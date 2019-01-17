Йоханнес Бе: «Приглашу Шипулина на победную вечеринку»

Лидер Кубка мира – о Логинове, Фуркаде и Шипулине.

2019-01-17T16:03:58+03:00 Лидер Кубка мира – о Логинове, Фуркаде и Шипулине.

— О чем вы подумали, когда финишировали и увидели, что обогнали брата?

— Конечно, я был счастлив. Знал, что будет борьба между мной и Тарьеем. Также я думал, что неважно, что я выиграл. Главное, показал хороший результат.

— Что первое сказал Тарьей после финиша?

— Он поздравил и спросил меня: «Почему я не поделился с ним». Что я выиграл уже много и должен был отдать ему победу.

— Желтая майка лидера давит на вас или придает сил?

— Придает сил.

— Ваша форма сейчас лучше, чем год назад?

— В прошлом сезоне я был достаточно силен. Было очень много борьбы с Мартеном. Кажется, мы были на подиуме к этому моменту почти в каждой гонке. В этом году Фуркад не показывает своих лучших результатов. Думаю, что я лучше, чем в прошлом сезоне. Я дерусь за каждое очко. Если у меня плохо складывается гонка и я иду на пятнадцатом месте, то мне важно сохранить это пятнадцатое место, а не скатиться к семнадцатому.

— Вчера Зигфрид Мазе (тренер норвежской команды. — «Матч ТВ») сказал, что, если вы играете, то он что-то вам подарит. Что за подарок?

— Да. Это известный французский алкогольный напиток. Он постоянно придумывает челленджи для меня и говорит, что подарит мне что-то особенное. Мы разопьем эту бутылку в конце сезона.

— Бьорндален посоветовал Логинову собрать пресс-конференцию. Думаете, это поможет?

— Да. Потому что он сможет все объяснить. Пусть расскажет, как все было. Мы не знаем. Просто знаем, что у него нашли допинг, но он никогда ничего не объяснял. Это будет хорошо, если мы услышим от него информацию. Мы просто хотим услышать факты и забыть об этом.

— Поможет ли Логинову, если он поговорит со спортсменами теа-а-тет?

— СМИ тоже нужны ответы. Мы устали задавать вопросы по этому поводу. Лучше бы он провел пресс-конференцию, и все бы все узнали. Будет лучше, чтобы журналисты спросили, а не проводить разговоры между спортсменами, которых много.

— Завтра будет ваша первая эстафета в сезоне. Вы рады вернуться в состав?

— Важно участвовать в эстафетах. Я не был в эстафетной четверке, чтобы подготовиться к Рупольдингу. Мы следуем намеченному плану. Попытаемся выиграть, как это было в прошлом сезоне.

— Кто ваш главный соперник: Логинов или Фуркад?

— Тарьей. Вы же все видели.

— Вы рассказывали мне в Оберхофе, что закатите большую вечеринку, если выиграете Кубок мира. Пригласите на нее Шипулина?

— Конечно.

— Что вы думаете о его решении закончить карьеру?

— Это сложное решение. Но было много разговоров и дискуссии по поводу разных вещей. Это забирает энергию. Я думаю, что он устал соревноваться. Биатлон занимает очень много времени в году. Для подготовки ты должен ездить по Европе, особенно если ты из России или США. Это жизнь не для всех. Думаю, когда ты насыщаешься этим и устаешь, то заканчиваешь карьеру. Мы видели, как спортсмены рано заканчивали. Но также видели пример Бьорндалена, который готов вечно соревноваться.

— Когда вы в последний раз общались с Шипулиным?

— Просто желал ему удачи в инстаграме. Я также желал ему удачи на «Рождественской гонке». Сказал, что будет сложно победить Бьорндалена. Все видели, чем закончилось.

— Вы готовы, как Уле, выступать до 40 лет.

— Нет. Точно нет.

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Фото: globallookpress.com