидел это, отобрал биту, сломал ее и бросил в камин.
– Какое было самое жесткое наказание от родителей в вашем детстве?
– Ничего серьезного не было.
– Как мама называет вас?
– Она сначала перечисляет всех моих братьев и в самом конце доходит до моего имени: «Ховальд, Расмус, Тарьей и… Йоханнес!»
– Каким супергероем из комиксов вы бы хотели стать?
– Думаю, человеком-пауком.
– На какую знаменитость вы бы хотели быть похожим?
– Антон Шипулин.
– Почему?
– Он такой большой. Sexy man.
– Назовите идеальную четверку биатлонистов для эстафеты. Можете выбирать спортсменов из любой страны.
– Я бы выбрал себя, Тарьея, Мартена и Антона.
– Лучший этап Кубка мира?
– Мне очень нравится Антхольц. Когда там светит солнце – это идеальное место.
– Город, который вы бы порекомендовали для посещения?
– Осло и Лиллехамер, где есть снег круглый год. В прошлом году я был в Барселоне со своей девушкой, и там было очень хорошо.
– Чем вы можете заниматься весь день и не устать?
– Сидеть в телефоне: бесконечно обновлять страницу в «Фейсбуке», смотреть глупые фотки в инстаграме.
– Что вас может разозлить?
– Когда нам нужно слишком много сделать. Если много тренировок, спонсорских встреч, интервью одновременно. И ты не можешь расслабиться. Тогда у меня начинается стресс и я становлюсь очень злым.
– Кому вы первым звоните после гонок?
– Своей девушке.
– Что вы ей говорите, когда звоните?
– «Привет, дорогая! Привет, милая!»
– Самая дорогая вещь, которую вы купили за последнее время?
– Часы.
– Сколько они стоили?
– Очень много. Не-не-не. Обручальное кольцо для моей девушки. Оно было действительно дорогим. Я сделал ей предложение в декабре перед Рождеством.
– Чем вы занимались во время полета в Тюмень?
– Мы сидели с Мартеном. Разговаривали о том, чем будем заниматься этим летом, в следующем сезоне.
– Самая странная вещь, которая случилась с вами в России?
– Тут всегда очень странно. Холодно и не так много людей. Но когда начинается биатлон, то на него съезжает вся страна. Выглядит так, как будто мы находимся в очень крупном мегаполисе.
– Когда вы в последний раз дрались?
– Никогда.
– Не может быть.
– Хорошо. Вчера мы с братом надирали друг другу задницы.
– Из-за чего?
– Не знаю. Он начал, я закончил.
– Какие девушки вам нравятся?
– Спортивные. Но главное умные. Это наиболее важная черта. И, конечно, чувство юмора. Все это есть в моей девушке. Она идеальна.https://www.instagram.com/p/Bgb4yXZlC19/?hl=ru&taken-by=johannesbo
– Самое ужасное свидание в вашей жизни?
– Первый канун Нового года, который мы вместе отмечали с моей нынешней девушкой, прошел не очень хорошо. Мы немного повздорили. Испортили друг другу праздник.
– Самая сексуальная биатлонистка?
– Думаю, что норвежки.
– А биатлонист?
– Уле-Эйнар Бьорндален.
– Лучший способ провести выходной?
– Проснуться, выпить кофе. А потом улыбаться и наслаждаться выходным.
– Лучший день в вашей жизни?
– Когда моя девушка сказала «да!» на вопрос: «Ты выйдешь за меня?» Надеюсь, что в будущем я буду называть лучшим днем в жизни свадьбу, которая состоится этим летом.
– Три вещи, без которых вы не представляете свою жизнь?
– Телефон, невеста и моя семья.
– О чем вы прямо сейчас мечтаете?
– Что выиграю три гонки в Тюмени и надену желтую майку лидера. Тогда закачу большую вечеринку в воскресенье.
– Что вы можете сказать людям, которые считают вас плохим биатлонистом?
– Иногда я плох. Но большую часть я хорош. Плохие времена делают тебя сильнее. Иногда хорошо иметь неудачные дни.
– Как вы собираетесь отмечать конец сезона?
– Мы начнем здесь, в Тюмени. Возможно, я поведу некоторых биатлонистов в местный ночной клуб. Затем по возращении домой буду проводить время с невестой, семьей. После – национальный чемпионат. Дальше плана нет.
– Если бы вы написали автобиографию, как называлась бы эта книга?
– Не знаю. Возможно, что-то связанное со спортом. Может быть, «This is me» («Это я») или «Me and my life» («Я и моя жизнь»).
– Кто король?
– Если мы говорим не о королях в общем понимании, то я бы сказал Уле-Эйнар. Он – легенда.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Андрей Аносов/СБР
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