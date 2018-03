«Хочу быть похожим на Шипулина. Он такой большой, sexy man». Блиц-интервью с Йоханнесом Бе

Корреспондент «Матч ТВ» Михаил Кузнецов встретил в Тюмени лидера норвежской сборной, претендующего в этом сезоне на Большой хрустальный глобус, и задал 30 случайных вопросов.

– Кто доставлял родителям больше проблем в детстве: вы или ваш брат?

– Тарьей. У него была ракета в заднице. Однажды он взял биту для крикета и гонялся за нашей сестрой. Отец увидел это, отобрал биту, сломал ее и бросил в камин.

– Какое было самое жесткое наказание от родителей в вашем детстве?

– Ничего серьезного не было.

– Как мама называет вас?

– Она сначала перечисляет всех моих братьев и в самом конце доходит до моего имени: «Ховальд, Расмус, Тарьей и… Йоханнес!»

– Каким супергероем из комиксов вы бы хотели стать?

– Думаю, человеком-пауком.

– На какую знаменитость вы бы хотели быть похожим?

– Антон Шипулин.

– Почему?

– Он такой большой. Sexy man.

– Назовите идеальную четверку биатлонистов для эстафеты. Можете выбирать спортсменов из любой страны.

– Я бы выбрал себя, Тарьея, Мартена и Антона.

– Лучший этап Кубка мира?

– Мне очень нравится Антхольц. Когда там светит солнце – это идеальное место.

– Город, который вы бы порекомендовали для посещения?

– Осло и Лиллехамер, где есть снег круглый год. В прошлом году я был в Барселоне со своей девушкой, и там было очень хорошо.

– Чем вы можете заниматься весь день и не устать?

– Сидеть в телефоне: бесконечно обновлять страницу в «Фейсбуке», смотреть глупые фотки в инстаграме.

– Что вас может разозлить?

– Когда нам нужно слишком много сделать. Если много тренировок, спонсорских встреч, интервью одновременно. И ты не можешь расслабиться. Тогда у меня начинается стресс и я становлюсь очень злым.

– Кому вы первым звоните после гонок?

– Своей девушке.

– Что вы ей говорите, когда звоните?

– «Привет, дорогая! Привет, милая!»

– Самая дорогая вещь, которую вы купили за последнее время?

– Часы.

– Сколько они стоили?

– Очень много. Не-не-не. Обручальное кольцо для моей девушки. Оно было действительно дорогим. Я сделал ей предложение в декабре перед Рождеством.

– Чем вы занимались во время полета в Тюмень?

– Мы сидели с Мартеном. Разговаривали о том, чем будем заниматься этим летом, в следующем сезоне.

– Самая странная вещь, которая случилась с вами в России?

– Тут всегда очень странно. Холодно и не так много людей. Но когда начинается биатлон, то на него съезжает вся страна. Выглядит так, как будто мы находимся в очень крупном мегаполисе.

– Когда вы в последний раз дрались?

– Никогда.

– Не может быть.

– Хорошо. Вчера мы с братом надирали друг другу задницы.

– Из-за чего?

– Не знаю. Он начал, я закончил.

– Какие девушки вам нравятся?

– Спортивные. Но главное умные. Это наиболее важная черта. И, конечно, чувство юмора. Все это есть в моей девушке. Она идеальна.

– Самое ужасное свидание в вашей жизни?

– Первый канун Нового года, который мы вместе отмечали с моей нынешней девушкой, прошел не очень хорошо. Мы немного повздорили. Испортили друг другу праздник.

– Самая сексуальная биатлонистка?

– Думаю, что норвежки.

– А биатлонист?

– Уле-Эйнар Бьорндален.

– Лучший способ провести выходной?

– Проснуться, выпить кофе. А потом улыбаться и наслаждаться выходным.

– Лучший день в вашей жизни?

– Когда моя девушка сказала «да!» на вопрос: «Ты выйдешь за меня?» Надеюсь, что в будущем я буду называть лучшим днем в жизни свадьбу, которая состоится этим летом.

– Три вещи, без которых вы не представляете свою жизнь?

– Телефон, невеста и моя семья.

– О чем вы прямо сейчас мечтаете?

– Что выиграю три гонки в Тюмени и надену желтую майку лидера. Тогда закачу большую вечеринку в воскресенье.

– Что вы можете сказать людям, которые считают вас плохим биатлонистом?

– Иногда я плох. Но большую часть я хорош. Плохие времена делают тебя сильнее. Иногда хорошо иметь неудачные дни.

– Как вы собираетесь отмечать конец сезона?

– Мы начнем здесь, в Тюмени. Возможно, я поведу некоторых биатлонистов в местный ночной клуб. Затем по возращении домой буду проводить время с невестой, семьей. После – национальный чемпионат. Дальше плана нет.

– Если бы вы написали автобиографию, как называлась бы эта книга?

– Не знаю. Возможно, что-то связанное со спортом. Может быть, «This is me» («Это я») или «Me and my life» («Я и моя жизнь»).

– Кто король?

– Если мы говорим не о королях в общем понимании, то я бы сказал Уле-Эйнар. Он – легенда.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Андрей Аносов/СБР

Читайте также

«Однажды на отдыхе в Таиланде мы пошли купаться голыми». Блиц-интервью с Доротеей Вирер