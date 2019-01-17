Анастасия Кузьмина: «Антону важно не потеряться после спорта»

Победительница спринта на этапе в Рупольдинге – о приключениях перед стартом, вернувшемся лидерстве в словацкой команде и политической карьере Шипулина.

2019-01-17T19:50:56+03:00 Победительница спринта на этапе в Рупольдинге – о приключениях перед стартом, вернувшемся лидерстве в словацкой команде и политической карьере Шипулина.

— Несмотря на то, что были замечательные погодные условия, снег оказался туповатый. Пришлось потерпеть на трассе. У меня такая особенность, что от гонки к гонке улучшаю свои беговые качества. Жаловаться не на что. Замечательная стрельба и хороший ход.

— В декабре лидером словацкой сборной была Паулина Фиалкова, сейчас — снова вы. Как вам удобнее: быть лидером команды или быть на вторых ролях?

— Думаю, что тут вопрос не в удобстве. Тут вопрос в том, кто и на каком уровне находится в определенный период. Меня очень порадовало, что Паулина так неожиданно в декабре была все время в топ-10. Это было здорово, потому что для меня быть одной лидирующей женщиной в команде очень сложно. Моя карьера заканчивается. Хотелось, чтобы после меня были сильные девочки. Паулина развивается в правильном направлении и на таком уровне, что может побороться с остальными девушками. Это замечательно. Сейчас у нее небольшой спад. Ничего страшного. Полагаю, она еще сможет набрать форму к февралю или к марту. Время еще достаточно. Сезон даже не подошел к середине.

— Что за приключения были у вас перед сегодняшним спринтом?

— Никогда в моей спортивной карьере не было такого, чтобы я не проходила контроль оружия, — речь про натяжение спускового крючка, которое у нас меряют. Я ничего не меняла в винтовке, поэтому было большое удивление. На всех предыдущих этапах я всегда проходила с резервом, то есть даже не было на грани. Был определенный запас. А сегодня сразу прощелкивалось несколько раз. Думала, может, это какая-то ошибка. После четырех-пяти повторов меня послали за тренером, сказали, что нужно исправлять. Половину пристрелки пыталась сделать, чтобы спусковой крючок был в пределах нормы, и потом после этого начинала пристрелку. Немножко стрессовое состояние было. Неприятно, когда у тебя что-то не в порядке.

— С учетом того что у Паулины классная форма, Ивонна Фиалкова подтягивается. Не думаете, что в эстафете на ЧМ заедете на подиум?

— Мысли могут быть всякие. Главное, что эстафета — это не результат одного спортсмена, а действительно четырех. Я могу думать все что угодно. Они могут настроиться по-другому. Может, получится или не получится совсем. Плюс наш четвертый спортсмен не держится на таком уровне, как остальные девчонки. Нам нужно всегда думать, как создать комфортные условия для нее. Чтобы она проявила себя и открыла все свои возможности, потому что на Олимпиаде в Корее она все-таки смогла хорошо бежать всю эстафету, немного проиграла и нисколько не уступала соперницам. Постоянно пробуем разные варианты, чтобы всем было комфортно.

— У Антона начинается новый этап в жизни. Поддерживаете его решение уйти в политику?

— Я всегда зарекалась, что никогда не пойду в политику. Мне это чуждо. Антон — мужчина, у него другой характер. Может быть, открылись какие-то перспективы. То, о чем я не знаю, для него сейчас важно. Ему важно не потеряться после спорта, проявить другое «я», которое было немножко задавлено благодаря спорту. Когда мы, биатлонисты, находимся в спорте, то у нас как будто шоры у лошади — мы идем одним направлением. Думаю, Антон такой человек, у которого много замечательных качеств. Сейчас пришло время раскрыть себя по полной программе. Главное — ему самому понять, что боятся нечего и надо пробовать все.

— У него были дипломатические задатки в детстве?

— Поскольку я была старше, то задавливала это. Но потом, когда Антон выпорхнул из родительского гнезда, он начал развиваться так, что я его не узнавала. Это уже был такой человек, с которым я могла поговорить на одном уровне о важных и сложных вещах. Когда были в спорте разные неприятные ситуации, он мог выслушать, поддержать и что-то посоветовать весомое. Не просто так, на отвяжись. Действительно имеет чутье. Думаю, оно ему пригодится в жизни.

— Антон любит этап в Антхольце. Он не собирается приехать на шестой этап КМ и поддержать вас?

— Не знаю. Мы это не обговаривали. Даже если собирается, то, может, хотел сделать сюрприз для меня, но мы не обсуждали. То, что Антону везло в Антхольце, — это известный факт. Мне тоже. Надеюсь, что повезет еще раз.

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Фото: globallookpress.com, Министерство спорта Российской Федерации